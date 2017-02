No, no te han hackeado; un extraño fallo provoca el cierre de la sesión en Google

En las últimas horas miles de usuarios se han encontrado con un extraño error en los servicios Google más populares; sus sesiones han sido cerradas de manera repentina y sin previo aviso, provocando que las aplicaciones que la utilizan te pidan volver a introducir usuario y contraseña. De momento no se conoce el origen del error, pero se descarta un problema de seguridad.

A través de las redes sociales más populares y en los foros oficiales de Google podemos encontrar gran cantidad de mensajes relacionados con el error; muchos usuarios temían una intrusión en sus cuentas de Gmail, YouTube, Chrome o Google Maps (entre otros servicios) pero, al parecer, no hay de qué preocuparse.

“Hemos recibido avisos de que muchos usuarios han sido desconectados de sus cuentas de forma inesperada. Estamos investigando, pero no hay por qué preocuparse: nada indica que haya intentos de phishing o problemas relacionados con la seguridad” asegura una representante de Google en los foros oficiales “Por favor, prueba a conectar de nuevo con tu usuario y contraseña habituales”.

No puedo entrar en mi cuenta, ¿qué hago?

Si has te has levantado sin poder entrar en tus servicios Google no te asustes. En principio solo tienes que acceder a accounts.google.com e identificarte (también puedes hacerlo en cada servicio por separado, si lo prefieres). Si tienes la verificación en dos pasos activada, recuerda que necesitarás un código que Google enviará por SMS al móvil que tengas asociado.

Por el momento no hay más información oficial, pero actualizaremos este artículo en cuanto tengamos novedades. Nuestra recomendación es cambiar cuanto antes las contraseñas de Google como medida de seguridad adiciónal.

