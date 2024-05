Google Chrome pone Gemini a una @ de distancia

Google Chrome es el navegador web más usado, y a Google le gustaría que Gemini también encabezara la lista de los chatbots preferidos por los usuarios. Esto es más que comprensible, dada la enorme relevancia que han cobrado estos servicios desde finales de 2022. No en vano, Microsoft está actuando del mismo modo con Copilot, y las tecnológicas responsables de otros servicios de este tipo también se están esforzando para ampliar su alcance por todos los medios a su alcance.

La vía más directa para lograr este objetivo es, en todos los casos, maximizar el número de «puertas de acceso», es decir, de puntos y medios a partir de los cuales el usuario pueda emplear el servicio. Ya sea integrándolo en otras páginas web, en aplicaciones o en sistemas operativos, a mayor cantidad de «puertas», más posibilidades de que el usuario tome alguna de ellas. La integración de Gemini en Android y de Copilot en Windows son dos claros ejemplos de este tipo de movimientos.

Desde que Microsoft anunciara Copilot, entonces Bing, uno de los primeros puntos en los que puso el foco fue en su integración en Microsoft Edge, por lo que resulta más que lógico que los del buscador repliquen esta estrategia con Google Chrome y Gemini. Y lo cierto es que han encontrado una vía bastante práctica para hacerlo, una que, como mínimo personalmente, sí que creo que voy a empezar a emplear de manera habitual, siempre que quiera hacer alguna consulta básica al servicio.

Con la versión más reciente del navegador, la 124.0.6367.119 para escritorio del canal estable (es decir, la que utiliza el común de los usuarios) Google Chrome permite invocar a Gemini simplemente escribiendo una @ en la barra de direcciones. Al hacerlo, como puedes ver en la imagen bajo este párrafo, se mostrará un menú con las funciones que ya podíamos emplear anteriormente con este atajo, pero en el que ahora también se muestra Gemini.

Al seleccionar esta entrada, la barra de direcciones de Google Chrome pasará a mostrar «Gemini | «, con un cursor parpadeante a su derecha que, claro, nos indica que podemos escribir ahí la consulta que queremos hacerle al chatbot. El resto del proceso es tan sencillo y evidente como parece: escribimos la consulta, pulsamos enter y, de este modo, se abrirá la página del servicio con la respuesta a la consulta que acabamos de efectuar.

Este atajo tiene alguna limitación, como no soportar tildes (aunque, pese a ello, Gemini interpreta adecuadamente los textos) y, claro, que no permite subir imágenes al prompt, una función que sí que podemos emplear desde su página web. No obstante, y dado que la inmensa mayoría de las consultas habituales suelen ser exclusivamente de texto, este atajo para invocar el servicio directamente desde la barra de direcciones de Google Chrome es, sin duda, un gran acierto.