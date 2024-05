Ya puedes saltar directamente de Windows 10 a Windows 11 23H2

En la fiesta de los sistemas operativos, Windows 10 sigue siendo el rey y la reina del baile. Ya te contábamos, hace unos días, que su cuota de mercado es muy superior a la de Windows 11, y esta mañana dedicábamos una reflexión a esta situación, que podemos resumir en que el éxito de uno de sus productos supone, sin embargo, un fracaso para Microsoft por el pobre nivel de acogida que ha tenido Windows 11 con respecto a lo que, sin duda, debían esperar en Redmond.

Con el tiempo hemos visto que Microsoft ha intensificado su política activa en lo referido a animar a los usuarios de Windows 10 a que den el salto a Windows 11. Solo en lo que llevamos de 2024 ya hemos visto varias acciones en este sentido, como la de febrero y la de abril, esta última con el extra de que los mensajes se mostraron también en ordenadores que no son compatibles con la versión más reciente de Windows por no cumplir con los requisitos mínimos. Aunque, quizá por que ya lo tenían previsto con anterioridad, también el mes pasado Microsoft decidió reducir los requisitos mínimos de Windows 11.

Por otra parte, dentro de cada sistema operativo Microsoft siempre intenta que sus usuarios se mantengan en la versión más actual del mismo. A este respecto, en febrero vimos como se empezaba a forzar la actualización a la versión 23H2 a todos los usuarios de Windows 11 con versiones anteriores, y hace unas semanas supimos que estaban «colando» Momentos 5 con el Patch Tuesday de abril. Sin embargo, y por sorprendente que parezca, en el proceso de migración de Windows 10 a Windows esto no era así hasta ahora.

Si en los últimos tiempos has llevado a cabo esta actualización, muy probablemente comprobarías que el salto de Windows 10 a Windows 11 no instalaba la versión 23H2 del mismo. Hasta ahora no era así para el 100% de los usuarios, pero sí para la gran mayoría. De este modo, si querías estar plenamente actualizado, debías hacerlo en dos pasos, primero de 10 a 11, y después actualizar Windows 11 a la versión 23H2, a lo que debemos sumar la posterior instalación de actualizaciones más recientes. En resumen, un proceso que debería poder llevarse a cabo de una manera rápida y sencilla, acababa traduciéndose en un festival de actualizaciones y reinicios. ¿Por qué? Ojalá saberlo.

Parece que, afortunadamente, en Redmond han decidido que ya era el momento de simplificar un poco el proceso y, como leemos en Windows Latest, Microsoft finalmente ha habilitado la actualización directa de Windows 10 a Windows 11 23H2. De esta manera, las personas interesadas en dar este salto, pero que por lo que sea todavía no lo han dado, se ahorrarán un paso que hacía que el proceso fuera más tedioso.

Sería interesante, no obstante, saber la razón por la que la actualización directa no ha sido la opción preferente de manera general, puesto que los usuarios que se han actualizado de Windows 10 a Windows 11 22H2, posteriormente han podido dar el salto a 23H2, lo que nos indica que no se trataba de un problema de compatibilidad.