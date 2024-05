La paradoja de Windows 10, otro tipo de muerte por éxito

Hace solo unos días veíamos que los datos de Windows 10 son aplastantes. En verano cumplirá 9 años (su lanzamiento oficial se produjo el 29 de julio de 2015) y, desde finales de 2021, se enfrenta con el que está llamado a ser su sucesor, Windows 11. En prácticamente cualquier otro mercado, con estas circunstancias, en la actualidad Windows 10 debería ser como Norma Desmond en la escalera, pero dadas las particularidades que se dan en este caso, ahí tenemos a Gloria Swanson «robándole» papeles de protagonista a Margot Robbie.

Dado que en mi periplo vital no he sido padre, sobre este asunto solo puedo hablar «de oídas», y la referencia más común que tengo al respecto es que los progenitores desean, por encima de todo, que la vida de sus hijos sea mejor que la propia, que puedan llegar muy alto y muy lejos. De los hijos se espera, como recogen tanto el Éxodo (2:12) como el Deuteronomio (5:16), honrar al padre y a la madre. Así, ya lo analicemos desde una perspectiva basada en el estándar de la cosmovisión de los progenitores, o desde los valores propios de la tradición judeo-cristiana, de lo que no cabe duda es de que nos encontramos frente a una relación paterno-filial tan disfuncional que, por comparación, hace pasar a la familia Simpson por los Ingalls.

Crono ejecutaba a sus hijos para que no le robaran su poder, Edipo mató a Layo para casarse con Yocasta, lo que nos lleva a que la relación entre Windows 10 y Windows 11 encaja bastante mejor en esa crónica amarilla, rosa y negra a la vez que es la mitología griega. Y en este caso, parece que nos encontramos más cerca de un parricidio que de un filicidio… y todo cada vez más cerca que que entre en juego el nieto, Windows 12, que nos llevará a una imagen, que Michael Bay filmaría gozoso, en la que las tres generaciones forman un triángulo en el que se apuntan todos a todos con pistolas.

Source: StatCounter Global Stats – Windows Version Market Share

Windows 10 es un clarísimo ejemplo de éxito, mantener una cuota de mercado (dentro de la de todas las versiones de Windows) de cerca del 70% según los datos de StatCounter cerca de cumplir 9 años debe hacer, sin duda, que algunas personas de Microsoft se sientan muy orgullosas. Sin embargo, el reflejo en el espejo que ven en Redmond es el del fracaso que ha sido Windows 11. Un éxito que, paradójicamente, es una noticia nefasta para sus protagonistas.

Zeus (volvemos a la mitología griega) ya determinó la muerte del padre y, de hecho, lo hizo antes incluso del nacimiento del hijo, pero hasta el momento no le ha servido de nada que, llegado octubre de 2025, lleguemos al final de la crónica de una muerte anunciada. En este punto, y aunque podemos esperar cierto crecimiento por parte de Windows 11, que principalmente estará impulsado por la venta de nuevos equipos que se distribuyen con dicho sistema operativo, no es descabellado pensar que Windows 10 llegue al final de su ciclo de vida con una cuota de usuarios superior, o al menos similar, a la de Windows 11.

Si Microsoft hubiera optado por lanzar Windows 12 este año, todavía habría podido salvar el expediente, puesto que si seguimos la ya clásica teoría del «uno bueno, uno malo», la futura versión del sistema operativo podría acelerar el abandono de Windows 10, aunque fuera sin hacer escala en Windows 11. Sin embargo, todo apunta a que el debut de Windows 12 no se producirá, como pronto, hasta 2025, por lo que Windows 10 «morirá» (a no ser que pases por caja, claro) siendo un ejemplo de éxito, de un éxito que, paradójicamente, es un problema para Microsoft, un problema porque el éxito de Windows 10 es, a la vez, la muerte de Windows 11.