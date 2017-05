¿Quieres un Windows “limpio”? Windows 10 Creators Update Bloatware Free Edition

Windows 10 Creators Update Bloatware Free Edition tiene nueva versión y puede interesar al usuario que busque un Windows lo más “limpio” y ligero posible.

Windows 10 Creators Update Bloatware Free Edition es una versión personalizada de Windows 10 preparada sobre la base de la última versión, Creators Update. Como su nombre indica, está especializada en eliminar Bloatware, software inflado con el nos “castigan” tanto fabricantes de equipos como Microsoft, con software innecesario que no hemos pedido ni necesitamos, que penaliza el rendimiento del mismo y en ocasiones afecta hasta a la seguridad.

La versión va más allá de eliminar bloatware externo porque también limpia muchas apps de la misma Microsoft. De hecho, todas las de Windows Store instaladas salvo Notes, Xbox y OneDrive. También elimina Home Group (aunque como el resto de apps se puede instalar posteriormente), el asistente Cortana, Edge, Defender y los componentes típicos de la telemetría. Por contra, añade componentes como DirectX 9.0, .NET Framework 3.5 o la calculadora de Windows 7.

Windows 10 Creators Update Bloatware Free Edition incluye versiones de Windows 10 actualizadas hasta el 9 de mayo con los últimos parches de seguridad acumulativos. Ofrece imágenes ISO de las versiones “Home” y “Pro” del sistema y permiten realizar una instalación limpia (desde cero) del sistema. Explican le método de creación del medio con Macrium Reflect, pero puedes crearlo con tu soft favorito, tipo Rufus, que es el que más nos gusta especialmente si vamos a instalar el sistema operativo en máquinas con UEFI.

Después de instalar, necesitaremos que los servidores de activación de Microsoft reconozcan el equipo y validen el sistema o lo realicemos de forma manual desde la herramienta de Configuración > Actualización y seguridad > Activación > Cambiar clave de producto.

Conviene aclarar que esta versión personalizada (como cualquier de las no oficiales que puedes encontrar en Internet) no tiene soporte oficial alguno de Microsoft y cada usuario debe emplearla bajo su responsabilidad. No se recomienda instalar en equipos destinados a producción por los mismos motivos.

Recuerda que, Microsoft ofrece la descarga de imágenes ISO (oficiales) de su sistema operativo Windows y de la suite Office directamente en portales como TechBench o el centro de evaluación de TechNet, que podemos descargarlas siguiendo esta guía. Como en el caso de las versiones personalizadas, tendrás que activar el software una vez instaladas.

Windows 10 Creators Update Bloatware Free Edition | Información y Descarga