Windows 10 sigue creciendo en cuota de mercado y es una noticia preocupante para Microsoft, teniendo en cuenta que finalizará su ciclo de vida en menos de año y medio. Mientras tanto, Windows 11 volvió a bajar según los datos de Statcounter en una tendencia que Microsoft no logra revertir.

7 de cada 10 usuarios que utilizan los sistemas operativos de Microsoft usan Windows 10. Esta versión ganó casi un punto porcentual para cruzar la marca del 70% por primera vez desde septiembre de 2023. Y es noticia teniendo en cuenta que su propio creador ha hecho lo posible y lo imposible para que ello no sucediese. Ya no vende licencias para esta versión (ni en equipos nuevos OEM ni para venta en retail) ni tampoco recibe actualizaciones de calidad que lo mejoren. Pero aún así, los usuarios no actualizan a Windows 11 ni gratis.

Windows 11 es una versión que cada vez menos gente quiere ante una serie de problemas que no dejan de aumentar y que se remontan a la caótica gestión del aumento artificial de requisitos de hardware que lo ha penalizado desde su lanzamiento. La situación no solo no ha mejorado, está empeorando. Microsoft lo está convirtiendo en una plataforma publicitaria y eso se añade a la cantidad de software basura que incluye por defecto, la telemetría o que simplemente sea más lento y menos estable que Windows 10.

Ahí tiene Microsoft la explicación de que Windows 11 dejase de subir en cuota. Al revés, en el mes de abril volvió a bajar casi un punto porcentual. Es normal que los usuarios sigamos manteniendo equipos en Windows 10 a pesar que Microsoft sigue utilizando todo tipo de artimañas para migrar usuarios, incluyendo los «patrones oscuros» que intentan imponer la actualización.

A finales de este mes, Microsoft presentará nuevas funciones de inteligencia artificial para Windows 11, que podrían convertirse en la primera razón sólida para dejar atrás Windows 10, si hacen tanto como prometen, que hasta ahora no es el caso. Además, los rumores indican que algunos de los componentes más interesantes del Windows 11 2024 Update no funcionarán con el hardware existente porque necesitarán más nivel en cuestiones como CPU o memoria RAM.

Será otro motivo más para que una parte de usuarios no actualicen. Y si Windows 10 sigue creciendo, el problema a medida que se acerca el final de su ciclo de vida va a ser colosal. ¿Dejará Microsoft tal millonada de PCs sin soporte técnico ni parches de seguridad?