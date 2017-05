UE multa a Facebook por engañar en la compra de WhatsApp

La Comisión Europea ha impuesto a Facebook una multa de 110 millones de euros por mentirle en el marco de la investigación de la compra de WhatsApp.

Facebook proporcionó información “incorrecta, inexacta o engañosa” durante la investigación que la Comisión Europea llevo a cabo cuando anunció la compra de la aplicación de mensajería instantánea, explican.

La estrategia que seguiría Facebook ante esta fusión por la preocupación sobre la privacidad del usuario y el traspaso de datos entre ambas empresas estuvo en la mente de todos desde el principio. Responsables de la red social, cuestionados por la CE aseguraron entonces que no estaban en condiciones “de asociar de manera automática y fiable las cuentas de usuario de las dos empresas”.

Una información incorrecta (por no llamarla directamente mentirosa), ya que dos años después llegó lo que todos sabíamos, la implementación de una característica que compartiría el número de móvil entre su red social y WhatsApp, para “mejorar la efectividad de los anuncios”.

“La decisión de hoy manda una clara señal a las empresas sobre que deben cumplir con todos los aspectos de las normas de fusiones de la UE, incluyendo la obligación de proporcionar información correcta. Impone una multa proporcionada y disuasoria a Facebook”, ha señalado en un comunicado la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager.

“La Comisión teme que Facebook haya suministrado, deliberadamente o por negligencia, informaciones inexactas o engañosas a la Comisión, violando las obligaciones que le conciernen”, según el reglamento de la UE sobre concentraciones.

La multa es de cuantía importante, pero es el “chocolate del loro”. Estamos ante lo de siempre: a una empresa le sale más rentable pagar multas que cumplir con la legalidad. ¿Porqué no se tuvo en cuenta todo esto antes de autorizar la compra? Los beneficios económicos de conectar ilegalmente WhatsApp en Facebook son evidentes y la CE parecía la única que no sabía que ello iba a terminar produciéndose. Facebook pagó 13.800 millones de euros por Whatsapp y no lo hizo por caridad.