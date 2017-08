WannaCry, un “estimulante” para impulsar Windows 10 en empresas

WannaCry, el troyano utilizado para el ataque mundial de Ransonware del pasado mayo, habría servido como estimulante para impulsar la migración a Windows 10 en empresas, según un estudio de Spiceworks.

Aunque medios especializados llevamos muchos años hablando del Ransomware (uno de los malware más peligrosos para la ciberseguridad mundial), WannaCry ha sido hasta la fecha el ataque masivo de mayor alcance conocido (al menos 150 países) y el de mayor exposición mediática, con aparición en los telediarios de medio mundo con lo que ello supone.

Ello está sirviendo como concienciación según la firma de análisis. “En los últimos meses, los ataques globales por ransomware como WannaCry y Petrwrap han puesto a las empresas bajo presión para mejorar los sistemas operativos no compatibles, como Windows XP y Vista, y pasar a sistemas más seguros, como Windows 10. Mientras que Windows XP sigue siendo usado en muchas empresas, es evidente que un mayor número de compañías están empezando a reconocer los riesgos de seguridad y priorizar las migraciones para proteger sus redes”, explican.

Spiceworks refiere que Windows 10 fue el único sistema Windows no afectado por WannaCry, un troyano que aprovechó una vulnerabilidad del protocolo SMB. La vulnerabilidad fue parcheada por Microsoft dos meses antes del ataque, pero obviamente afecta a los sistemas no actualizables como Windows XP y también a los que aún soportados, no habían sido actualizados.

De hecho, éstos últimos fueron los responsables de la extensión del malware, porque según el análisis de la firma de seguridad Kaspersky Lab, más del 97 por ciento de los ordenadores infectados corrían Windows 7. Ello se debió a la enorme implantación de Windows 7 en empresas que la firma sitúa en el 68% de cuota:

En el último análisis, Windows 10 habría superado -por fin- a Windows XP. Algo que hace mucho tiempo sucedió en el mercado de consumo pero no en empresas. Increíble para un sistema operativo que lleva más de tres años sin soporte técnico ni actualizaciones de seguridad.

Si para algo debe servir WannaCry es para concienciar al personal de la necesidad de mantener actualizado el software. Mucho más en empresas. Cualquier tipo de especimen malicioso utilizará vulnerabilidades para distribuirse. Wannacry sólo necesitó unas miles de máquinas vulnerables para alcanzar a más de 150 países.