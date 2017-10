Nuestros lectores hablan: ¿Sigues usando tecnología antigua?

A pesar de los grandes avances que se han producido durante las últimas décadas muchas personas mantienen dispositivos y equipos que podemos considerar como tecnología antigua, y no sólo por nostalgia o coleccionismo, sino que realmente los utilizan a diario.

Uno de los ejemplos más populares lo tenemos en George R.R. Martin, quien confirmó que escribe Juego de Tronos en un ordenador utilizando el vetusto procesador de textos WordStar 4.0 para MS-DOS.

A la hora de explicar por qué prefiere dicho sistema comentó que le permite evitar distracciones y concentrarse en lo que realmente importa; escribir.

No hay duda de que la tecnología antigua tiene un encanto especial y que en algunos casos puede tener un gran valor, pero también hay personas que la mantienen como algo habitual en su día a día a pesar de que podrían sustituirlas por soluciones más modernas.

En este artículo os damos de nuevo la palabra para que nos contéis qué soluciones tecnologías antiguas seguís utilizando, aunque sea de forma ocasional, o mantenéis a buen recaudo por puro coleccionismo o nostalgia.

Como de costumbre nos mojamos nosotros primero. En mi caso sólo mantengo algunas consolas antiguas y un PC equipado con un Pentium a 133 MHz, aunque en más de una ocasión me he visto tentado a montar ordenadores de diferentes generaciones recurriendo al mercado de segunda mano.

No lo he hecho por cuestiones de espacio sobre todo, pero es un proyecto no descarto y que me gustaría cumplir algún día. Ahora os toca, los comentarios son vuestros.