11.11, llegan las mayores ofertas del año en China

11.11 Global Festival Shopping o “día de los solteros” (Singles Day), es una jornada promocional de venta masiva on-line de productos con descuento. Llegó hace unos años como la versión china del Cyber Monday estadounidense y en general del Black Friday, porque estos eventos han perdido su esencia original por la fuerza del comercio electrónico y por el interés mediático de aprovechar el tirón.

Como era de esperar, el 11.11 se ha trasladado desde China a medio mundo ante el interés de expansión de gigantes asiáticos como el grupo Alibaba. Poniendo en perspectiva lo que supone este 11.11, señalar que Alibaba consiguió el pasado año un volumen de ventas de 17.800 millones de dólares con hitos espectaculares como los 1.000 millones de dólares que vendieron en los primeros cinco minutos.

En la edición de 2017, Alibaba quiere destacar su carácter internacional con el objetivo puesto a expandir su negocio fuera de las fronteras chinas, según explican nuestros compañeros de MuyCanal. Por ello, recalca que de las 140.000 marcas que participarán en este día, más de 60.000 serán extranjeras. Para muestra nombres como Adidas, L’Oréal, Mondelez, P&G, Siemens o Wyeth.

También habrá mucha electrónica e informática en un catálogo total de 15 millones de artículos que se espera sea consultado por más de 500 millones de compradores vía móvil.

Ofertas 11.11

Como ocurre con el Black Friday en Estados Unidos, fuera de China no tendremos acceso a las mejores ofertas que allí se promocionan. Aún así, la subsidiaria de Alibaba, AliExpress, anuncia “los mejores precios del año” para el 11 de noviembre, hasta el 50% de descuento en smartphones y tablets, por ejemplo.

Otra plataforma que ha anunciado ofertas para el 11.11 es eBay, con una particular campaña denominada como “día de la compra feliz”. Enfocada a “evitar que se deje para el último día la compra de regalos”, eBay ofrecerá numerosos productos de tecnología, moda, deporte y decoración con grandes descuentos.

Seguramente otros muchos minoristas aprovecharán el tirón para realizar promociones que podrás ver como reclamo de ventas en los sitios más insospechados. Cuidado. No sirve sólo con poner 11.11. No todo son ofertas e incluso, algunos minoristas sin escrúpulos se las arreglan para subir precios durante la campaña. Compara bien precios entre minoristas e intenta conocer el histórico de precio de los productos para asegurarte que la oferta es tal y no el timo de un vendedor aprovechado. Actualizaremos esta entrada cuando nos acerquemos al viernes, pero recuerda que el Black Friday 2017 está a la vuelta de la esquina.