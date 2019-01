Dell actualiza su ultraportátil estrella XPS 13 ¡De los pocos con Linux!

CES 2019. Dell ha presentado la actualización del XPS 13, uno de los ultraportátiles para consumo que más nos gustan por varios motivos, incluyendo su soporte oficial multisistema para Windows y Linux. De los contadísimos nuevos equipos que hemos visto en Las Vegas con el sistema libre preinstalado.

El nuevo Dell XPS 13 (2019) sigue ofreciendo la calidad de construcción propia de la serie, con un chasis en aluminio mecanizado con acabado en plata, el reposamanos en fibra de carbono negro y nuevos acabados exteriores combinados en gris, negro o en un atrevido rosa.

Mantiene el tamaño de pantalla de 13,3 pulgadas de diagonal con varias opciones, desde una ‘Infinity Edge’ Full HD multitáctil o sin tecnología táctil, hasta una -tremenda- UltraSharp 4K de última generación, que promete “una excelente experiencia visual” con su certificación Dolby Vision, 400 nits de brillo, contraste estático 1.500:1, soporte para el 100% de la gama de color sRGB y un amplio ángulo de visualización de 178 grado.

Dell ha solucionado el único componente que no nos gustó del modelo anterior, la webcam. Para el XPS 13 de 2019, la compañía ha producido una cámara web diminuta (2,25 mm), que junto a un sustancial recorte de los biseles de pantalla ha permitido encajarla en la parte superior y central de la pantalla. Problema resuelto.

Las novedades en su interior pasan por el uso de procesadores Intel Core de octava generación, los ‘Whiskey Lake‘ que ofrecen una considerable mejora de rendimiento con los 4 núcleos y 8 hilos conteniendo a la vez el consumo. Otra novedad en el portátil es un nuevo aislamiento térmico denominado GORE, que ofrece “altos niveles de conductividad térmica en un formato delgado y flexible”. En resumen, Dell promete alto rendimiento sin calentarse.

El apartado de la memoria está bien cubierto, con opción de equipar 4 GB de RAM (muy poco para este equipo), 8 o 16 Gbytes. Para almacenamiento también ofrece media docena de opciones a base de unidades de estado sólido PCIe, desde 128 GB a 2 Tbytes de capacidad. No falta el teclado retroiluminado, el touchpad de precisión y dos puertos USB Tipo-C con soporte para Thunderbolt 3 y Display Port como destacados en el apartado de la conectividad.

Especificaciones Dell XPS 13

Pantalla : 13,3 pulgadas con paneles en opción Infinity Edge FHD estándar/táctil o UltraSharp 4K.

: 13,3 pulgadas con paneles en opción Infinity Edge FHD estándar/táctil o UltraSharp 4K. CPU : Intel Core de octava generación, modelos Whiskey Lake hasta Core i7-8565U.

: Intel Core de octava generación, modelos Whiskey Lake hasta Core i7-8565U. GPU : Gráfica integrada Intel UHD 620.

: Gráfica integrada Intel UHD 620. Memoria : 4-8-16 GB de RAM.

: 4-8-16 GB de RAM. Almacenamiento : SSD PCIe 128-256-512 GB, 1 o 2 Tbytes.

: SSD PCIe 128-256-512 GB, 1 o 2 Tbytes. Conectividad : USB 3.1; USB Tipo-C Thunderbolt 3; Tarjeta Killer Wi-Fi y Bluetooth; lector de tarjetas SD; audio con soporte Dolby Atmos y cuatro micrófonos.

: USB 3.1; USB Tipo-C Thunderbolt 3; Tarjeta Killer Wi-Fi y Bluetooth; lector de tarjetas SD; audio con soporte Dolby Atmos y cuatro micrófonos. Seguridad: Touch FPR, cámara IR, módulo dTPM 2.0, ranura Kensignton.

Touch FPR, cámara IR, módulo dTPM 2.0, ranura Kensignton. Peso : 1,23 kilogramos.

: 1,23 kilogramos. Sistemas Operativos: Windows 10 Home/Pro. Ubuntu 18.04

Dell monta una batería no reemplazable de 52 WHr con la que promete una autonomía de hasta 21 horas. Ofrece en opción una cámara IR con soporte para autenticación y seguridad con soporte para Windows Hello y también un par de soluciones ‘Dock’ como base de expansión para ampliar conectividad cuando se use en un escritorio.

A destacar su soporte oficial para la versión con soporte de largo plazo, Ubuntu 18.04. Dell sigue siendo uno de los pocos fabricantes que ofrecen soporte multisistema y éste modelo en concreto es uno de los mejores portátiles con el sistema libre, como comprobaron nuestros compañeros de MuyLinux en el análisis de las versiones anteriores.

Dell XPS 13 (2019) ya está disponible en algunas versiones y regiones con precio oficial que parte de 899 dólares.