Bandai Namco ha presentado One Punch Man A Hero Nobody Knows, un juego basado en el conocido webcomic de acción y comedia japonés que empezó como un proyecto menor y acabó teniendo una serie de televisión que, actualmente, acumula dos temporadas.

El hombre capaz de resolver cualquier problema con un solo golpe protagonizará un videojuego que, como podemos ver en el vídeo, reunirá a todos los personajes clave que hemos tenido la oportunidad de conocer durante sus dos temporadas. No parece que falte nadie, ni siquiera el trístemente célebre «Mumen Raider».

La propia Bandai Namco ha confirmado a través de su canal oficial de Youtube que One Punch Man A Hero Nobody Knows será un juego de lucha por equipos de tres, un concepto que me recuerda al utilizado por SNK en la serie The King of Fighters. No han dado detalles concretos más allá de lo dicho, así que no podemos adelantaros nada más en lo que a jugabilidad se refiere.

A nivel técnico vemos una clara apuesta por el cel shading que ha permitido crear unos personajes de alta calidad que están cuidados al milímetro. Las animaciones también tienen buena pinta, aunque por desgracia los escenarios no han corrido la misma suerte y pecan de simplistas y poco detallados. No exagero, fijaos en el suelo y en la hierba.

One Punch Man A Hero Nobody Knows llegará a PC, Xbox One y PS4. No tenemos todavía una fecha exacta de lanzamiento y tampoco se han confirmado los requisitos que deberemos cumplir para poder moverlo en compatibles, pero por lo que he podido ver en el tráiler adjunto me queda claro que cualquier PC actual configurado con un Pentium G4560-FX 4350, 8 GB de RAM y una RX 560-GTX 1050 de NVIDIA debería ser capaz de moverlo en 1080p con calidad alta o muy alta.