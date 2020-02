Warcraft III Reforged, análisis: promesas incumplidas

El anuncio de Warcraft III Reforged generó mucha expectación. Durante los últimos años hemos tenido la oportunidad de ver la evolución de este proyecto que, como sabrán muchos de nuestros lectores, tenía por objetivo una tarea muy complicada: poner al día una de las franquicias más queridas y más populares de Blizzard.

Qué puedo decir. Crecí jugando a Warcraft y Warcraft II. Este último se convirtió rápidamente en uno de mis juegos favoritos, tanto que me cuesta recordar la de horas que llegué a dedicarle en mi venerable Pentium a 133 MHz. Con la llegada de Warcraft III viví una situación muy parecida, fue amor a primera vista, aunque debo reconocer que me costó un poco acostumbrarme al salto al 3D y los cambios introducidos en la jugabilidad.

Mi historia con Warcraft III fue muy «intensa», tuve la suerte de disfrutarlo en su momento, cuando los gráficos tridimensionales habían despegado pero se encontraban todavía en una etapa relativamente temprana, es decir, no habían alcanzado todavía la madurez que se produjo con la llegada de DirectX 8 y DirectX 9.

Con dicho juego Blizzard marcó un importante punto de inflexión, no tanto a nivel técnico, sino sobre todo a nivel jugable. Los héroes no eran algo nuevo, ya estaban presentes en clásicos anteriores, como Warcraft II y Starcraft, pero su peso en Warcraft III aumentó considerablemente. Este nuevo enfoque se apoyó en la idea de la manutención, una «penalización» que entraba en juego cuando teníamos demasiadas unidades activas y que reducía en gran medida los recursos obtenidos.

¿No os suena esta medida? Pues siempre ha estado presente en los juegos de estrategia de Blizzard, aunque de una manera más «suave». Por ejemplo, en Starcraft necesitabas tener un número determinado de «Superamos» para seguir creando unidades con la raza Zerg, un requisito que pasaba a los pilones de energía con los Protoss y a los depósitos de suministros con los Terran. En este juego el máximo eran 200, aunque las unidades más avanzadas consumían más de un punto, y en Warcraft III se redujo a 100.

Como os contamos en su momento esto tenía un motivo: las limitaciones de los PCs de la época para mover juegos de estrategia en 3D, aunque al final se acabó convirtiendo en un pilar básico de la esencia de Warcraft III, unido a la figura de los héroes.

Al tener la posibilidad de crear menos unidades se agilizaba la acción, se evitaban las partidas excesivamente largas y pesadas y se potenciaba el peso de la estrategia y el dominio de las habilidades y de los héroes. Sería muy fácil cambiarlo hoy en día, pero se perdería, como dijimos, la esencia del original.

Warcraft III Reforged: Equipo de pruebas y análisis técnico

Antes de entrar a ver el equipo que hemos utilizado para el análisis vamos a recordar los requisitos mínimos y recomendados oficiales que publicó Blizzard en su momento:

Requisitos mínimos

Windows 7 como sistema operativo.

Procesador Core i3 530 o Phenom II X4 910.

4 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTS 450 o Radeon HD 5750.

30 GB de espacio libre.

Requisitos recomendados

Windows 10 de 64 bits como sistema operativo.

Procesador Core i5 6400 o AMD Ryzen 7 1700X.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 960 o Radeon R9 280X.

30 GB de espacio libre.

Para analizar Warcraft III Reforged hemos utilizado un PC de gama alta con todos los controladores actualizados. Estos son sus componentes:

Estamos muy por encima de los requisitos recomendados que ofreció Blizzard, así que hemos configurado el juego en una resolución de 2.560 x 1.440 píxeles y calidad máxima. La experiencia ha sido totalmente fluida, como cabía esperar.

A nivel gráfico debo decir que hay un salto enorme. Warcraft III Reforged no es un simple «mod» de texturas como dicen algunos, se producido una remodelación completa a nivel de geometría y se han mejorado tanto los personajes como los escenarios y los efectos. En este sentido el resultado es excelente, aunque es cierto que se aprecian algunas ausencias importantes.

Blizzard prometió introducir nuevas animaciones y unas secuencias cinemáticas de alta calidad que no han llegado al juego final. Dos promesas incumplidas que ya nos dejan un mal sabor de boca, y que empañan esa fantástica revisión a nivel gráfico que trae Warcraft III Reforged. Por desgracia no son las únicas promesas incumplidas, como veremos.

La compañía estadounidense también prometió un nuevo doblaje y hasta nuevos temas musicales. Nada de eso está presente en Warcraft III Reforged, y como veremos más adelante también hay otras novedades que se han quedado en el tintero.

Una historia y una jugabilidad a prueba de bomba… ligeramente empeorada

El desarrollo de Warcraft III Reforged tuvo como núcleo central mantener la esencia del clásico, es decir, se perfilaba como una importante puesta al día a nivel técnico que, sin embargo, no iba a destruir la jugabilidad del original. Esto tiene consecuencias importantes que ya os hemos adelantado al inicio del análisis, como por ejemplo el mantenimiento de la mecánica de la manutención.

También se deja notar en el planteamiento de las unidades, de las construcciones y de los recursos. Jugar a Warcraft III Reforged transmite, desde el principio, esa sensación inequívoca de que estamos frente a un título que ha sabido mantener el valor del clásico que nos maravilló hace 17 años, hasta que te empiezas a dar cuenta de que faltan cosas, de que hay errores que antes no estaban y de que Blizzard no solo ha vuelto a incumplir algunas promesas, sino que además, ha retirado algunos elementos importantes.

Warcraft III Reforged mantiene, a nivel jugable, todo el encanto del clásico, algo que se agradece, sin duda, y el lavado de cara a nivel gráfico invita a jugarlo. Lo he disfrutado mucho, pero he sufrido pequeños errores que han afectado al desarrollo de la partida y he visto que la integración con el original todavía tiene mucho margen de mejora. Al jugar con el apartado gráfico del original se aprecian fallos importantes que pueden afectar al color de las unidades, a las sombras y a los efectos de ciertas habilidades.

Las animaciones no han sido mejoradas, como prometieron, y la interfaz de construcción y de combate tampoco ha recibido cambios. Esto no es malo, a mi juicio, y no tendría importancia si no hubieran prometido mejorarla, cosa que no han cumplido.

Un grande cargado de promesas incumplidas, una definición que encaja a la perfección con Warcraft III Reforged, pero también de malas decisiones. Por alguna extraña razón Blizzard ha decidido eliminar contenidos y opciones que sí estaban presentes en el original, como las clasificatorias y los clanes.

Por suerte Blizzard ha reaccionado a las críticas de los jugadores y ha prometido lanzar parches que corregirán los errores que presenta Warcraft III Reforged y que introducirán todos esos elementos que prometieron. Espero que así sea, aunque para ser justos tengo que valorarlo tal y como ha llegado al mercado, y obviamente las carencias y todo lo que he dicho hasta ahora acaban afectando a la nota final.

Warcraft III Reforged: luces y sombras de lo que pudo ser y no fue

Durante más de una semana he tenido la oportunidad de volver a embarcarme en una aventura mítica que disfruté hace 17 años. No os voy a mentir, esperaba Warcraft III Reforged con muchas ganas. Todo lo que había anunciado Blizzard me había dejado con unas expectativas tremendas, y ya sabéis lo que ocurre cuando tenemos unas expectativas muy altas y al final estas no se acaban cumpliendo, que es fácil sentirse defraudado.

Warcraft III Reforged ha generado un importante rechazo, no solo entre los fans de la franquicia, sino también entre usuarios ocasiones e incluso en algunos que nunca llegaron a jugar al original. Mientras jugada a Warcraft III Reforged he ido viendo una gran cantidad de críticas por parte de gente y de usuarios que, en algunos casos, ni siquiera se han parado a jugarlo más de un día.

Está claro que cada uno es libre de dar su opinión, pero creo que en este caso se ha generado un efecto bola de nieve que ha arrastrado una profunda carga de odio que ha llevado a Warcraft III Reforged a convertirse en el juego peor valorado de la historia en Metacritic. ¿Es justo? En absoluto, está claro que Blizzard ha cometido muchos errores, pero esto no convierte a Warcraft III Reforged en un mal juego.

Warcraft III Reforged no es, en sí mismo, un mal juego. Estoy seguro de que si Blizzard no hubiese hecho todas esas promesas que no ha cumplido la recepción del juego habría sido mucho mejor, y no habría sido objeto de ese efecto bola de nieve que comenté al principio. Durante todas las horas que le he dedicado he tenido sensaciones muy buenas impulsadas, en parte, por una marcada nostalgia, pero está claro que se han cometido errores y que queda trabajo por hacer.

Si eres un fan del original Warcraft III Reforged te gustará. La puesta al día que ha recibido a nivel gráfico marca una gran diferencia y nos invita a volver a sumergirnos en Azeroth. Faltan cosas, pero la experiencia en general es buena. Una lástima que no haya traído todos los cambios y todas las novedades que prometieron, habría sido una obra de arte.