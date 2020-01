Warcraft III Reforged Spoils of War: requisitos mínimos y recomendados

El lanzamiento de Warcraft III Reforged Spoils of War está marcado para el 29 de enero, es decir, estará disponible a partir de mañana en PC. Para calentar motores justo en la previa a su lanzamiento Activision-Blizzard ha publicado los requisitos mínimos y recomendados definitivos que deberemos cumplir para poder jugarlo, y como cabía esperar son bastante asequibles.

Cualquier PC actual de gama baja podrá mover Warcraft III Reforged Spoils of War sin problemas en 1080p, y si tenemos un PC de gama media podremos disfrutarlo de forma óptima en resoluciones superiores.

Warcraft III Reforged Spoils of War apunta a convertirse en un remake sobresaliente

Los remakes están de moda, de eso no hay ninguna duda. Recuperar clásicos de los últimos 25 años se ha convertido en una apuesta muy acertada que Activision-Blizzard ha decidido poner en práctica con Warcraft III Reforged Spoils of War, un título que mantendrá toda al esencia del clásico que tantas horas nos «robó» en 2002, aunque vendrá con una importante puesta al día a nivel técnico.

Recuerdo las impresiones que tuve la primera vez que jugué a Warcraft III. Ya había tenido la ocasión de jugar a la primera y a la segunda entrega, y debo decir que el salto al 3D le sentó tan bien que me dejó impresionado. La profundidad del juego también mejoró de forma notable y logró engancharme durante mucho tiempo. Tengo un excelente recuerdo de este juego, y por ello espero con ganas la llegada de este particular remake.

El salto que ha conseguido Activision-Blizzard desde el punto de vista gráfico es fantástico. Tanto los escenarios como las construcciones están al nivel de lo que podríamos esperar de un juego de la generación actual, y el modelado de los personajes es tan bueno que están cargados de detalles, como podemos ver en los vídeos que acompañamos.

Por lo que respecta la jugabilidad no veremos cambios en núcleo del juego, lo que significa que mantendrá la esencia y el espíritu del original, aunque adaptada a los nuevos tiempos. Y hablando del original, los usuarios de Warcraft III Reforged Spoils of War podrán enfrentarse a través de Battle.net con los jugadores del clásico de 2002, un juego que todavía tiene soporte. Sí, está confirmado por Activision-Blizzard, y me parece todo un acierto.

¿Qué PC necesitaré para jugar?

Como hemos anticipado puedes estar tranquilo, Warcraft III Reforged Spoils of War no será un juego exigente a nivel de hardware. Estas son las especificaciones que deberás cumplir.

Requisitos mínimos

Windows 7 como sistema operativo.

Procesador Core i3 530 o Phenom II X4 910.

4 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTS 450 o Radeon HD 5750.

30 GB de espacio libre.

Son unos requisitos muy contenidos, de hecho tenemos componentes de 2010. Con esta configuración deberíamos poder jugar en calidad baja y resolución 1080p manteniendo una fluidez aceptable.

Requisitos recomendados

Windows 10 de 64 bits como sistema operativo.

Procesador Core i5 6400 o AMD Ryzen 7 1700X.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 960 o Radeon R9 280X.

30 GB de espacio libre.

En este caso tenemos un error importante en las equivalencias, y es que el Core i5 6400 tiene cuatro núcleos y cuatro hilos, mientras que el Ryzen 7 1700X tiene 8 núcleos y 16 hilos. Lo correcto sería un Ryzen 3 1200.

Por lo que respecta a la equivalencia en tarjetas gráficas también hay que mencionar que la Radeon R9 280X es más potente que la GTX 960.

Si cumplimos este nivel de requisitos deberíamos poder jugar sin problemas en resolución 1080p con calidad máxima y disfrutar de una fluidez total. Para jugar en resoluciones 1440p debería bastar con una GTX 1060 de 6 GB o una Radeon RX 580 de 8 GB, mientras que en 4K no deberíamos tener problemas a partir de una GTX 1070-Radeon RX Vega 56.