Cuando el fabricante chino de mini PC’s, One Netbook, lanzó el One Mix 3 Pro el año pasado, fue la primera computadora que se envió con un procesador Intel Core i5-10210Y. Sin embargo, no ha sido hasta hoy que la compañía ha expandido estos procesadores a su línea de mini portátiles One Mix 3, con la selección completa de procesadores Core i3, Core i5 y Core i7 Amber Lake-Y de 10ª generación.

Una cosa a tener en cuenta sobre estos nuevos procesadores es que son todos chips de 7 vatios y baja potencia de Intel. Mientras los procesadores Intel Core i5-10210Y y Core i7-10510Y son chips de 4 núcleos y 8 hilos, lo que los distingue de cualquier procesador Amber Lake de octava generación; el chip Core i3-10110Y es un procesador de 2 núcleos y 4 hilos, que aunque muy similar a la mayoría de anteriores predecesores, admitirá frecuencias de impulso de hasta 4 GHz, diferenciándolo del antiguo chip Core m3-8100Y equipado por el anterior One Mix.

Así pues, todos los modelos de la serie One Mix 3 estarán equipados con pantallas táctiles de 8,46 pulgadas y una resolución de 2560 x 1600 píxeles; además de un diseño de estilo convertible gracias a sus bisagras de apertura hasta ángulos de 360 ​​grados, respaldado por el soporte adicional para un lápiz sensible a la presión opcional y un teclado retroiluminado. Así pues, su factor diferenciador correrá básicamente a cargo de la nueva generación de chips Intel Core:

One Mix 3S+: Intel Core i3-10110Y, 8 GB de memoria RAM y 256GB de almacenamiento interno

One Mix 3 Pro: Intel Core i5-10210Y, 16 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento interno

One Mix 3 Pro Platinum Edition: Intel Core i7-10510Y, 16 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento interno

One Mix 3 Pro Koi Edition: Intel Core i7 10510Y, 16 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento interno

En cuanto a sus precios, ya podemos encontrar disponible para su precompra el One Mix 3S+, el precio más asequible de la familia, bajo un ligeramente elevado precio de 740 dólares (aproximadamente 669 euros al cambio); mientras que el One Mix Pro básico ascenderá hasta los 1.000 dólares (aproximadamente 903 euros), y hasta los 1.500 dólares del One Mix 3 Pro Platinum Edition (aproximadamente 1.355 euros). Por su parte, todavía no se ha dado a conocer el precio del One Mix 3 Pro Koi Edition, aunque dada su mayor limitación de unidades, se prevé un precio todavía mayor.