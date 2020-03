Cada vez son más los servicios y productos que parecen estar siendo pospuestos e incluso cancelados debido a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, parece que algunos de los trabajos directamente relacionados con el formato digital, como la industria del videojuego, siguen manteniendo una producción relativamente normal, siendo el desarrollo de los juegos normalmente un periodo de meses e incluso años.

Razón por la cual Square Enix acaba de confirmar que la fecha de lanzamiento de la primera entrega de Final Fantasy VII Remake, un juego que lleva décadas en proceso, se mantendrá según lo previsto para el próximo 10 de abril.

Sin embargo, si bien la distribución del juego en formato digital se realizará de forma normal, todavía existía el miedo de que, debido a la enorme saturación de las empresas de mensajería, algunos de los envíos de unidades físicas no llegasen a tiempo, exponiendo a muchos de los fans a los posibles spoilers y adelantos sobre los nuevos contenidos añadidos.

Es por eso por lo que la propia Square Enix ha vuelto a pronunciarse, afirmando que ha adelantado los envíos para las regiones de Europa y Australia a esta misma semana, esperando que estos lleguen durante los próximos días, en fechas muy cercanas al propio día 10. Sin embargo, esta medida de precaución podría provocar el efecto contrario, existiendo la posibilidad ahora de que algunos de los jugadores de estas regiones reciban el juego de forma anticipada a su lanzamiento oficial en el resto del mundo.

An important message from the #FinalFantasy VII Remake development team. #FF7R pic.twitter.com/UwBMNaIaXX

— FINAL FANTASY VII REMAKE (@finalfantasyvii) March 30, 2020