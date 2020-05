720p ya no es HD para Youtube

Aún recuerdo la primera vez que vi un vídeo con resolución 720p en Youtube. Claro, a los que venimos de los tiempos de las conexiones con un módem de 28,8 kbps (bueno, en realidad incluso más lentos, para acceder a alguna BBS o a Ibertex) pensar en la posibilidad de ver vídeo en alta definición en tiempo real a través de Internet, pues nos puede llegar a dar un poco de vértigo. Luego llegó Full-HD 1.080p, 4K y, por increíble que parezca, ya estamos hablando de resoluciones aún mayores.

Esta gran evolución, y que sin duda se traduce en una mejora cualitativa enorme de la calidad con la que podemos disfrutar de vídeo en Internet, claro, tiene algunas consecuencias secundarias Hoy sabemos, por WccfTech que Youtube ha decidido retirar la etiqueta HD a los vídeos con resolución 720p y que, por lo tanto, estos pasarán a ser considerados como de calidad estándar.

Este cambio, seguramente, será interpretado de distinta manera por unas personas y otras. Por ejemplo, me vienen a la cabeza muchos creadores de contenidos (y quizá especialmente en animación) que, con vídeos a 720p a 6o frames por segundo, pueden considerar que no es justo que sus creaciones pierdan la consideración de HD, quedando así fuera de las búsquedas que puedan hacer los usuarios que busquen ese tipo de contenidos, pero que solo los quieran en calidad HD. Se me ocurre, por ejemplo, este vídeo:

Por otra parte, habrá quienes piensen que no solo 720p debería haber salido de HD, sino que Youtube también tendría que haber quitado 1.080p de dicha consideración, manteniéndola exclusivamente para 1.440p, 2.160p y superiores. Y es verdad que, si nos ceñimos a los números, solo los contenidos con las mayores resoluciones actuales merecen ser considerados alta definición.

Por otra parte, también es probable que estas consideraciones cambien sustancialmente de unos países a otros, dependiendo principalmente de sus infraestructuras de acceso a Internet y, por lo tanto, de la velocidad a la que se conectan habitualmente a la red. Y es que puede parecer una tontería, pero es posible que tanto usuarios como creadores de dichos lugares, vean como desacertada la decisión tomada por Youtube, y sigan considerando que los vídeos en 720p, incluso aunque sean a 30 frames por segundo, merecen ser considerados alta definición.

Es cierto, eso sí, que era la crónica de una muerte anunciada, Youtube ya llevaba algunos meses haciendo pruebas en este sentido, por lo que ni a creadores ni a usuarios habituales de la plataforma les ha resultado una sorpresa. No obstante, no han emitido ninguna comunicación oficial explicando las razones por las que han decidido sacar 720p de HD. Y es una pena, porque resultaría interesante conocer el razonamiento que existe tras el cambio.

¿Cuál es tu opinión? ¿Crees que Youtube ha hecho bien eliminando la etiqueta HD de los vídeos a 720p o crees que debería mantenerla? ¿Eres creador y subes contenido con esta resolución a Youtube? Y si has visto el vídeo que he incluido en la noticia, ¿para ti eso es o no es HD?