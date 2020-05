Los Apple Powerbeats Pro estrenan nuevos colores. ¿Por qué?

Hace algo más de un año, Apple presentaba los Powerbeats Pro, unos auriculares de la marca Beats by Dr. Dre (Beats), unos auriculares inalámbricos dirigidos, principalmente, a deportistas (profesionales del deporte, según la marca), que tienen unas necesidades muy concretas en lo referido a este tipo de dispositivos. Por ejemplo, cuentan con todos los controles en cada auricular, por si el usuario solo desea emplear emplear uno. Además, tanto los materiales como las almohadillas han sido diseñados para soportar movimientos muy intensos sin caerse.

Y ahora, poco más de un año después, Apple ha decidido dar un poco más de color a esta línea de auriculares, tal y como cuenta SlashGear, presentando Spring Yellow, Glacier Blue, Cloud Pink y Lava Red, cuatro nuevos y llamativos colores que, a nadie se le escapa, son un importante contrapunto a los Powerbeats pro existentes hasta ahora: Ivory, Moss, Navy y Black. Y es que los cuatro primeros tienen unos colores bastante sobrios, casi más asociables a la imagen de marca de Apple que a la de Beats, mientras que los segundos sí que encajan más en el contexto de la marca creada por Dr. Dre y adquirida por Apple hace ahora seis años.

Seguramente te lo estés preguntando y la respuesta es no, no hay ningún cambio entre los Powerbeats Pro que ya llevan un año a la venta y lo que se acaban de presentar, y que llegarán al mercado a principios de junio. Algo que, sin duda, llama bastante la atención, ya que Apple no es una empresa dada a realizar lanzamientos de sus productos ya existentes en nuevos colores. En su lugar, amplía la gama cromática del catálogo aprovechando el lanzamiento de nuevas versiones de productos ya existentes.

Entonces, ¿por qué han tomado esta medida? Apple lleva todo lo que hemos vivido de 2020 haciendo bastante ruido, ya sea de manera directa o por filtraciones, en lo referido a su oferta de auriculares. Hace unos meses te hablábamos de los Apple Powerbeats 4, hace solo una semana de los Apple Airpods Studio y, cuando todavía estamos esperando noticias de estos últimos, nos llegan estos cuatro nuevos colores de los Powerbeats Pro.

Reconozco que me intriga mucho esta serie de movimientos, y me da la sensación de que el objetivo de los de Cupertino es dar más y más visibilidad a toda su oferta de auriculares y, quizá, adoptar una nueva segmentación de la misma a medio plazo. Es indudable que, sin establecer comparaciones, la calidad general de los auriculares de Apple (y aquí incluyo los Beats) es bastante buena. No digo que mejor ni peor que otras marcas, no entro en esas disquisiciones, pero reconozco que proporcionan un sonido bastante destacable.

Así, tiene sentido pensar que, tras unos años con un perfil un poco más bajo en este sentido, hayan decidido dar un serio impulso a este área de negocio, con la intención de batirse el cobre con otras marcas que, a día de hoy, cuentan con una mayor cuota de mercado y, además, con un mayor reconocimiento por parte del común de los usuarios. Una reivindicación activa del espacio que consideran merecer.

De ser así, seguro que estos nuevos Powerbeats Pro no son lo último, en relación con el mercado de los auriculares, que nos llega este año por parte de Apple. De momento, ahora la espera se centra en los hipotéticos Airpods Studio, que podrían ver la luz a finales de junio. ¿Después de eso? Quizá un verano tranquilo y un septiembre con alguna otra sorpresa a este respecto alrededor de la ya tradicional keynote de septiembre. Solo el tiempo nos sacará de dudas.