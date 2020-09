Ayer se produjo el lanzamiento de Crysis Remastered en su versión para Xbox One-Xbox One X, PS4-PS4 Pro y PC, un juego que generó mucha expectación por todas las mejoras gráficas que prometía, y que al final nos sorprendió gratamente, ya que como vimos en su momento los chicos de Saber Interactive fueron capaces de mantener el trazado de rayos aplicado a reflejos en PS4 Pro y en Xbox One X.

Seamos sinceros, ninguno de nosotros se esperaba que los desarrolladores fuesen capaces de llevar dicha tecnología a las consolas de la presente generación, así que fue toda una sorpresa. Hace cosa de una semana compartimos con vosotros un análisis de la tecnología que había utilizado Saber Interactive para poder llevar el trazado de rayos a la versión de Crysis Remastered para Xbox One X y PS4 Pro, y vimos que la clave estaba en una combinación de la tecnología SVOGI con trazado de rayos vía software que utiliza voxels en vez de triángulos.

El resultado es bueno, sobre todo si tenemos en cuenta el hardware que montan ambas consolas, aunque obviamente los reflejos generados son muy limitados, ya que solo afecta a un número reducido de elementos cercanos, y los reflejos se renderizan en 540p interpolado, una resolución bastante baja. Obvia decir que esto era fundamental para evitar que el rendimiento se redujera de forma drástica.

La versión para PC no presenta esas limitaciones, y presenta una gran variedad de ajustes, lo que lo convierte en un título altamente escalable. Esto significa que puede funcionar sin problemas en un PC de gama media actual, y que también puede poner contra las cuerdas al PC más potente que podemos montar a día de hoy. No exagero, como vamos a ver a continuación mi RTX 2080 Super ha sudado para poder mover Crysis Remastered con la resolución nativa de mi monitor y el ajuste de calidad «¿puede mover Crysis?», que maximiza todos los ajustes y eleva el trazado de rayos a su máximo esplendor.

Crysis Remastered: un vistazo a las novedades

A nivel jugable y argumental Crysis Remastered no presenta novedades. Esto quiere decir que nos encontramos el mismo planteamiento del original, las mismas interacciones y los mismos elementos en los escenarios. ¿Qué significa esto? Pues que tenemos ante nosotros un enorme escenario que podemos recorrer como queramos, y que podremos planear nuestros ataques con total libertad.

Debo decir que esto ha sido una de las cosas que más nostalgia me ha despertado. Crysis Remastered mantiene esa esencia que hizo único al original, esa amplitud de escenarios y esa libertad de interacciones que muchos desarrolladores han ido olvidando con el paso de los años. Hoy por hoy, la mayoría de los juegos presentan escenarios reducidos que repiten hasta la saciedad el concepto de falso sandbox, y que nos obligan a afrontar desarrollos lineales y monótonos en los que las escenas de acción se convierten en un «déjà vu» constante.

Las interacciones con los elementos de los escenarios me siguen sorprendiendo. Son las mismas que teníamos en el clásico de 2007, donde podíamos destruir numerosos elementos y hasta «talar» palmeras a balazos. Estas interacciones aportaban un realismo único, y se han perdido por completo en los juegos actuales.

El nivel de geometría no ha cambiado, lo que significa que el modelado de los personajes y de todos los elementos que conforman Crysis Remastered no está al nivel de lo que podríamos esperar de un juego desarrollado desde cero para la generación actual. Es comprensible, ya que hablamos de un «remaster» y no de un «remake», y es que para mejorar por completo la geometría del juego Saber Interactive tendría que haber rehecho por completo el original, es decir, tendría que haber afrontado este juego como un Crysis Remake, y no como un Crysis Remastered. En cualquier caso, el modelado de personajes y demás elementos ha aguantado bastante bien el paso del tiempo y cumple sin problemas.

Tras analizar la base técnica de Crysis Remastered, estamos preparados para repasar las mejoras que ha introducido Saber Interactive. En la imagen adjunta encontraréis un listado exhaustivo con todos los cambios, pero quiero compartir con vosotros un desglose con las más importantes:

Texturas de mayor calidad: las texturas son, como sabrán nuestros lectores, «la piel» de la geometría. Son uno de los elementos más importantes de cualquier juego para conseguir un alto nivel de detalle. Se utilizan texturas 4K y 8K.

las texturas son, como sabrán nuestros lectores, «la piel» de la geometría. Son uno de los elementos más importantes de cualquier juego para conseguir un alto nivel de detalle. Se utilizan texturas 4K y 8K. Suavizado temporal: tiene como objetivo reducir el efecto de dientes de sierra que se produce en objetos a media y larga distancia.

tiene como objetivo reducir el efecto de dientes de sierra que se produce en objetos a media y larga distancia. SSDO y SVOGI: mejoran la precisión y la calidad de la iluminación y permiten proyectar sombras de contacto desde cada fuente de luz del entorno.

mejoran la precisión y la calidad de la iluminación y permiten proyectar sombras de contacto desde cada fuente de luz del entorno. Profundidad de campo: permite jugar con el enfoque de la cámara en diferentes elementos, produciendo un efecto de desenfoque en aquellos en los que no nos estemos centrando de forma directa.

permite jugar con el enfoque de la cámara en diferentes elementos, produciendo un efecto de desenfoque en aquellos en los que no nos estemos centrando de forma directa. Nuevos efectos de luz: la calidad de la iluminación ha mejorado enormemente. Se deja notar desde el primer momento, pero destaca especialmente en aquellas escenas en las que nos movemos por la jungla y estamos rodeados de mucha vegetación. El contraste de la luz y las sombras que se produce por las palmeras es soberbio.

la calidad de la iluminación ha mejorado enormemente. Se deja notar desde el primer momento, pero destaca especialmente en aquellas escenas en las que nos movemos por la jungla y estamos rodeados de mucha vegetación. El contraste de la luz y las sombras que se produce por las palmeras es soberbio. Desenfoque de movimiento: todo un clásico, genera un efecto de desenfoque de la cámara cuando realizamos ciertas acciones a gran velocidad, como por ejemplo giros rápidos para mirar en diferentes direcciones.

todo un clásico, genera un efecto de desenfoque de la cámara cuando realizamos ciertas acciones a gran velocidad, como por ejemplo giros rápidos para mirar en diferentes direcciones. Oclusión de mapeado por paralaje: esta técnica permite generar texturas con un relieve más realista. Por ejemplo, la arena de la playa presenta un aspecto mucho más realista gracias a esta técnica.

esta técnica permite generar texturas con un relieve más realista. Por ejemplo, la arena de la playa presenta un aspecto mucho más realista gracias a esta técnica. Nuevos efectos de partículas: tienen un impacto enorme a lo largo del juego, y lucen realmente bien, sobre todo en su aplicación a las explosione.

tienen un impacto enorme a lo largo del juego, y lucen realmente bien, sobre todo en su aplicación a las explosione. Niebla volumétrica: genera una niebla densa, pero con la transparencia debidamente ajustada para que genera una marcada sensación de realismo.

genera una niebla densa, pero con la transparencia debidamente ajustada para que genera una marcada sensación de realismo. Haces de luz: aportan un toque preciosista a la iluminación, sobre todo cuando se filtran a través de las palmeras en zonas con mucha vegetación.

aportan un toque preciosista a la iluminación, sobre todo cuando se filtran a través de las palmeras en zonas con mucha vegetación. Trazado de rayos aplicado a reflejos: es la joya de la corona. La versión para consolas utiliza una implementación totalmente basada en software, mientras que la versión para PC aprovecha los núcleos RT de las RTX 20 y RTX 30 a través de la API VKRay (Vulkan), una extensión que se ha combinado con DirectX 11. La aceleración por hardware permite mejorar la latencia de renderizando entre 5 ms y 9 ms, y marca una diferencia enorme en términos de rendimiento.

CryTek ha confirmado que está trabajando para añadir soporte de la tecnología DLSS 2.0 a Crysis Remastered, una excelente noticia ya que, como sabrán la mayoría de nuestros lectores, este sistema de reescalado y reconstrucción inteligente de la imagen mejora enormemente el rendimiento y mantiene, además, una elevada calidad gráfica. Para utilizarlo necesitamos contar con una RTX 2060 o superior, ya que el DLSS 2.0 depende de los núcleos tensor que incorporan las tarjetas gráficas de NVIDIA basadas en Turing o en Ampere.

Será interesante ver cómo rinde Crysis Remastered una vez que se incorpore dicha tecnología, sobre todo porque estamos ante un juego muy exigente a nivel de hardware, como vamos a ver a continuación, aunque también es altamente escalable.

Crysis Remastered: equipo de pruebas y rendimiento

Para analizar Crysis Remastered en PC hemos utilizado un equipo tope de gama configurado con los siguientes componentes:

Procesador Ryzen 9 3900X con 12 núcleos y 24 hilos a 3,8 GHz-4,4 GHz.

32 GB (4 x 8 GB) de RAM Corsair Dominator Platinum RGB DDR4 a 3.200 MHz (CL16).

Placa base GIGABYTE AORUS GA-AX370-GAMING 5.

Sistema de refrigeración Corsair iCUE H150i Elite Capellix.

Tarjeta gráfica GIGABYTE RTX 2080 Super OC con 8 GB de GDDR6.

Tarjeta gráfica RTX 3080 Founders Edition con 10 GB de GDDR6X.

SSD Samsung Evo 850 de 500 GB (sistema operativo).

SSD PCIE NVMe Corsair Force Series MP510 de 960 GB, donde se ha instalado el juego.

SHDD Seagate de 2 TB con 8 GB de SSD como caché.

Windows 10 Pro de 64 bits.

Fuente de alimentación Corsair AX1000 80 Plus Titanium con certificación 80 Plus Titanio.

Los requisitos que debemos cumplir para mover Crysis Remastered son los siguientes:

Requisitos mínimos de Crysis Remastered para PC

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Core i5 3450 o Ryzen 3 1200.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica RX 470 o GTX 1050 Ti.

20 GB de espacio libre.

DirectX 11.

4 GB de memoria gráfica para jugarlo en 1080p.

Requisitos recomedados de Crysis Remastered para PC

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Core i5 7600K o Ryzen 5.

12 GB de RAM.

Tarjeta gráfica RX Vega 56 o GTX 1660 Ti.

20 GB de espacio libre.

DirectX 11.

8 GB de memoria gráfica para jugarlo en 4K.

Tenemos una configuración de hardware que supera ampliamente los requisitos oficiales, así que vamos a poner a prueba el juego en su configuración más exigente para ver qué nivel de rendimiento obtenemos con ambas tarjetas gráficas.

Con la RTX 2080 Super hemos configurado Crysis Remastered en 1440p y calidad «¿Puede mover Crysis», es decir, el nivel más alto que existen dentro del juego. Al cambiar a la RTX 3080 hemos mantenido el nivel de calidad gráfica, pero hemos subido la resolución a 2160p. También he probado a mover Crysis Remastered en 2160p con calidad máxima con la RTX 2080 Super, y el resultado ha sido el esperado: es incapaz de lograr 30 FPS. Las gráficas que acompañamos hablan por sí solas, así que vamos a echarles un vistazo.

No hay duda de que las mejoras a nivel gráfico que trae Crysis Remastered rayan a un gran nivel, y que el acabado técnico del juego es muy bueno. Sin embargo, se aprecian problemas claros de optimización que afectan, sobre todo, al uso del procesador. Durante mis pruebas he podido comprobar que el uso de la CPU era mínimo, tanto que en algunos momentos no llegaba a superar el 10%.

Eso quiere decir que Crysis Remastered tiene tendencia a saturar un núcleo y a ocupar parte de otro, un problema que arrastraba el Crysis original, y que impide aprovechar debidamente procesadores con un alto número de núcleos. Es una lástima que no hayan aprovechado esta edición para mejorar, aunque fuese solo de forma parcial, esta cuestión.

Notas finales: un remaster interesante, pero con margen de mejora

Crysis Remastered mantiene la esencia del original, con todo lo que ello supone en términos de libertad de acción y de exploración de los escenarios.

Desde el punto de vista técnico, el acabado que presenta Crysis Remastered es sublime. Salvando ciertos detalles, como el modelado de los personajes (se mantiene la geometría del original), la factura técnica que ha conseguido Saber Interactive es sobresaliente.

Ver Crysis Remastered en movimiento con resolución 4K y el modo «¿Puede mover Crysis?» es una gozada, pero las exigencias a nivel de hardware son enormes en dicho modo de calidad, tanto que solo una RTX 3080 es capaz de arrojar una tasa de FPS aceptable.

Es una lástima que el trabajo de optimización no esté al nivel de las novedades técnicas que trae el juego, y que Crysis Remastered sea, como el original, incapaz de escalar mínimamente bien en una CPU multinúcleo.

A pesar de sus defectos, del tema de la optimización y de algunos errores gráficos (popping, prinicipalmente), Crysis Remastered ofrece una experiencia única y muy recomendable, tanto para aquellos que tuvieron la oportunidad de jugar al original como para aquellos que no.