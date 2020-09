CryTek confirmó que Crysis Remastered iba a marcar un salto importante a nivel técnico, y que uno de los avances más importantes vendría de la mano del trazado de rayos, una tecnología que, como sabemos, permite recrear efectos realistas de iluminación, sombras y reflejos.

La calidad gráfica que podemos conseguir el trazado de rayos es simplemente impresionante, pero como contrapartida tenemos que afrontar un coste importante en términos de rendimiento, una realidad que no ha impedido a CryTek llevar el trazado de rayos a la edición de Crysis Remastered para Xbox One X y PS4 Pro.

No te frotes los ojos, has leído bien, la versión de Crysis Remastered para ambas consolas tendrá trazado de rayos. Estoy seguro de que la mayoría de nuestros lectores se está preguntando cómo es posible, y la respuesta no es complicada: a través de una implementación vía software. Esto es perfectamente comprensible, ya que ninguna de esas dos consolas cuenta con hardware dedicado a la aceleración de trazado de rayos, pero debemos tener en cuenta también que hablamos de una remasterización de un juego que llegó al mercado en 2007, y que su base es mucho menos exigente que la de cualquier juego triple A actual.

Crysis Remastered con trazado de rayos: 1080p y 30 FPS en Xbox One X

Y menos de 1080p y 30 FPS en PS4 Pro. Queda claro que el impacto del trazado de rayos implementado por software es enorme, tanto que ambas consolas tienen que reducir la resolución a niveles más propios de PS4 y Xbox One para poder mover Crysis Remastered con una fluidez aceptable.

CryTek ha confirmado que el jugador podrá elegir entre tres grandes ajustes gráficos en Xbox One X y PS4 Pro:

Modo rendimiento : resolución 1080p y tasa de FPS desbloqueada en ambas consolas.

: resolución 1080p y tasa de FPS desbloqueada en ambas consolas. Modo calidad: resolución dinámica 4K y 30 FPS en Xbox One X, resolución dinámica 1800p y 30 FPS en PS4 Pro.

resolución dinámica 4K y 30 FPS en Xbox One X, resolución dinámica 1800p y 30 FPS en PS4 Pro. Modo con trazado de rayos: resolución dinámica 1080p y 30 FPS en Xbox One X, resolución dinámica inferior a 1080p y 30 FPS en PS4 Pro.

Fijaos en el enorme bocado que el trazado de rayos da al rendimiento. Impresionante, ¿verdad? En Crysis Remastered esta tecnología se aplica a los reflejos, pero de una manera limitada para evitar que ambas consolas se acaben viendo sobrepasadas por la carga gráfica.

La tecnología clave sobre la que apoya el trazado de rayos en Crysis Remastered para Xbox One X y PS4 Pro se conoce como «Sparse Voxel Octree Global Ilumination» (SVOGI). No es algo nuevo, de hecho el Unreal Engine 4 ya planteó este tipo de tecnología para generar efectos realistas de iluminación, sombras y reflejos, pero su coste en términos de recursos era tan enorme que quedaba totalmente fuera del alcance de las consolas de la generación actual.

Por suerte, la implementación que hizo CryTek en el CryEngine es altamente escalable, y esto, unido a las menores exigencias a nivel técnico que presenta hacer un remaster de un juego de 2007, ha permitido llevar el trazado de rayos a la presente generación de consolas. Como dijimos, el trazado de rayos en Crysis Remastered para Xbox One X y PS4 Pro se integra vía software, utilizando voxels (unidades cúbicas) en lugar de triángulos.

Ese sistema basado en voxels se utiliza como primer paso aplicado a la iluminación globlal de escenario, el segundo paso es, como nos cuentan desde DigitalFoundry, generar el trazado de rayos aplicado a reflejos mediante un sistema basado rayo-triángulo similar al que se utiliza en PC. El resultado es bueno, siempre teniendo en cuenta que hablamos de una implementación basada en software, pero como habréis podido imaginar ha sido necesario hacer sacrificios importantes.

El trazado de rayos aplicado a reflejos que vemos en Crysis Remastered para ambas consolas se aplica de una manera muy limitada:

Solo afecta a elementos cercanos al jugador, y afectan a una cantidad determinada de elementos (no se pueden mostrar más de una cantidad determinada de reflejos a la vez).

y afectan a una cantidad determinada de elementos (no se pueden mostrar más de una cantidad determinada de reflejos a la vez). No nos veremos a nosotros mismos reflejados , y tampoco a nuestros compañeros, ni las armas, solo el entorno que nos rodea, el escenario.

, y tampoco a nuestros compañeros, ni las armas, solo el entorno que nos rodea, el escenario. El renderizado del trazado de rayos se lleva a cabo en 540p, aunque se reconstruye uniendo dos fotogramas en 540p para llegar a 1080p. Es lo que se conoce como trazado de rayos «entrelazado».

En resumen, el trazado de rayos es perfectamente viable en modo software si hacemos sacrificios importantes. Podéis tener claro que estos sacrificios se extenderán a las consolas de nueva generación, y que todavía queda mucho camino por recorrer para que lleguemos a ver un juego de nueva generación con un trazado de rayos al nivel de Quake 2 RTX.

Con todo, hay que reconocer el buen trabajo que se ha hecho con la versión de Crysis Remastered para Xbox One X y PS4 Pro. Personalmente tengo claro que si tuviera que jugarlo en dichas consolas preferiría moverlo en modo calidad antes que con trazado de rayos, pero no deja de ser todo un logro que hayan podido integrar dicha tecnología por software en ambas consolas.

La versión para PC no tendrá que afrontar esas limitaciones, gracias a la aceleración de trazado de rayos por hardware que integran las tarjetas gráficas RTX serie 20 y RTX serie 30, y también las futuras RX 6000 de AMD. Antes de terminar os recuerdo los requisitos mínimos y recomendados de la versión para compatibles.