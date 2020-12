One Mix 4, menos «mini», pero más potente

One Mix 4 será lo próximo de One Netbook, un fabricante chino especializado en máquinas móviles de tamaño compacto, que incluye en su catálogo tanto ordenadores portátiles para productividad, como consolas portátiles para juegos tan impresionantes como la One Gx1 Pro.

La novedad para arrancar 2021 será el One Mix 4. Un mini-portátil que aún siendo tremendamente compacto, deja atrás el tamaño minúsculo del One Mix 3 y apuesta por una pantalla IPS de 10,1 pulgadas con resolución nativa 2K y una relación de aspecto 16:10 interesante para tareas informáticas. Su brillo de 320 nits debe adecuarlo a funcionar también en exteriores con mayor nivel de luminosidad.

Aunque el aumento de tamaño de 2 pulgadas pueda parecer poco, es un paso enorme en términos de capacidad de visualización y comodidad de uso porque suponemos que el teclado también crecerá en la misma medida.

También hay novedades en el interior y son destacadas, porque es uno de los primeros portátiles que vemos con los procesadores Tiger Lake de Intel en su variante de ultra bajo voltaje serie «Y». Ofrece 4 núcleos y 8 hilos con nuevas gráficas Gen12 y un consumo muy contenido con un TDP que va desde 7 a 15W.

Otras especificaciones anunciadas son una SSD NVMe a PCIe para almacenamiento interno, un componente muy interesante considerando el factor de forma del dispositivo. También listado Wi-Fi 6 y suponemos Bluetooth 5.1 y puertos USB Tipo-C compatibles con la interfaz Thunderbolt 4 que soportan los procesadores Tiger Lake y que One Netbook ha utilizado en su última consola portátil.

Si el fabricante sigue la línea del Mix 3, también podemos esperar un panel multitáctil, resolución nativa de al menos 2560 x 1600 píxeles; un diseño convertible gracias a su sistema de bisagras de 360 ​​grados y el soporte adicional para un lápiz sensible a la presión y un teclado retroiluminado.

Gran nivel el de este One Mix 4, un portátil compacto que deja atrás el tamaño minúsculo de la versión anterior que ofrecía un tamaño impactante y enorme movilidad, pero poca comodidad de uso para tareas informáticas. 10 pulgadas ya es un tamaño que podemos considerar practicable e ideal para movilidad y siempre se puede combinar al conectarlo con monitores al trabajar en el escritorio.

One Mix 4 llegará al mercado en el primer trimestre de 2021. No se han facilitado resto de especificaciones o precios, mínimo de 700 dólares en su equipación base.