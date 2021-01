La recuperación de archivos en unidades de almacenamiento internas o externas es una tarea a la que se habrá tenido que enfrentar cualquier usuario de Windows (o de otros sistemas) alguna vez. Sea por un borrado accidental; un problema del sistema operativo que impide el acceso; un fallo en el sistema de archivos o una infección de malware, la pérdida de datos está a la orden del día.

Y a ellos se añaden los problemas propios de las unidades de almacenamiento, discos duros o unidades de estado sólido cuya vida útil no es infinita porque los sucesivos accesos, lecturas y escrituras o un manejo incorrecto de las unidades externas pueden provocar errores y pérdida de archivos.

Si el problema es físico, olvídate. Solo podrían recuperarlos empresas especializadas con técnicas forenses cuyo coste no está al alcance de los consumidores. Si los errores no son fatales (y has parado a tiempo de usar la unidad) hay oportunidad de recuperarlos y ya te ofrecimos un artículo práctico para hacerlo con las «10 aplicaciones gratuitas para recuperar ficheros de tu PC«.

Recuperación de archivos: Windows File Recovery

Microsoft publicó el pasado verano una herramienta interna para Windows 10 dedicada a estas tareas. Windows File Recovery (winfr) es una herramienta de línea de comandos y funciona como otras utilidades de terceros, intentando recuperar fotografías, documentos, vídeos y otro tipo de ficheros borrados o sin acceso.

La versión final de la aplicación se incluirá en la próxima versión de Windows 10, 21H1, pero antes Microsoft la está mejorando para los usuarios del canal de prueba Insiders. La nueva versión incluye mejoras de rendimiento, corrección de errores y la introducción de 2 modos de recuperación simplificados que se añaden al modo ‘normal’ que conocíamos hasta ahora.

El «modo regular» es una opción de recuperación rápida para los sistemas de archivos NTFS y está diseñado para los archivos eliminados más recientemente que es posible que aún no se hayan sobrescrito.

El «modo extenso» es una búsqueda exhaustiva que se aplica a la mayoría de los sistemas de archivos y puede recuperar ficheros incluso de unidades dañadas. El modo admite:

Búsqueda por nombres de archivo, palabras clave, rutas de archivo o extensiones.

Recupera archivos JPEG, PDF, PNG, MPEG, Office, MP3 y MP4, ZIP y más.

Recupera archivos de HDD, SSD, unidades externas USB y tarjetas de memoria.

Admite sistemas de archivos NTFS, FAT, exFAT y ReFS.

La aplicación no es necesariamente intuitiva porque solo funciona desde la línea de comandos, pero será otra opción más del sistema y gratuita. Está disponible en la Microsoft Store y funciona en sistemas Windows 10 2004 y siguientes. La versión actualizada y mejorada está disponibles para versiones Insiders y la definitiva estable llegará en la nueva versión de primavera.