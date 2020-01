Comprar el mejor móvil no es sencillo para un consumidor abrumado entre una oferta descomunal con centenares de modelos a la venta y un marketing que promete resultados que no siempre se consiguen o que obliga a realizar un gasto para adquirir un modelo que no todos necesitan.

A pesar del parón de las ventas, por la saturación del mercado, la falta de innovación y el aumento del precio medio, el móvil inteligente sigue siendo la estrella de la computación actual con ventas anuales de 1.500 millones de unidades. Y se espera incremento este año con la llegada del 5G o con los nuevos plegables como revulsivo.

La realidad es que el smarphone se ha convertido en un dispositivo imprescindible en ámbitos personales y profesionales y hoy se usa como una computadora en miniatura tremendamente versátil para un montón de aplicaciones y más allá de las llamadas de voz. Para que puedas separar el grano de la paja y encuentres el modelo que más se ajuste a tus necesidades, hoy relanzamos una de nuestras grandes guías donde repasamos las novedades de los últimos meses, las características a tener en cuenta para su elección y una guía de compra actualizada para cada segmento de mercado.

Cómo comprar el mejor móvil

Marcarse un presupuesto máximo a gastar es un buen punto de partida. No todos los usuarios necesitan comprar un tope de gama de más de 1.000 euros, porque hoy en día la gama media está más que capacitada para cubrir la mayoría de necesidades y es la más interesante del mercado en precio/características. Además, salvo lo comentado del 5G y los plegables (ambos todavía muy verdes) no ha habido novedades significativas como para descartar la compra de generaciones anteriores, mucho más ajustada en precio y otra opción a valorar

Otra pregunta que conviene responder es para qué vamos a utilizar preferentemente el móvil inteligente. La realidad es que lo que menos hacemos es llamadas y hoy lo utilizamos más para navegar por Internet; usar redes sociales; mensajería instantánea; videoconferencia; tomar fotografías y vídeos; ver películas o series; escuchar música; leer libros electrónicos; como motor de un dispositivo de realidad virtual o para jugar en movilidad, una apartado al alza.

Su tremenda versatilidad complica la elección, pero siempre habrá algún apartado de uso que te parezca más importante, por ejemplo la toma de fotografías o características especiales como su resistencia o simplemente los que ofrezcan mayor autonomía.

Y eso en consumo, porque un profesional debe valorar otros aspectos como el de la seguridad, su uso como agenda digital, la doble SIM, los modelos resistentes u otras funciones como la posibilidad de “convertirlo en PC” cuando lo usemos en un escritorio. En definitiva. dependiendo del uso principal y los secundarios cada usuario o profesional tendrá que fijar sus prioridades y el precio máximo de compra.

Pantallas

El tamaño de pantalla es otro parámetro a valorar para elegir el mejor smartphone, si bien la industria no está dejando demasiadas opciones porque hoy la gran mayoría de móviles son muy grandes en una tendencia que no ha dejado de crecer los últimos años. Como con todo lo demás, la elección dependerá de tus gustos y necesidades. Un mayor tamaño aumentará la comodidad de visualización, pero aumentará el peso y dificultará su uso con una sola mano.

La media actual está claramente por encima de las 5 pulgadas y algunos analistas se atreven a pronosticar el “adiós a los smartphones” y la llegada de la era del phablet, un “palabro” inventado para definir los dispositivos a medio camino entre móviles y tablets con tamaños que superan las 7 pulgadas.

En tecnologías de pantalla, las IPS siguen siendo las más utilizadas, mientras que las LCD se emplean en la gama de entrada y los paneles derivados de OLED se reservan para la gama alta. Todos son multitáctiles y la mayoría soportan el uso de lápices ópticos aunque la experiencia no es la mejor salvo en modelos concretos con digitalizadores activos. El soporte para tecnologías como HDR10 o las de Dolby son otro de los añadidos, aunque quizá la mayor novedad de los últimos meses (junto a las pantallas flexibles) es la llegada de paneles con tasa de refresco de hasta 120 Hz, destinada a los móviles especializados en juegos.

En cuanto a la resolución nativa, la media se sitúa en unos aceptables 1080p, aunque hay variedad desde el HD que se usa en la gama de entrada. En la gama alta podemos encontrar 2K y hasta los 4K de algún modelo en particular, una auténtica barbaridad teniendo en cuenta su tamaño. Resoluciones especiales “alargadas” como FHD+ o 2K+ están en plena tendencia a medida que se han consolidado totalmente las relaciones de aspecto 18:9 o 19:9.

Diseños – Acabados

La gran novedad de los últimos meses en el apartado del diseño han sido los nuevos factores de forma anunciados que hacen uso de las pantallas flexibles o de doble pantalla. Todos los grandes fabricantes Samsung, Huawei, Xiaomi, Motorola, LG y hasta Microsoft con el Duo, o han comercializado sus novedades o están en camino de hacerlo. De momento, son delicados en cuanto a la resistencia de algunos componentes como la misma pantalla y las bisagras. Además, su precio se sale de cualquier parámetro lógico que no sea por el estreno de una muestra tecnológica. Aunque vemos modelos que nos gustan, para la compra te recomendamos esperar a próximas generaciones.

Una tendencia sí se ha consolidado son los formatos denominados “todo pantalla”, donde se eliminan casi totalmente los biseles y marcos apostando por ocupar todo el frontal del terminal. Un diseño interesante que permite ampliar el área de visualización sin tener que aumentar el tamaño total del dispositivo, como veíamos más arriba, cada vez más grandes.

En chasis y acabados la diferencia fundamental llega del uso de materiales premium como el aluminio, magnesio y cristal en la gama alta, frente a los plásticos de policarbonato utilizados en la gama de entrada. En la gama media hay de todo, especialmente en los «premium» que se acercan cada vez más en calidad de materiales y acabados a los tope de gama. La utilización de capas protectoras como la que ofrece la firma especializada Gorilla Glass sigue siendo un plus, al igual que los certificados para resistencia al agua, y contra golpes y caídas que se ofrece por lo general en la gama alta y en terminales especiales para profesionales que trabajen en ambientes que lo que requieran.

Por lo demás, aunque son más bonitos y delgados que nunca, la fragilidad de algunos modelos (incluido los caros) es patente. Un consejo que no debe olvidarse junto a la compra del smartphone es la adquisición del mejor protector de pantalla y/o funda que puedas permitirte.

Cámaras

Según las encuestas, el sistema de cámaras se ha convertido en uno de los componentes que más valoran los usuarios a la hora de comprar un móvil inteligente nuevo. La tendencia de los últimos meses es la de ocultar las cámaras frontales para evitar las muescas ‘notch’ que han proliferado desde su estreno por Apple. Una manera de hacerlo es emplear cámaras abatibles con diseños que llevan el concepto al extremo como el del ZenFone 6 de ASUS. Otra tendencia que va a llegar también es incluirla debajo de la pantalla como vimos recientemente de Oppo.

Por lo demás, su potencial no deja de aumentar y los móviles inteligentes han terminado hundiendo las ventas de las cámaras compactas tradicionales gracias a la mejora de su calidad, potencial del software y la versatilidad propia de los terminales. Cada vez más capaces, la tendencia actual en cámaras para móviles apuesta por el multisensor para dividir las tareas según la toma a realizar o como complemento al principal, y el aumento de la capacidad de los mismos con modelos de hasta 108 MP.

Si hasta hace poco el multisensor se encontraba en la gama alta e implementada para la cámara trasera, ya lo utilizan muchos otros en la gama media y hay modelos determinados que también montan multisensores en la cámara frontal para autofotos o videoconferencias.

Si vas a usar tu móvil como cámara principal o única debes valorar más cosas que los «chorrocientos» megapíxeles o su número de sensores. La mejor cámara de smartphones en 2018 la montó Google en el Pixel 3. Y con un solo sensor. Una buena óptica y aplicaciones capaces de sacarle partido son aún más importantes que el marketing con el que nos las venden. Otras opciones a valorar son el estabilizador óptico de imagen, el autofocus, la apertura de las lentes, el doble flash LED o la capacidad de vídeo con resoluciones hasta 4K.

Con todo, no te equivoques, las cámaras dedicadas compactas están a precio de derribo y tanto las híbridas como las réflex han bajado mucho de precio. Y siguen ofreciendo un rendimiento superior a la instalada en los smartphones, si bien no pueden en ningún caso luchar contra la versatilidad de un móvil inteligente y unas cámaras que ciertamente ofrecen cada vez mayores posibilidades en hardware y software.

Chipset

Los diseños bajo arquitectura RISC de ARM monopolizan totalmente los motores para smartphones en todos los segmentos del mercado. Si hace años que ya lo dominaban ampliamente, la salida de Intel de este mercado cancelando los chipsets Atom Mobile de las series Broxton and SoFIA, han dejado sola a ARM. Al menos de momento, no hay ninguna alternativa a ARM.

Sí hay competencia entre fabricantes ARM, y cada vez mayor, al tiempo que han aumentado su potencia a todos los niveles. Los SoC móviles más extendidos en el mercado occidental y número uno mundial son los Snapdragon de Qualcomm, aunque los chipsets del fabricante chino MediaTek dominan en Asia y han aumentado cuota de mercado en todo el mundo. Los Tegra de NVIDIA casi han desaparecido, mientras que sigue aumentando la presencia de los personalizados por los grandes fabricantes como los Exynos de Samsung, los Kirin de HiSilicon (Huawei) y los SoC diseñados por Apple exclusivos para los iPhones.

Las novedades de los últimos meses han pasado por aumentar el rendimiento pensando especialmente en los destinados a ejecución de videojuegos y los que van a dar soporta a las nuevas redes 5G y que no solo esperamos en la gama alta, sino en todos los rangos de mercado. Además de rendimiento de CPU y GPU, esperamos chipset cada vez más integrados, con soporte ampliado para IA, realidad aumentada, procesamiento de señales DSP y los ISP para soportar sensores fotográficos cada vez de mayor capacidad.

Memoria y almacenamiento

La cantidad de memoria y almacenamiento de los smartphones no han parado de aumentar en los últimos años. El mínimo de memoria RAM admisible se sitúa en 2 Gbytes para la gama baja hasta los 4-6-8 Gbytes que se están estandarizando en la gama media o superior. Por arriba, llegamos hasta los 12 Gbytes que exhiben algunos modelos y como la tecnología no para, ya tenemos anunciado un Black Shark 3 que incluirá hasta 16 GB de RAM. Es una monstruosidad que supera por mucho la media instalada en PCs. Como siempre decimos, mejor una buena optimización que cantidad siempre que ésta sea suficiente, pero la tendencia es clara y los fabricantes apuestan por instalar cada vez más.

En cuanto a capacidad de almacenamiento, el mínimo lo situaríamos en los 16-32 Gbytes hasta los 256-512 Gbytes de la gama de alta. La marca del Tbyte está en camino, mientras que el nuevo estándar UFS 3.0 para soluciones de almacenamiento basadas en memoria NAND Flash es un avance importante que permitirá alcanzar velocidades de infarto en dispositivos móviles de hasta 2.300 / 1.800 Mbytes por segundo en modo lectura / escritura. Lo mismo que con la RAM; es preferible almacenamiento más rápido que cantidad siempre que éste sea suficiente.

Valora ambos componentes a la hora de la compra. La memoria RAM no podrás ampliarla y el almacenamiento en algunos modelos tampoco porque la tendencia de no soportar las tarjetas microSD que nos permiten ampliar el almacenamiento interno se está ampliando a todos los fabricantes. Por último, destacar que no toda la memoria ni almacenamiento es el mismo (aunque sean de la misma capacidad) y los modelos más avanzados utilizan LPDDR4, eMMC 5x y la comentada norma avanzada UFS.

Conectividad

Las nuevas redes de banda ancha móvil 5G han sido protagonistas en los últimos meses y lo serán aún más en los siguientes una vez que ha comenzado su despliegue. Qualcomm presentó el Snapdragon X55 combinado con el chipset 855 y es el que más está utilizando la industria. El problema puede venir de sus precios y objetivos para la gama alta. Es seguro que el fabricante ofrecerá otras versiones en distintos rangos de mercado después que MediaTek abra camino con módems que permitirán la llegada de smartphones 5G económicos.

Ya sabes que el 5G será un salto bestial en todos los aspectos, especialmente en el rendimiento y la latencia. Operadoras como Vodafone han anunciado la comercialización en julio de sus servicios 5G en España. De momento solo estará disponible en algunas ciudades, limitado en prestaciones y para empezar sumadas a las ofertas de servicios más caras de las telecos.

Fuera del 5G, la gama media de los smartphones actuales soportan redes de banda ancha de cuarta generación, la mayoría LTE y diferenciadas por la categoría (Cat+número) implementada y que nos ofrecerá un mayor rendimiento. No deberías conformarte con menos aunque solo en presupuestos muy reducidos debes optar por una redes 3G que soportan ya todos los modelos actuales.

Otro punto importante a valorar es el nuevo puerto de interconexión de periféricos, USB Type C, el conector del futuro en smartphones e incluido en una gran cantidad de terminales de gama media y alta. El Wi-Fi ac con doble banda es otro de los componentes mínimos a buscar para conectividad inalámbrica, lo mismo que la nueva norma Bluetooth 5 que ya se extiende en un buen número de modelos. La tecnología de comunicación de corto alcance, NFC, es estándar en gamas alta y media. El Wi-Fi 6 ya está llegando a algunos modelos y debería extenderse en 2020.

Para superar las inseguras contraseñas, los sistemas de autenticación biométrica son otra de las tendencias al alza en smartphones. El Face ID de Apple estrenado en el iPhone X, aún con sus carencias y polémicas, apunta por dónde irá el segmento en este aspecto. Los sensores de huellas son otros de los métodos más aceptados y este año ya hemos visto otra novedad interesante: su instalación debajo de la propia pantalla.

Terminamos este apartado valorando las posibilidades del doble SIM que ofrecen algunos modelos. Se trata de la capacidad de un dispositivo (aquí trataremos smartphones, pero hay otros) de incluir dos tarjetas SIM de comunicaciones y con ello dos números telefónicos distintos. Esta característica, la verás promocionada en algunos móviles inteligentes (módems, adaptadores, etc.) y su mismo nombre -‘dual SIM’- indica su objetivo.

El ejemplo más claro de uso es el de un usuario que necesite dos números telefónicos móviles distintos para uso profesional y personal. En lugar de comprar, mantener y transportar dos terminales, el uso de la doble SIM permite la misma función con la comodidad y el ahorro de manejar un sólo smartphone. Es otra opción a valorar al menos hasta que lleguen las nuevas eSIM, las SIM virtuales de nueva generación que reemplazarán a las tarjetas extraíbles físicas actuales y que ofrecerán esas funciones en un solo chip.

Sonido

Es un apartado que también valoran otro grupo de usuarios. Y hay muchas diferencias entre los mejores y los menos buenos. Por comenzar, citemos un aspecto a nuestro juicio negativo en tendencias como es la eliminación del popular conector jack de 3,5 mm, que practican cada vez más fabricantes y en más modelos. Más por motivos comerciales que técnicos, pero ya sabes como está el mercado. Empezó Apple -y como en otras cuestiones- lo copiaron otros fabricantes Android, incomprensiblemente.

La parte más importante de la base de la experiencia musical en un teléfono la ofrecerá el convertidor DAC (Digital-to-Analog Converter). Es un pequeño chip que convierte una señal digital en analógica y la reproduce a través de los altavoces o la toma de auriculares. Por supuesto, contar con altavoces estéreo es obligatorio para empezar. Algunos de los mejores smartphones en este apartado incluyen altavoces más grandes y potentes y diseñan el interior de los terminales como una cámara de resonancia para reforzar el sonido.

El uso de altavoces externos dedicados, en general conectados por Bluetooth, es otra opción cuando no estamos en movilidad, en la oficina o en el hogar. Hay muchísima oferta de todo precio y calidades, sin olvidar que también podemos reproducir el audio de nuestro smartphone en los nuevos asistentes digitales o enviarlo a sistemas de alta definición.

Otro punto más importante aún es el de los auriculares. En el mundo móvil en el que vivimos contar con unos de buena calidad es obligatorio. De nada sirve disponer de un buen sistema interno si después utilizamos los que incluyen los fabricantes, que, con honrosas excepciones, «hacen ruido» y poco más. La oferta también es amplísima, desde modelos de pocos euros a otros de tres cifras. A pesar de las críticas iniciales, la tendencia pasa por modelos inalámbricos como los AirPods de Apple, muy, muy caros, pero con alta calidad de sonido, excelente conexión, integración con el asistente Siri, autonomía mejorada o carga inalámbrica. Por ahí van otros modelos como los Galaxy Buds de Samsung o los de Microsoft.

Autonomía

La autonomía en smartphones sigue siendo una cuenta pendiente. Los smartphones actuales no tienen nada que ver con los “móviles tontos” del pasado y son computadoras completas en miniatura cada vez más potentes y con ello un mayor consumo de energía en pantallas, procesadores y sensores.

La cuestión se agrava por la tendencia a la extrema delgadez de los móviles modernos que impide montar baterías de mayor capacidad. También por diseño (y por motivos comerciales), los fabricantes están apostando por baterías no reemplazables complicando este apartado. Por norma general y como mínimo, tendrás que cargar tu smartphone cada noche a poco que le des un poco de caña. Si la autonomía es un aspecto importante para tí, valora la capacidad de la batería y que se pueda reemplazar porque como decíamos no todos lo permiten.

Busca también smartphones con sistemas de recarga rápida y adicionalmente, los que permitan recarga inalámbrica que mejore la comodidad del proceso sin necesidad de cableado. También hay modelos especializados que incluyen baterías de mayor capacidad de la media del sector, que podíamos situar entre 3.000 y 3.500 mAh.

Sistemas operativos

Aquí hay poco en lo que pensar porque no hay alternativas reales más allá de Android o iOS. Android arrasa en el mercado del móvil con el 87% de cuota. Con ello, casi toda la oferta se concentra en torno al sistema de Google. Eso sí, no tendrás problema en encontrar cualquier cosa que busques, en tamaño, prestaciones o precio, porque son centenares los modelos que se pueden encontrar.

El iOS de Apple es el segundo en cuota de mercado (y el último). Como Apple no licencia el sistema operativo a otras compañías, sólo podrás acceder a esta plataforma con la compra de un iPhone. Y poco más. Fuera de las dos grandes la oferta es mínima. Con Windows Phone/Windows Mobile muerto oficialmente la oferta se limita a algunos Lumia de Microsoft en stock y algún terminal adicional. Cuesta encontrar algún Linux móvil alternativo con Tizen, Ubuntu OS o Firefox OS y otros como BlackBerry OS están enterrados porque la compañía canadiense vendió la marca y utiliza Android.

Ante el bloqueo de Trump, Huawei está desarrollando un sistema operativo basado en Linux de nombre Harmony OS y aún con mucho problemas por el tema de las apps y los servicios podría ser una solución para Huawei. No creemos que pudiera ser una alternativa a Android fuera de los terminales de la propia marca. Ni siquiera Microsoft en su vuelta al hardware de movilidad ha escapado de Google, si bien el nuevo Windows 10X.

Comprar el mejor móvil en cada rango de precio

La oferta de móviles inteligentes es simplemente apabullante y si has llegado hasta aquí leyendo todo lo anterior habrás comprobado que hay muchas características a valorar para realizar la compra perfecta o la que más se ajuste a nuestras necesidades. Desde nuestra última guía de compra, todos los fabricantes han actualizado su catálogo de smartphones y muchos de ellos ya están a la venta. La llegada de modelos nuevos ha provocado grandes rebajas de precios en generaciones anteriores. No las olvides, porque no ha habido tanta innovación y pueden merecer la pena.

Para ayudarte en la selección y como ejemplo porque la oferta es inabarcable, hemos dividido la compra por niveles de precio en venta libre y seleccionando algunos de los que nos parecen más relevantes de cada gama, intentando incluir modelos de todos los fabricantes. No te dejes llevar por el marketing; valora con toda la información anterior según tus propias necesidades, márcate un presupuesto máximo y ¡buena compra!

Más de 600 euros

De 400 a 600 euros

De 300 a 400 euros

De 200 a 300 euros

De 100 a 200 euros

Menos de 100 euros