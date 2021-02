Si trabajas habitualmente con Google Docs en documentos colaborativos, sabrás que en ocasiones navegar por comentarios y revisiones puede resultar un tanto pesado. Y es que, a medida que se suman editores modificando el mismo texto y haciendo anotaciones y correcciones, podemos acabar dedicando más tiempo a analizar esos metadatos que al texto en sí. Y de cara a la eficiencia y la productividad, esto puede acabar siendo un problema.

Conscientes de ello, y como podemos leer en 9to5Google, Google ha añadido dos nuevas funciones a Google Docs que, sin duda, se traducirán en una experiencia mucho más óptima al respecto, puesto que permitirá acotar la revisión de los mismos en base a dos parámetros muy concretos: ver solo los comentarios dirigidos a ti, y poder revisar solo los comentarios que se hayan añadido desde la última vez que accediste a los mismos.

Para la primera opción, la de filtrar los comentarios para ver solo los que sean para ti, en la lista de los mismos verás un selector en el que podrás seleccionar si quieres ver todos, solo los dirigidos a ti o únicamente aquellos que ya hayan sido marcados como resueltos (solo una de las tres opciones, no permite selección múltiple). Tal y como escojas, Google Docs te mostrará los mensajes que se ajusten a tu elección, facilitando así que puedas revisar rápidamente los dirigidos a ti.

Por otra parte, cuando la edición de un documento se alarga en el tiempo es común que se acumulen decenas o incluso centenares de comentarios, lo que hace que buscar el punto en el que nos quedamos la última vez lleve más tiempo del que sería recomendable. Para evitar este problema, ahora Google Docs muestra un elemento identificador solo en los mensajes nuevos, de manera que de un simple vistazo sea posible distinguirlos y centrar la atención en ellos.

El despliegue de estas nuevas funciones de Google Docs se inició ayer y, según Google, su alcance será global en las próximas semanas y, por si te lo estás preguntando, sí, estará disponible para todas las cuentas de Google, incluidas las personales. Esta es la lista de todos los servicios a los que llegará:

Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard y Enterprise Plus, así como para clientes de G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education y organizaciones sin fines de lucro.

Como ya he comentado muchas veces, pienso que los grandes cambios son importantes y positivos, pero que en muchas ocasiones la clave está en los pequeños detalles, y después de haber trabajado mucho tiempo en documentos compartidos en plataformas como Google Docs, pienso que cualquier avance y mejora en la gestión de las revisiones y los comentarios es un gran avance.