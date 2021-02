Stardew Valley saltará de la pantalla a la mesa

Si eres de las personas que han disfrutado con Stardew Valley en el PC, seguramente esta noticia te suponga una enorme alegría. A mí me ha pasado. Y es que Pueblo Pelícano, ese idílico lugar alejado de la sociedad moderna, de las prisas y del ruido, y que hasta ahora solo existía en las partidas de sus jugadores, nos ha sorprendido saltando al mundo analógico, con un juego de mesa que, si bien no podrá reproducir todas las dinámicas del juego para ordenador, sí que nos ofrece otras interesantes y divertidas posibilidades.

El lanzamiento del juego de mesa de Stardew Valley ha sido una sorpresa. Se ha hecho público hace solo unas horas y ha sido anunciado en Twitter por Eric «ConcernedApe» Barone, su creador. La adaptación del juego ha sido un trabajo en equipo entre Barone y Cole Medeiros, un reconocido creador de juegos de mesa con muchos títulos ya publicados y, según podemos leer en su página web, han dedicado más de dos años y medio para lograr una adaptación lo más fiel a Stardew Valley, pero que al tiempo se adapte a las particularidades de los juegos de mesa.

Si no conoces Stardew Valley, hablamos de un juego publicado en 2016 para Windows, y posteriormente para MacOS X y Linux, en el que empiezas siendo un trabajador más en la gran ciudad, con un trabajo gris y una vida que no te satisface. Cansado de la rutina, un día decides romper con todo y trasladarte a una vieja y ruinosa granja, propiedad de tu abuelo. A partir de ese momento tu vida cambiará por completo, pues tendrás que asumir todas las responsabilidades de un granjero que cuida sus cultivos, restaura la granja y, además, tiene que cuidar sus relaciones con el resto de lugareños para encajar en Pueblo Pelícano.

I’m happy to announce today’s launch of Stardew Valley: The Board Game. It’s been in the works for over 2 years. Read more about it here: https://t.co/3OleaEkM0j or visit the shop to purchase: https://t.co/nvjkAL5RQz pic.twitter.com/dDLAVWt378

— ConcernedApe (@ConcernedApe) February 23, 2021