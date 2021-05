A día de hoy existen una gran cantidad de términos básicos sobre Internet y redes Wi-Fi que se utilizan con bastante frecuencia. Los usuarios más avanzados no tienen ningún problema a la hora de entenderlos, y los utilizan con total corrección, pero los recién llegados, y también aquellos que no están demasiado formados en la materia, pueden sentirse fácilmente abrumados.

Somos conscientes de este problema, y por ello hemos decidido dar forma a este artículo, donde vamos repasar con vosotros cinco términos básicos sobre Internet y redes que son muy importantes que, a pesar de ello, no tienen un alto grado de asimilación entre los usuarios menos avanzados. Como siempre, si tenéis cualquier tipo de duda podéis dejarla en los comentarios y os ayudaremos a resolverla.

Cinco términos básicos sobre Internet y redes Wi-Fi

1.-Dirección IP

Se trata de un conjunto de números separados por puntos que son los que nos identifican al conectarnos a Internet. En efecto, es nuestro identificador personal, y por ello juega un papel muy importante a la hora de navegar por Internet, ya que permite, por ejemplo, reconocer el país desde el que estamos navegado. Una dirección IP puede ser de varios tipos:

IP fija : se mantiene siempre estable, no cambia.

: se mantiene siempre estable, no cambia. IP dinámica : es todo lo contrario a lo anterior, la numeración de nuestra IP va cambiando en determinadas circunstancias.

: es todo lo contrario a lo anterior, la numeración de nuestra IP va cambiando en determinadas circunstancias. IP pública : esta es la que identifica nuestro equipo o dispositivo en Internet, la que se utiliza cuando navegamos por la red.

: esta es la que identifica nuestro equipo o dispositivo en Internet, la que se utiliza cuando navegamos por la red. IP privada: es la que identifica el equipo o dispositivo dentro de nuestra propia red, esto es, en una conexión interna.

2.-Estándar Wi-Fi

Es uno de los términos básicos sobre Internet más importantes que existen porque se refiere al tipo de tecnología que utilizamos para conectaros a Internet mediante Wi-Fi, y determina cosas tan relevantes como la velocidad máxima y el alcance de dicha conexión.

Aunque existen diferentes estándares, a día de hoy los más utilizados son tres:

IEEE 802.11n : se ratificó en septiembre de 2009. Funciona tanto en la banda de 2,4 GHz como en la de 5 GHz y alcanza velocidades de hasta 600 Mbps. Se conoce popularmente como Wi-Fi 4.

: se ratificó en septiembre de 2009. Funciona tanto en la banda de 2,4 GHz como en la de 5 GHz y alcanza velocidades de hasta Se conoce popularmente como Wi-Fi 4. IEEE 802.11ac : se estandarizó a finales de 2013. Opera en la banda de 5 GHz y puede alcanzar velocidades de 1.300 Mbps. Se conoce como Wi-Fi 5.

: se estandarizó a finales de 2013. Opera en la banda de 5 GHz y puede alcanzar velocidades de Se conoce como Wi-Fi 5. IEEE 802.11ax: un avance importante que alcanza velocidades de hasta 10 Gbps. Este se conoce como Wi-Fi 6.

3.-DNS

Seguro que lo has escuchado, o leído, más de una vez, ya que es otro de los términos básicos sobre Internet más importantes que existen, y casualmente también es uno de los menos conocidos, al menos en toda su extensión.

Este término se refiere a servidores DNS, a equipos u ordenadores dedicados que actúan como servidores con bases de datos muy grandes que contienen relaciones de dominios y sus respectivas direcciones IP. En resumen, actúan como una enorme agenda que asocia dominios y direcciones IP, y sirven como intercomunicación entre nuestro equipo y las diferentes páginas web que visitamos.

Existen diferentes tipos de servidores y de registros DNS, y también de resoluciones de peticiones realizadas a estos servidores, pero es un tema bastante complicado que daría de sobra para publicar un artículo independiente.

4.-SSID

«Pues yo tengo desactivado el SSID para que no me roben el Wi-Fi». ¿Has escuchado esa expresión alguna vez y te has quedado sin saber a qué se refería tu interlocutor? Pues tranquilo, que es un término muy fácil de explicar, y de entender.

El SSID («Service Set Identifier») es el nombre de red con el que se identifica a una determinada conexión inalámbrica. La mayoría de los usuarios, deja el nombre de red que estable su router por defecto, algo que puede acabar dando problemas de seguridad, ya que algunos nombres de red por defecto van asociadas a contraseñas fijas que pueden encontrarse en lo más profundo de Internet.

Como os contamos en su momento en este artículo, ocultar el SSID (nombre de la red Wi-Fi) puede ayudarnos a mejorar la seguridad de nuestra conexión, ya que hace que esta deje de aparecer como visible cuando se realiza una búsqueda de redes Wi-Fi cercanas. Para que alguien se conecte a nuestro Wi-Fi tendría que conocer el nombre de la red, y la contraseña.

5.-WPS

Otro de los términos básicos sobre Internet y redes más importantes y menos conocidos. Son las siglas en inglés de «Wi-Fi Protected Setup», y se refiere a una tecnología que nos permite vincular un dispositivo o equipo a nuestro router Wi-Fi con tan solo pulsar un botón (en algunos casos puede que tengamos que introducir un PIN).

El botón WPS es muy fácil de localizar en cualquier router actual, y simplifica mucho los procesos de conexión de ciertos dispositivos a redes Wi-Fi. En mi caso, me ha resultado especialmente útil con impresoras que carecen de pantalla táctil.

Si tienes problemas para vincular un determinado dispositivo, prueba a realizar la conexión a través de WPS, ahorrarás tiempo y complicaciones.

Contenido ofrecido por AVM FRITZ!