En las últimas horas ha circulado un rumor que señala que Apple Music HiFi y los futuros Apple AirPods 3 podrían ver la luz tan pronto como la semana que viene. Reconozco que me llama un poco la atención, si tenemos en cuenta que solo algo más de tres semanas nos separan del WWDC 2021, un momento ideal para llevar a cabo dichos lanzamientos. Obviamente permaneceremos muy atentos y, en caso de confirmarse, te informaremos puntualmente de ello.

Ahora bien, sea dentro de unos días o de unas semanas, está claro que Apple cada día le da más peso a todo lo relacionado con la música. Esto no es nuevo, en realidad es una senda que se abrió, hace ya más de 15 años, con el combo iPod+iTunes, y desde entonces ha ido evolucionando con nuevos servicios, como poder subir tu colección musical a la nube y Apple Music, y movimientos que supusieron un cambio importante en la distribución musical online como iTunes+, que demostró a la industria musical que el DRM penalizaba las ventas y no frenaba la piratería.

Recientemente hemos empezado a escuchar sobre Apple Music HiFi, la respuesta de los de Cupertino a Spotify HiFi, y que de confirmarse los rumores y las filtraciones podría mantener el precio actual del servicio sumando esta nueva opción de calidad. Parece un movimiento muy arriesgado, pero de confirmarse, Apple Music HiFi se convertiría en el servicio de streaming de música en alta fidelidad más económico del mercado. Y sí, suena extraño que Apple sea la opción más barata, pero de cara a plantar frente a Spotify podría ser un golpe de lo más efectivo.

Normalmente, cuando Spotify hace un gran anuncio, desde este momento hasta que se materializa lo presentado puede pasar bastante tiempo, y es lo que estamos viviendo actualmente con Spotify HiFi, quizá porque la compañía tiene el convencimiento de que el alcance de Apple Music HiFi será limitado… pero no va a ser así. Y es que según cuenta 9to5Google, Apple ya estaría preparando el cliente de Apple Music para Android para que ofrezca la opción de música con alta fidelidad.

Esto se ha descubierto al analizar la versión beta de la 3.6.0 del cliente de Apple Music para Android, y es que revisando su código, se han encontrado advertencias sobre el consumo de datos y de almacenamiento de Apple Music HiFi, denominado de manera genérica al menos de momento como música sin pérdida. Este es el texto encontrado:

Los archivos de audio sin pérdida conservan todos los detalles del archivo original. Si se activa esta opción, se consumirán muchos más datos.

Los archivos de audio sin pérdidas utilizarán mucho más espacio en su dispositivo. 10 GB de espacio podrían almacenar aproximadamente – 3.000 canciones en alta calidad – 1.000 canciones con lossless – 200 canciones con hi-res lossless

El streaming sin pérdidas consumirá muchos más datos. Una canción de 3 minutos gastará aproximadamente:

– 1,5 MB con alta eficiencia- 6 MB con alta calidad a 256 kbps

– 36 MB con lossless a 24 bits/48 kHz

– 145 MB con hi-res lossless a 24 bits/192 kHz

La compatibilidad varía y depende de la disponibilidad de la canción, las condiciones de la red y la capacidad de los altavoces o auriculares conectados.

Además de a Apple Music HiFi, también se habrían encontrado referencias a Dolby Audio y Dolby Atmos, si bien habrá que ver si estas llegan a la versión final del cliente. Sea como fuere, y dado que se espera que esto también llegue al iPhone con iOS 14.6, todo apunta a que el lanzamiento de Apple Music HiFi está ya muy cerca. No obstante, se me hace raro que sea cuestión de días. Me encaja más que lo haga de la mano de iOS 14.6, que podría ser la última actualización mayor de iOS 14 y que, vuelvo a lo que decía al principio, me encaja como un guante con la WWDC 2021.