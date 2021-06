La versatilidad es, sin duda, un elemento clave a la hora de elegir un ordenador portátil, y esto explica por qué los profesionales dedican tanto tiempo a hacer la elección más adecuada. Con la familia ASUS ExpertBook B1 la tecnológica taiwanesa nos propone una solución basada en la movilidad, para un mundo en el que cualquier lugar puede convertirse en el espacio de trabajo, y el rendimiento necesario para que podamos acometer cualquier tarea, con la confianza de que nuestro portátil estará a la altura.

Para lograr ese fin, ASUS ExpertBook B1 suma a su catálogo los ultrabooks ExpertBook B1400 y B1500, dos portátiles con un diseño en aluminio realmente atractivo y que encaja en cualquier contexto profesional, pero que tras un cuidado diseño ocultan una muy cuidada selección de componente y una resistencia más que destacable a condiciones adversas. En este último punto merece la pena destacar que ambos ordenadores cuentan con la certificación MIL-STD 810H, una acreditación de nivel militar que certifica que son capaces de resistir circunstancias particularmente inhóspitas: caídas, altas temperaturas, zarandeos y demás condiciones adversas.

En lo referido a su rendimiento, los ASUS ExpertBook B1400 y B1500 equipan procesadores Intel Core de última generación (11 Gen.) y que, en sus configuraciones de cuatro núcleos y ocho hilos, a día de hoy no tienen parangón tanto para tareas muy exigentes como para trabajar de manera simultánea con múltiples aplicaciones sin percibir mermas en el rendimiento del sistema. Y para que la memoria no sea un problema, las configuraciones de ambos ultrabooks parten de los 8 gigabytes de RAM de alta velocidad (3.200 megahercios) que, según nuestras necesidades, pueden crecer hasta nada menos que 48 gigas.

En lo referido a su apartado gráfico, ASUS ha optado por la modularidad, permitiendo que cada usuario cuente con la opción más adecuada a sus necesidades. Así, para quienes realicen tareas en las que el apartado gráfico no sea un elemento esencial, podrán decantarse por el adaptador gráfico integrado. Sin embargo, para todos aquellos que sí que tengan necesidades en este sentido, será posible optar por un adaptador gráfico NVIDIA GeForce MX330 que cumplirá a la perfección con sus requisitos.

Las propiedades de almacenamiento también son un factor clave en un portátil profesional, y no me refiero solo a la capacidad, sino también al tipo. Y es que en algunas ocasiones necesitamos velocidad y en otras capacidad. Para no obligarnos a elegir, los ASUS ExpertBook B1400 y B1500 cuentan con una SSD PCIe de hasta un terabyte, que podemos complementar con un disco duro mecánico de hasta dos terabytes, para un total de tres teras de capacidad que, sin duda, cubren todo tipo de necesidades, sin obligarnos a elegir entre velocidad o capacidad.

La movilidad y la colaboración determinan que la conectividad, en sus múltiples variantes, sea fundamental en el día a día de cualquier profesional. Los nuevos ultrabooks ExpertBook B1400 y B1500 no descuidan este punto, muy al contrario, proporcionan un esquema muy amplio de conectividad, ya sea de manera inalámbrica con sus conexiones WiFi 6 y Bluetooth 5.2, o de manera física con un puerto Thunderbolt 4 (Tipo C) con una velocidad de 40 Gbps, dos puertos USB 3.2 Gen. 2 de Tipo A, un puerto USB 2.0, conexión de red ethernet (RJ45), un conector HDMI, lector de tarjetas de memoria MicroSD, conector VGA D-SUB y minijack combinado para auriculares y micrófono. Sea lo que sea lo que deseas conectar, podrás hacerlo.

Los ultrabooks de la familia ASUS ExpertBook B1 han sido diseñados con la movilidad en su ADN, y en este punto el tamaño y el peso son clave. El modelo ExpertBook B1400 cuenta con una pantalla de 14 pulgadas con diversas opciones (720p y 220 nits, 1080p y 220 nits y 1080p con panel IPS y 250 nits) y pesa tan solo 1,45 kilogramos, un auténtico peso pluma dentro de su categoría. Por su parte, el ASUS ExpertBook B1500 cuenta con una pantalla de 15 pulgadas con las tres mismas opciones que el modelo de 14 pulgadas. Ambos modelos, en todas sus configuraciones, cuentan con una certificación TÜV Rheinland que acredita la ausencia de luz azul, para prevenir la fatiga visual en sesiones de trabajo prolongadas.

Un elemento clave de los nuevos ExpertBook B1400 y B1500 son las tecnologías propias de ASUS, así como la incorporación de soluciones muy demandadas por los profesionales, y que hacen que estos ultrabooks no solo destaquen por su rendimiento y diseño, sino también por sus funciones. Desde la identificación biométrica para garantizar proteger los accesos al ordenador y su contenido hasta la tapa para la cámara frontal si hablamos de seguridad, Wi-Fi Master para una gestión inteligente de la conexión a redes WiFi o la cancelación de ruido inteligente (basada en Inteligencia artificial) en llamadas y videoconferencias, son solo un ejemplo del esfuerzo llevado a cabo por ASUS para garantizar que cada ExpertBook B1 son la mejor herramienta posible para sus usuarios.

Los nuevos ASUS ExpertBook B1400 y B1500 ya están a la venta y su precio parte de los 599 euros. Puedes obtener más información en la web oficial de ASUS.