Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y sí, Godzilla Singular Point es una nuevas serie de anime, así que hazte a la idea de cómo viene la semana. Si puedes elegir entre piscina o playa, no lo dudes.

Netflix

Comenzamos el repaso de estrenos semanal con Netflix, cuya oferta es tan surtida como lamentable con contadas excepciones entre las que se podría incluir La casa de las flores: La película o The Naked Director, al menos para el público hacia el que van dirigidas. Lo mismo ocurre con Godzilla Singular Point, que es con la que que nos quedamos para destacar porque monstruo siempre gana.

Ahora bien, ¿es Godzilla Singular Point un lanzamiento a la altura de lo esperado? Dependerá de lo que se espere, claro. Lo cierto es que no puedo aportar una opinión formada porque apenas he visto un capítulo, pero tiene buena pinta y como Record of Ragnarok me pareció tan friki como refrescante, a pesar de lo topicaza que es en su planteamiento y ejecución… Mi voto de confianza para este Godzilla Singular Point. Puestos a elegir cribar basura en busca de algo medio potable, mejor un buen anime sin ninguna duda.

Además, tengos que decirlo, la trilogía de anime sobre Gozilla que publicó Netflix me parece de lo mejor que se ha hecho con el monstruo de marras, especialmente la primera entrega. Sin embargo, esta nueva Godzilla Singular Point no tiene nada que ver con la anterior, salvo por el bichejo que la antagoniza, así que… a disfrutarla. Godzilla Singular Point está producida por Bones (Fullmetal Alchemist, Darker than Black, My Hero Academia) y animada por Orange (Black Bullet, Beastars), por lo que la calidad de factura está asegurada.

Más contenidos exclusivos:

El caso Wanninkhof – Carabantes . «En 1999, Rocío Wanninkhof muere asesinada. Se sospecha de Dolores Vázquez, la expareja de su madre. ¿Habrá sido ella? Una segunda víctima revelará la verdad.»

. «En 1999, Rocío Wanninkhof muere asesinada. Se sospecha de Dolores Vázquez, la expareja de su madre. ¿Habrá sido ella? Una segunda víctima revelará la verdad.» Hermanas en la pista . «Tres hermanas atletas se enfrentan a la pobreza, la indigencia y la presión de las Olimpiadas Juveniles en esta extraordinaria historia sobre el paso a la madurez.»

. «Tres hermanas atletas se enfrentan a la pobreza, la indigencia y la presión de las Olimpiadas Juveniles en esta extraordinaria historia sobre el paso a la madurez.» Jiva! (T1). «En Umlazi (Durban), una bailarina de danza urbana con mucho talento debe enfrentarse a sus miedos y a la oposición de su familia para tratar de hacer realidad sus sueños.»

(T1). «En Umlazi (Durban), una bailarina de danza urbana con mucho talento debe enfrentarse a sus miedos y a la oposición de su familia para tratar de hacer realidad sus sueños.» Jugando con fuego (T2). «Gente guapa y soltera se conoce y socializa a orillas del paraíso. Pero hay trampa. Para ganar el gran premio de 100 000 dólares, tendrán que renunciar al sexo.»

(T2). «Gente guapa y soltera se conoce y socializa a orillas del paraíso. Pero hay trampa. Para ganar el gran premio de 100 000 dólares, tendrán que renunciar al sexo.» La casa de las flores: La película . «Los hermanos de la Mora traman un alocado plan para irrumpir en la antigua casa de la familia y recuperar un importante tesoro escondido.»

. «Los hermanos de la Mora traman un alocado plan para irrumpir en la antigua casa de la familia y recuperar un importante tesoro escondido.» Tenía buena pinta . «Tras años centrada en su carrera, una humorista conoce a un chico que parece perfecto: listo, majo y con éxito. Pero puede que sea demasiado bueno para ser verdad…»

. «Tras años centrada en su carrera, una humorista conoce a un chico que parece perfecto: listo, majo y con éxito. Pero puede que sea demasiado bueno para ser verdad…» The Naked Director (T2). «En el Japón de los años ochenta, un hombre emprendedor hizo de cada contratiempo una oportunidad. Se llamaba Toru Muranishi, y revolucionó su industria.»

(T2). «En el Japón de los años ochenta, un hombre emprendedor hizo de cada contratiempo una oportunidad. Se llamaba Toru Muranishi, y revolucionó su industria.» This Is Pop (T1). «Esta docuserie narra las historias reales de los temas pop más rompedores y analiza el impacto de los festivales, el Auto-Tune, las bandas masculinas y mucho más.»

Entra en catálogo:

Chicago

Kill Bill. Volumen 1

Kill Bill. Volumen 2

La caza (T3)

Y al séptimo día

Amazon Prime Video

Tres cuartos de lo mismo para Amazon Prime Video, que lleva unos días celebrando la semana del anime con algunas series que se pueden encontrar en su catálogo… Pero hasta ahí: con la ecepción de la séptima temporada de Bosch, una de las series más veteranas de la plataforma, el resto es relleno del más burdo.

La prueba está en Solos, una supuesta antología de filosofía y con envoltorio de ciencia ficción cuyo impresionante reparto augura lo mejor, al punto de preguntarte si actores de la talla de los que protagonizan las diferentes historias de Solos son capaces de sacar adelante una propuesta tan minimalista y atrevida como esta… Y la respuesta es sí. Seguramente puedan hacerlo, pero Solos no es muestra de ello. Tedio en su máxima expresión.



Más contenidos exclusivos:

Bosch (T7). «Basado en las novelas superventas de Michael Connelly sobre Harry Bosch, un inspector de homicidios de Los Ángeles.»

(T7). «Basado en las novelas superventas de Michael Connelly sobre Harry Bosch, un inspector de homicidios de Los Ángeles.» Chivas: El Rebaño Sagrado (T1). «Esta serie documental de cuatro capítulos narra una temporada inolvidable con el club de fútbol favorito de México, el Chivas de Guadalajara, en el intento de la legendaria entidad por resurgir de sus cenizas tras cinco temporadas de derrotas.»

(T1). «Esta serie documental de cuatro capítulos narra una temporada inolvidable con el club de fútbol favorito de México, el Chivas de Guadalajara, en el intento de la legendaria entidad por resurgir de sus cenizas tras cinco temporadas de derrotas.» My Life, de Mary J. Blige . «En el documental My Life, de Mary J. Blige de Vanessa Roth, la cantante, rapera y actriz revela los demonios y las bendiciones que inspiraron el disco y la llevaron al estrellato internacional.»

. «En el documental My Life, de Mary J. Blige de Vanessa Roth, la cantante, rapera y actriz revela los demonios y las bendiciones que inspiraron el disco y la llevaron al estrellato internacional.» September Mornings: Mañanas de septiembre (T1). «La vida de una mujer trans que acaba de conseguir su independencia da un giro inesperado cuando el hijo desconocido que tuvo con una mujer hace diez años aparece de la nada.»

Entra en catálogo:

20th Century Boys. Capítulo 1: El principio del fin

20th Century Boys. Capítulo 2: La última esperanza

20th Century Boys. Capítulo 3: Redención

Bunraku

Coldwater

Como en casa en ningún sitio

Corredor hacia China

De tu ventana a la mía

Destino Final 3

El cuento de la criada (T3)

(T3) El Escándalo Pushkin

El Lute II: mañana seré libre

El número 23

Femme Fatale

Gantz: Génesis

Gantz: Perfect Answer

La Brújula Dorada

La matanza de Texas: El origen

Las ovejas no pierden el tren

Last Christmas

Los últimos días de la víctima

Madres del Tercer Reich

My Hero Academia: Dos héroes

My Hero Academia: El despertar de los héroes

No tengas miedo a la oscuridad

One Piece: Estampida

Pacto de silencio

Película de terror sin nombre

Perro come perro

Pesadilla diabólica

Promare

Rescate en Marte

Shoot ‘Em Up: En el punto de mira

Sólo mía

Steins Gate the Movie: Load Region of Déjà vu

Travesía Salvaje

Apple TV+

Apple TV+, por el contrario, parece haber cogido el ritmo ya y a poquitos, va sacando cosas nuevas, ya sea en la forma de nuevas temporadas o totalmente inéditas. Nada del otro mundo, pero menos da una piedra.

Más contenidos exclusivos:

Central Park (T2). «Una divertida comedia de animación en la que Owen Tilerman y su familia tendrán que enfrentarse a la heredera de un imperio hotelero que quiere convertir el bullicioso Central Park de Nueva York en una urbanización de lujo.»

(T2). «Una divertida comedia de animación en la que Owen Tilerman y su familia tendrán que enfrentarse a la heredera de un imperio hotelero que quiere convertir el bullicioso Central Park de Nueva York en una urbanización de lujo.» Fathom . «Las biólogas Michelle Fourmet y Ellen Garland viajan a hemisferios opuestos del planeta para estudiar el complejo lenguaje de las ballenas.»

. «Las biólogas Michelle Fourmet y Ellen Garland viajan a hemisferios opuestos del planeta para estudiar el complejo lenguaje de las ballenas.» ¿Quién es Carlitos?. «Admiradores de la pandilla Peanuts como Drew Barrymore, Kevin Smith y Al Rocker cuentan en este documental narrado por Lupita Nyong’o cómo les influyó la obra de Charles M. Schulz.»

Nuevos capítulos:

Ciclos (T2)

Home Before Dark (T2)

La costa de los mosquitos (T1)

La historia de Lisey (T1)

Mythic Quest (T2)

Physical (T1)

HBO

HBO provoca un profundo bostezo, a menos que estés enganchado a alguna de sus series en emisión (y con el permiso de Fences, pues incluso aunque el invento no saliera del todo bien, Denzel Washington y Viola Davis bordan todo lo que tocan). Bueno, también hay excepción aquí: la nueva temporada de Rick y Morty.

Más contenidos exclusivos:

El asesino sin rostro: I’ll be gone in the Dark Bonus Episode . «El documental de HBO basado en el libro superventas vuelve con un episodio especial.»

. «El documental de HBO basado en el libro superventas vuelve con un episodio especial.» Rick y Morty (T5). «Tras estar desaparecido casi 20 años Rick Sánchez aparece inesperadamente en casa de su hija Beth y se queda allí a vivir con ella y su familia.»

(T5). «Tras estar desaparecido casi 20 años Rick Sánchez aparece inesperadamente en casa de su hija Beth y se queda allí a vivir con ella y su familia.» Invencible. «Joanna Jedrzejczyk, una campeona de MMA, afronta el reto de mantener su título mundial, mientras lucha por conseguir aceptación y reconocimiento personal como mujer, enfrentándose a estereotipos y dificultades.»

Nuevos capítulos:

All American (T3)

Batwoman (T2)

Betty (T2)

Dave (T2)

DC’s Legends of Tomorrow (T6)

El cuento de la criada (T4)

En terapia (T4)

Legacies (T3)

Manifest (T3)

Mr Inbetween (T3)

Por qué matan las mujeres (T2)

Pose (T3)

Superman y Lois (T1)

Entra en catálogo:

Cautivo

Fences

Hora de aventuras: Tierras lejanas (T1)

Marea negra

Non-Stop (Sin escalas)

Operacion E

Disney+

Y por último, Disney+, que a pesar de mantenerse a flote estos días gracias a Loki, ya se le comienzan a ver las costuras al desembarco televisivo del Universo Cinematográfico de Marvel.

Nuevos capítulos:

El Míster (T1)

La Remesa Mala (T1)

Loki (T1)

Los Simpson (T32)

Marvel’s M.O.D.O.K (T1)

Entra en catálogo: