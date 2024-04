Un rumor señala que Sony se ha planteado llevar Helldivers 2 a Xbox

En los últimos tiempos hemos visto que la idea de los videojuegos exclusivos ha perdido fuerza, sobre todo en el ecosistema de Xbox. Sin embargo, ¿veremos el proceso contrario, juegos de PlayStation llegando a Xbox? Según un rumor difundido por el podcast XboxEra, Sony podría estar planteándose la llegada de Helldivers 2 a las consolas de Microsoft y/o al servicio Game Pass.

Según el citado podcast, la posibilidad de que Sony lleve algunos de sus juegos a Xbox derivaría del hecho de que Jim Ryan anunció que dejaba el puesto de CEO de PlayStation hace algunos meses, si bien su decisión no se materializó hasta el día 1 del presente mes de abril de 2024. Su lugar está ahora ocupado por Hiroki Totoki, pero solo de manera temporal hasta que el gigante de origen japonés encuentre un sustituto definitivo para Jim Ryan.

En XboxEra se ha podido escuchar lo siguiente sobre el posible giro de Sony: “Sabemos que PlayStation tiene nuevo CEO en estos momentos. Creo que el CEO podría estar un poco más abierto a ciertas cosas. Lo que he escuchado, nuevamente, solo el rumor que he escuchado, es que puede haber algunas discusiones preliminares muy tempranas, muy tempranas, sobre la posibilidad de que Helldivers 2 llegue a Xbox”.

Como ya hemos dicho, estos no son más que rumores que hay que tomar con mucha cautela. Sony se ha abierto en los últimos años a publicar algunos de sus títulos más destacados en PC, pero la compañía se ha cuidado a niveles generales de no hacer lanzamientos de manera simultánea en varias plataformas para impedir una competencia interna que provoque una disminución de las ventas de consolas PlayStation. Sin embargo, ahí está el mencionado Helldivers 2, que fue lanzado de manera simultánea en PC y PlayStation 5, pero veremos si esta es una excepción o si representa un cambio de política en torno a los lanzamientos.

El rumor difundido por XboxEra no está carente de fundamento, ya que Hiroki Totoki ha dejado la puerta abierta a llevar más juegos first party de PlayStation a otras plataformas como una forma de mejorar las menguantes ganancias operativas. La mayoría interpretó aquello como un refuerzo de la apuesta por el PC, pero otros han visto ahí una ventana abierta hacia Xbox.

Por otro lado, no se puede negar que la situación de Xbox y PlayStation es totalmente diferente. El hecho de que la primera venda muchos menos consolas que la segunda ha hecho que empresas como ZeniMax (Bethesda, Arkane Studios e Id Software) hayan perdido millones de clientes en comparación a cuando eran independientes, y muy posiblemente esa diversificación de Xbox en publicadora para PlayStation no se habría producido si sus consolas dominaran el mercado. A eso se suma el hecho de que lo que le funciona a la división dirigida por Phil Spencer no son tanto las consolas como el servicio Game Pass, que apunta a ser un punto de inflexión en cómo se consumen videojuegos.

Veremos qué ocurre al final, pero independientemente de las empresas y de lo que suceda, lo que está claro es que la industria de los videojuegos está viviendo una crisis derivada de varios factores, de entre los que se puede destacar que está viviendo por encima de sus posibilidades. Aquí se suman cosas como unas grandes producciones cada vez más difíciles de rentabilizar y unos consumidores que no dan a basto con tantos lanzamientos.