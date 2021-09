Smartwatch Radiant Las Vegas Premium y Le Baron, análisis

En verano, si el calor no aprieta mucho, nos sentimos más activos es el tiempo de las actividades al aire libre y de disfrutar del entorno ¿y por qué no llevar un smartwatch que nos haga sentirnos bien con los logros físicos que estamos logrando?

Hace mucho que los relojes inteligentes dejaron de contar solo pasos y dar la hora y nos permiten tener un conocimiento global de nuestras constantes vitales y saber si tenemos que preocuparnos por algo.

Además la oferta se ha multiplicado en los últimos años y tenemos una buena cantidad de modelos y precios para elegir el smartwatch que mejor se ajusta a nuestras necesidades. Hoy vamos a analizar dos modelos de la marca Radiant, La Vegas Premium y Le Baron, que ofrece una gran variedad de relojes inteligentes.

Diseño

Los modelos Las Vegas Premium y Le Baron presentan dos estilos muy diferentes. Las Vegas Premium tiene forma cuadrada, la pantalla procura tener los bordes mínimos y su correa es de silicona que está disponible en cuatro colores diferentes. Incorpora una única ruedecita como botón para activar el reloj. Cuando esta ruedecita gira no hace nada en el reloj, solo funciona como botón, es decir, cuando pulsamos volvemos automáticamente a la pantalla de la hora, nos sirve para salir de cualquier submenú del reloj.

En cambio el modelo Le Baron combina el diseño deportivo con una correa de acero inoxidable, este modelo está pensado para muñecas muy anchas, en nuestro caso hemos tenido que quitarle hasta cuatro eslabones para poder ajustarlo al ancho de la muñeca. La correa de Le Baron también está disponible en tres colores, negro plata y dorado. La esfera de este reloj es redonda y viene con dos botones en el lado izquierdo que también giran, pero como en el modelo Las Vegas Premium, que giren no sirve para nada, solo activan la esfera si pulsamos en el de abajo y el de arriba abre un menú de ejercicio que previamente deberemos rellenar con nuestras características físicas para que empiece a funcionar. Este modelo también incorpora como decoración números alrededor de la esfera como si fuera un cronómetro, pero puesto que se trata de un reloj digital no tiene ningún uso práctico más allá del decorativo y que el reloj quede con un aspecto más deportivo.

En el caso del modelo Le Baron hay que tener en cuenta que realmente este tipo de correa para hacer deporte es muy incómoda. Ya que si la ajustamos mucho nos dará algún tirón cuando pille algo de vello del brazo y si la dejamos suelta puede incomodar mucho. Lo ideal sería que tuviera una correa de recambio de silicona para cambiarla cuando queramos hacer deporte.

El sistema de carga también difiere dependiendo del reloj. En el caso del modelo Las Vegas Premium tiene dos pines de carga, por lo que la estación de carga es simplemente un pequeño cable con un extremo USB 2.0 y el en el otro los dos pines que se enganchan al reloj por imanes.

En el modelo Le Baron tenemos cuatro pines de carga por lo que para cargarlo tenemos que ponerlo en una base de carga que también se ajusta por imanes. Para cargarlo también lo haremos conectando un USB 2.0 tanto a un PC como directamente a un enchufe.

En la parte trasera de los relojes también encontramos los sensores encargados de medir pulsaciones, la tensión y el oxígeno en sangre.

El diseño de la esfera, en la que aparece la hora, también es modificable. Solo puede cambiarse la apariencia de esa esfera, el resto de las pantallas serán las que incorpore el dispositivo por defecto y no son modificables. Entre un modelo y otro hemos visto diferencias de diseño por lo que aunque sea la misma marca no comparte el mismo sistema operativo, ni siquiera la misma aplicación, como veremos más adelante.

En cuanto al diseño del sistema operativo de los relojes, vemos algo muy sencillo en ocasiones demasiado y con pequeños fallos de diseño. En el caso del modelo Las Vegas Premium deslizando hacia la derecha pasaremos por los distintas pantallas del reloj que nos permitirán medir diferentes aspectos de nuestro cuerpo. En la parte superior de la pantalla veremos que mide esa pantalla y la hora aparecerá en pequeño en la esquina superior derecha de la pantalla. Las fuentes de letra, las mayúsculas y las minúsculas se combinan en este apartado, en algunas pantallas el título aparecerá en mayúsculas y en otras en minúsculas.

Además algunas pantallas no están correctamente traducidas al castellano, por ejemplo la pantalla que pide la calidad del sueño se llama «Dormir», en lugar de sueño, hay una pantalla que nos dice el tiempo que hará durante el día, pero no da información del momento del momento exacto en el que lo consultamos, esa pantalla se llama «clima», en lugar de tiempo o temperatura, la última sería la que controlaría la música que solo permite ir hacia atrás o delante o parar y se llama «jugador», esta es la que menos sentido tiene de todas.

En el smartwatch Le Baron, al tener una esfera más grande, el sistema cambia. Aquí para encontrar las distintas pantallas de medición primero deslizaremos a la derecha para que se nos abra un menú por el que nos desplazaremos de arriba a abajo. Este menú está dividido en secciones, al principio aparecen las de las constantes vitales seguidas de las de la configuración del reloj.

Por último, estos smartwatchs cuentan con diferentes diseños de esferas para dar la hora. En la aplicación vienen cuatro fondos preinstalados, en el caso del modelo Las Vegas Premium el cuarto modelo es editable y podemos poner la imagen de fondo que queramos. Si queremos alguno más podremos descargarlos desde su aplicación.

Usabilidad

Los relojes pueden darnos información útil sin necesidad de sincronizarlo con el móvil, pero es necesario hacerlo si queremos que nos de una vista global de nuestro estado y si se ha producido mejora o empeoramiento. En este sentido las aplicaciones nos darán una información detallada de los pasos, el sueño, el ritmo cardiaco actual, el ritmo cardiaco diario, la presión sanguínea actual, el oxígeno en sangre actual y el deporte que hemos estado haciendo.

En general los sensores de medición funcionan muy bien, pero si que hemos visto algunas carencias con el modelo Le Baron, sobre todo para medir correctamente las horas de sueño, generalmente medía de menos. También en algunas ocasiones los datos de pulsaciones que el reloj proporcionaba no eran coherentes con el estado en el que nos encontrábamos.

Radiant no cuenta con una aplicación propia para sus relojes y cada reloj tiene una aplicación distinta aunque son muy parecidas.

Da Fit

La aplicación del modelo de Las Vegas Premium se llama Da Fit. Nada más abrirla veremos una vista previa de las mediciones del reloj ordenadas de la siguiente manera: pasos, sueño, última medición del ritmo cardiaco, gráfica del ritmo cardiaco, última medición de la presión sanguínea, última medición del oxígeno en sangre y lo que hemos corrido al aire libre.

En la última opción, la de correr al aire libre, si no hemos corrido al aire libre no aparecerá ningún dato, como es lógico. En principio se supone que se pueden añadir o modificar con más datos de otros entrenamientos, pero cuando le damos a esta opción la aplicación solo carga una pantalla en blanco. Desde el reloj sí que podemos seleccionar que tipo de deporte vamos a hacer, pudiendo elegir entre caminar, correr, ciclismo, saltar, bádminton, baloncesto, fútbol o natación. Así que cuando se haga alguno de estos deportes la aplicación si que nos dará de ver sus correspondientes gráficas.

Las gráficas que son ampliables y que recogen nuestra el histórico de nuestra actividad ofrecen diferente información. En el caso de los pasos veremos la distancia, las kilocalorías y el tiempo de actividad de ese día. En la parte superior aparece un gráfico para que podamos ver el momento del día en el que hemos tenido más movimiento. Este gráfico puede verse en función de la hora del día, del día de la semana o del día del mes.

Si deslizamos hacia abajo veremos un resumen con los días en los que tenemos más actividad y los días en el que hayamos conseguido el objetivo que nos hemos establecido. En la última parte nos aparece un gráfico con la media de las personas según nuestro sexo y edad.

Otro apartado que también ofrece información detallada es el del sueño. Aquí aparece un gráfico diario en el que podemos ver por cuantas fases hemos pasado durante nuestro y como ha fluctuado. El siguiente gráfico nos indicia, en forma de tarta, como se ha dividido nuestro sueño y por último nos da una puntuación de calidad.

En esta sección también encontraremos información sobre nuestras pulsaciones al irnos a dormir, un gráfico con nuestra tendencia de sueño en los últimos siete días y dos gráficos que situarán nuestra calidad y tiempo de sueño en la media de nuestro sexo y edad.

En el caso de los apartados de ritmo cardiaco, presión sanguínea y oxígeno en sangre la información no es tan detallada, únicamente nos aparecerá en la parte superior un gráfico con la última medición y un gráfico con las últimas siete mediciones.

Lo que sí podemos consultar en todas las secciones son los datos de días anteriores concretos desde que tenemos el reloj en funcionamiento.

FunDo

FunDo es la aplicación del reloj Le Baron. La aplicación es estéticamente muy diferente a Da Fit. La aplicación está dividida en cinco apartados: yo, análisis, principal, informe y más. El apartado principal lleva el logo de la aplicación y a su vez está dividido en seis apartados: deporte, pasos, sueño, corazón, presión sanguínea y Sp02 (oxígeno en sangre). En lugar de un gráfico veremos una rueda que se completará si hemos llegado a nuestro objetivo, en el caso de los pasos, o al mínimo saludable, en el caso del sueño.

En el apartado principal veremos un pequeño resumen del día que queramos consultar con algunos datos claves. Este resumen también lo veremos, más concreto, en el apartado de «yo». Si queremos una información más detallada podemos consultar el apartado de «análisis» en el que veremos un promedio de estadísticas deportivas de pasos y de sueño. En el apartado de «informe» tenemos gráficos de todos los medidores del reloj: pasos, informe de sueño, informe de frecuencia cardiaca, de oxígeno en sangre y de presión sanguínea.

En el apartado de «más» podremos modificar distintos aspectos tanto del reloj como de la aplicación.

En esta aplicación, si no tenemos activa la localización de manera constante, cada vez que la utilicemos nos saldrá una notificación de que está desactivada y nos pedirá activarla cada cierto tiempo.

Utilidades de los relojes

Además de darnos información sobre las constantes de nuestro cuerpo, estos relojes de Radiant permiten controlar algunas funcionalidades del móvil. En el caso del modelo Las Vegas Premium, podemos el obturador de la cámara, descolgar llamadas y el reproductor de música. Aunque con algunos peros. En el caso del obturador de la cámara necesitaremos descargar otra aplicación concreta para que funcione desde el reloj.

Todas estas acciones podrán hacerse si el teléfono está emparejado mediante bluethoot con el reloj. El problema es que este reloj también incorpora un pequeño altavoz y un micrófono en el caso de que queramos utilizarlo de manos libres, por lo que si lo emparejamos y no lo vamos a utilizar como manos libres, simplemente queremos que esté emparejado por si acaso, todo lo que reproduzca el móvil lo hará por el altavoz del reloj el cuál es bastante precario.

El smartwatch Las Vegas Premium también tiene opción de cronómetro y cuenta atrás, a esta sección llegaremos deslizando la pantalla hacia la izquierda, aquí nos aparece un menú de iconos que se irán agrandando para pulsarlos. Recuerda mucho al del Apple Watch. Aquí accederemos a estas opciones que tienen algunas peculiaridades, lo primero es que no están cerca la una de la otra, lo cual nos puede resultar un poco confuso a la hora de buscarlas y en el caso de la cuenta atrás, solo disponemos de cuatro cuentas atrás, de un minuto, de tres, de cinco y de diez minutos y no son modificables. En el caso del reloj Le Baron no tenemos cuenta atrás disponible en el teléfono, solo cronómetro.

En cuanto al reloj Le Baron nos permite ver las notificaciones en el reloj cuando lo vinculamos mediante bluethoot una vez que hagamos esto, el reloj vibrará con cada notificación y será muy difícil desactivar esta función sin tener que quitar por completo la vinculación del reloj y aquí una notificación es hasta una captura de pantalla que estemos haciendo con el móvil.

Otras utilidades que podemos encontrar en ellos, son una aplicación para controlar nuestra respiración y también una linterna en el Las Vegas Premium o una calculadora en Le Baron.

Batería

La batería del modelo Las Vegas Premium es notablemente superior que la de Le Baron. El smartwatch de Radiant, Las Vegas Premium, dura una semana mientras que la de Le Baron dura un día o dos, menos si lo tenemos vinculadas las notificaciones del teléfono.

Otra diferencia entre ambos es que en el caso de Las Vegas Premium tendremos que consultar en la aplicación cuanta batería le queda al reloj y en el caso de Le Baron, podremos verlo directamente en la esfera del reloj.

Conclusiones

No son relojes muy caros, pero lo cierto es que sus problemas con algunas características, como la duración de la batería en el caso de Le Baron o que se vincule siempre como manos libres, en el caso de Las Vegas Premium, limita mucho su usabilidad. Entre los dos el que mejor resultados ha proporcionado ha sido el de Las Vegas Premium, la baja calidad de la batería de Le Baron lo hacía muy poco usable y su correa no es compatible con el deporte, aunque el aspecto lleve a pensar que es un reloj deportivo.

El smartwatch Las Vegas Premium no está disponible en Amazon, pero puede comprarse en la web de Radiant por 79,90€. El modelo Le Baron si está disponible en minoristas como Amazon por 80,50 euros.