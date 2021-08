Apple iPad Pro 2021, análisis: en espera de iPadOS 15

El pasado 20 de abril, Apple aprovechó el evento Spring Reloaded para presentar un buen número de novedades, entre las que estaban los iPad Pro 2021 con pantalla de 11 y 12,9 pulgadas, pero también las Apple AirTag, una nueva versión de Apple TV 4K y los iMac con chip M1.

Precisamente, este SoC de Apple, el M1, representa junto a la pantalla Liquid Retina XDR retroiluminada por mini-LED (de la que hablaremos más adelante) la principal novedad del iPad Pro 2021 de 12,9 pulgadas respecto al modelo 2020 que analizamos más o menos hace un año.

Y es que por primera vez en la historia de los iPad (ya han pasado más de 11 años desde el primer iPad presentado por Steve Jobs el 27 de enero de 2010), el tablet de Apple comparte el mismo procesador que los MacBook Pro y los iMac, aunque su sistema operativo, iPadOS, siga siendo diferente y esté muy enfocado a la experiencia táctil que ofrecen los iPad.

Por cierto, aunque los nuevos iPad Pro se pueden encontrar en versiones de pantalla de 11 pulgadas y de 12,9 pulgadas, nosotros vamos a centrar este análisis en el modelo más grande, que además cuenta con una novedad exclusiva: la pantalla Liquid Retina XDR.

Especificaciones Apple iPad Pro 2021 de 12,9 pulgadas

Sistema operativo iPadOS 14.71 (se espera el lanzamiento de iPadOS 15 este otoño) Pantalla Liquid Retina XDR de 12,9 pulgadas retroiluminada por mini-LED con tecnología IPS. Compatible Apple Pencil 2ª generación Resolución 2.732 x 2.048 píxeles a 264 p/p Procesador Chip M1 de Apple Memoria 8 GB de RAM en modelos con 128, 256 o 512 GB / 16 GB de RAM en modelos con 1 o 2 TB de capacidad Almacenamiento 128, 256 y 512 GB / 1 o 2 TB Cámara frontal Ultra gran angular de 12 Mpx, apertura de f/24 y campo de visión de 122º Cámara trasera Gran angular de 12 Mpx y apertura de f/1,8 / Ultra gran angular de 10 Mpx, apertura de f/2,4 y campo de visión de 125º Conectividad Wi-Fi 802.11ax (6ª generación) / Bluetooth 5.0 / 5G en los modelos WiFi + Cellular (tarjeta Nano SIM y eSIM) Puertos Thunderbolt/USB 4 Batería Polímeros de Litio de 40,88 vatios hora / 11.048mAh Dimensiones 28,06 x 21,49 0,64 cm Peso Modelo WiFi: 682 gramos / Modelo WiFi +Cellular: 684 gramos Colores Plata y gris espacial Contenido de la caja iPad Pro, cable de carga USB-C (1 metro) y adaptador de corriente USB-C de 20 W Precio Desde 1.199 euros (modelo WiFi) y 1.369 euros (modelo WiFi + Cellular)

El chip M1 llega a los iPad

Como hemos comentado, el iPad Pro 2021 es una versión que nace con el apellido de «histórica» gracias a la incorporación del SoC M1 de Apple, el chip que marcó el adiós de Intel en los Mac de sobremesa y que viene a sustituir en los iPad (por lo menos en los modelos Pro) a las diferentes generaciones del chip Ax Bionic (la «x» marca la distintas versiones, que en el caso del modelo 2020 correspondía al A12Z Bionic, evolución del A12X Bionic del modelo de 2018).

Sin lugar a dudas, el M1 con sus 8 núcleos para CPU, 8 núcleos para GPU y 16 núcleos para Neural Engine convierte al iPad Pro 2021 en el iPad más rápido de todas las generaciones que Apple ha ido lanzando en estos últimos 11 años. Pero que conste que el chip anterior, el A12Z Bionic, ya era una «bestia parda» con su diseño de ocho núcleos y el llamado Neural Engine (Motor Neural), capaz de completar hasta 5 billones de operaciones por segundo, perfecto para tareas avanzadas de Machine Learning.

Comento esto porque el chip M1 es obviamente más rápido que el A12Z Bionic, tal como lo demuestran todos los benchmarks e incluso Apple anuncia en su web al hablar de una CPU un 50% más rápida y con gráficos un 40% más rápidos. Pero si crees que en el uso habitual del iPad Pro vas a encontrar mejoras de velocidad frente al modelo de 2020, nosotros no lo hemos notado, entre otras cosas porque el iPad Pro 2020 ya era muy rápido.

Tanto la RAM, que por cierto ya la anuncia Apple (8 GB para modelos de 512 GB o menos de capacidad y 16 GB para los modelos de 1 y 2 TB de almacenamiento) y no hay que «descubrirla» como otras veces en webs del estilo de ifixit.com, como las especificaciones propias el SoC M1 no marcarán una diferencia sustancial para la mayoría de los usuarios de iPad; lo que no impide que sí habrá un grupo de ellos que disfrutarán de las ventajas del M1 en sus aplicaciones y flujos de trabajo profesionales.

Otro beneficio del chip M1 es el rendimiento energético, unido a que Apple ha compensado el crecimiento del consumo de la nueva pantalla Liquid Retina XDR aumentando la capacidad de la batería hasta los 40,88 Wh (11.048 mAh) frente a los 36,7 Wh (9.720 mAh) del modelo anterior. Así se consigue, según cifras de Apple, alcanzar hasta 10 horas de navegación por Internet vía WiFi o de reproducción de vídeo, y hasta 9 horas de navegación por Internet a través de redes móviles.

Estas cifras son conservadoras porque Apple deja claro en todo momento (en sus especificaciones explica las pruebas realizadas en marzo de 2021) que la duración de la batería depende de los ajustes del dispositivo, el uso, la red y otros muchos factores.

Lo que sí está garantizado es que en un uso mixto de navegación por la Red, apps de ofimática, edición de alguna foto y visualización de vídeo, por ejemplo, el iPad Pro 2021 supera holgadamente las 8 horas de autonomía, lo que vuelve a ser un punto a su favor, siempre y cuando mantengamos el ajuste de brillo de la pantalla en torno al 50-60% y no estemos con juegos o apps de edición de vídeo que sí exigen más al procesador y por lo tanto aumentan el consumo energético.

En cuanto al tiempo de carga, su cargador USB-C de 20W (incluido junto al cable) nos permite tener en menos de hora y media al iPad con el 50-60% de su autonomía y alcanzar el 100% en algo más de dos horas y media.

Pantalla Liquid Retina XDR retroiluminada por mini-LED

La nueva pantalla Liquid Retina XDR (exclusiva del modelo de 12,9 pulgadas, ya que el de 11 pulgadas es una Liquid Retina como la generación anterior) sigue siendo una LCD LED y mantiene la misma resolución de 2.732 2.048 píxeles con una densidad 264 ppp, así como otras características que tanto nos gustaron del iPad Pro 2020.

Nos referimos por ejemplo a la tecnología True Tone con revestimiento antirreflectante que corrige de forma dinámica el balance de blancos para conseguir tonalidades más naturales al tiempo que no incrementa la fatiga visual, tan habitual cuando pasamos mucho tiempo delante de una pantalla. O a la tecnología ProMotion, que ajusta automáticamente la frecuencia de actualización de la pantalla hasta 120 Hz, aportando una respuesta increíble cuando nos desplazamos por ella con el dedo o el Apple Pencil. Además, cuenta con una cubierta oleófuga antihuellas.

Pero la gran novedad está en la tecnología mini-LED, que despliega una malla de diminutos puntos de luz (ocupan 120 veces menos que los de la generación anterior, de ahí lo de mini-LED) por todo el panel para enviar la luz a cada píxel de manera más precisa. En la tecnología OLED los píxeles se autoiluminan, mientras que en los paneles LED esto se consigue ubicando una, varias o muchas fuentes de luz detrás de ellos. La gran ventaja de las pantalla OLED es que los píxeles negros no se iluminan nada, por lo que se consiguen negros más puros y mejor contraste.

La manera en la que Apple ha buscado ese «negro perfecto» es utilizar 10.000 pequeñas luces LED divididas por software en 2.500 zonas de atenuación local, asegurándose de que las partes negras de la pantalla no se iluminen. En función del contenido, el brillo de cada una de estas zonas puede regularse para alcanzar un contraste de 1.000.000:1. Además, el brillo a pantalla completa es de 1.000 nits, alcanzando un pico de brillo de 1.600 nits en formato HDR. La consecuencia es que si antes ya se veía muy bien la pantalla del iPad Pro a plena luz exterior, ahora ha mejorado un poquito más.

Mismo [casi] formato y bienvenida al 5G

Como se muestra en las tres fotografías de arriba, las diferencias de diseño y formato respecto a la generación anterior son prácticamente inapreciables. Hay que revisar las especificaciones técnicas para darse cuenta de que el iPad con chip M1 es medio milímetro más grueso, así como que su peso se ha incrementado 41 gramos. Ahora, el modelo WiFi pesa 682 gramos y el WiFi + Cellular 684 gramos, y ambos comparten unas dimensiones de 28,06 x 21,49 x 0,64 cms.

Este medio milímetro de diferencia hizo que mucha gente se preguntara si el Magic Keyboard 2020 no sería compatible (y viceversa) con el iPad Pro 2021, pero en cuanto empezaron a llegar las primeras unidades a los usuarios este miedo desapareció porque la compatiblidad es absoluta tanto con el Magic Keyboard anterior como con otras fundas creadas para el iPad Pro 2020; además, como novedad, ya es posible comprar el Magic Keyboard en dos colores: blanco o negro.

Respecto al 5G, hay que felicitarse que haya llegado a la familia Pro. Si algún iPad estaba necesitado de contar con conectividad 5G eran los modelos más profesionales; nos remitimos a los comentarios que hicimos en su día sobre la llegada del 5G a la familia iPhone 12, ya que se pueden extender al iPad Pro 2021. Y ya que hablamos de conectividad, no olvidemos su WiFi 802.11ax (6ª generación) de doble banda simultánea (2,4 y 5 GHz) y HT80 con MIMO.

Encuadre centrado para nuestras videoconferencias

Una de las novedades más interesantes del iPad Pro 2021 es la nueva prestación «Encuadre Centrado» de su cámara TrueDepth (delantera) de 12 Mpx, apertura f/2.4 y campo de visión de 122º, que aprovecha el ultra gran angular y el Machine Learning para colocarnos en el centro de la imagen cuando estamos realizando videollamadas. Si nos movemos, automáticamente ajustará el encuadre para no perdernos de vista y alejará o acercará el zoom según haga falta cuando otras personas se unan o salgan de la llamada. Además, esta funcionalidad está disponible en FaceTime, pero también en otros sistemas de videoconferencia como Zoom, Teams, Skype, Webex, etc.

La cámara de gran angular (trasera) es de 12 megapíxeles y apertura de f/1.8, mientras que la cámara de ultra gran angular (trasera) es de 10 megapíxeles, apertura f/2.4 y campo de visión de 125º. Otras características del sistema de cámaras del iPad Pro 2021 son el zoom óptico de alejamiento x2 y el zoom digital de hasta x5, la lente de cinco elementos, el flash True Tone más luminoso, la posibilidad de sacar fotos panorámicas de hasta 63 Mpx, la cubierta de la lente de cristal de zafiro, el sensor de iluminación posterior, el filtro de infrarrojos híbrido, el enfoque automático con Focus Pixels (gran angular), el control de exposición o la posibilidad de usar el módo ráfaga.

En la grabación de vídeo se alcanza 4K a 24, 25, 30 o 60 f/s (gran angular) y es posible grabación de vídeo a cámara lenta a 1080p a 120 f/s o 240 f/s (ultra gran angular).

En cuanto al sonido, complemento fundamental para la grabación de vídeo, el iPad Pro 2021 incorpora cinco micrófonos para grabar audio con una gran nitidez incluso a volúmenes muy bajos. Además, sus cuatro altavoces se adaptan automáticamente a la orientación para ofrecer una experiencia envolvente en horizontal y en vertical.

Por último, y tal como contábamos en el análisis del iPad Pro de la generación anterior, no podemos olvidar el escáner LiDAR, una tecnología que permite determinar la distancia desde un emisor láser a un objeto o superficie utilizando un haz láser pulsado. El escáner LiDAR instalado en los iPad Pro funciona a nivel de fotón en nanosegundos y puede usarse en interiores o exteriores para calcular la distancia de objetos situados hasta un máximo de cinco metros.

iPadOS es capaz de usar los puntos de profundidad que captura el escáner LiDAR, los datos procedentes de las cámaras y los sensores de movimiento para combinarlos con algoritmos de visión artificial del procesador M1 y recrear así escenas 3D al detalle, combinar objetos digitales con los del mundo real para Realidad Aumentada o usarlos en fotografías para aplicar efectos como desenfoque o bokeh.

iPadOS 15, una espera que llega a su fin

Apple presentó en junio de este año (durante su Developers Conference, WWDC) la versión 15 del sistema operativo iPadOS. Desde ese día se han podido probar diferentes betas y está previsto (aunque la fecha exacta se desconoce todavía) que se libere a todos los usuarios durante este otoño.

El nuevo iPadOS 15 es la «pieza» que le falta al iPad Pro 2021, sin lugar a dudas el mejor tablet que Apple haya lanzado desde que presentó el primer modelo en enero de 2010. Seguro que muchos usuarios de la familia iPad Pro están deseando incorporar a su equipo las funcionalidades nuevas que promete iPadOS 15 y que Apple se encarga de anunciar en lo que llama «adelanto de iPadOS».

Hablamos de un nuevo menú Multitarea que nos permitirá trabajar a pantalla completa, en Slide Over (app que se desplaza por delante de cualquiera otra que esté abierta) o Split View (las apps aparecen una al lado de la otra) y, en algunos casos, añadir una ventana central para usar varias apps a la vez. Además, gracias a Mostrador podremos ver todas las ventanas abiertas de una app y añadir, cerrar o pasar de una a otra fácilmente.

Más cosas que llegarán con iPadOS 15 son la colocación de widgets (también hay nuevos como los de Buscar, Contactos, Game Center, App Store y Mail) entre las apps de nuestro iPad, o aprovechar la Biblioteca de Apps para organizar apps por categorías y que esté integrada en el Dock para que sea más accesible.

Y como el iPad tiene en el Apple Pencil un complemento casi imprescindible, gracias a Notas y la prestación Nota Rápida podremos apuntar lo que se nos ocurra en cualquier app o pantalla creando una nota con una función rápida de teclado desde el Centro de Control o deslizando hacia arriba desde la esquina con el dedo o el Apple Pencil.

Pero también está la función SharePlay para ver películas y series, escuchar música y compartir pantalla con quien queramos desde FaceTime; los nuevos Memoji a los que podremos personalizar con muchos más detalles; el Modo de Concentración que nos permite seleccionar solo las notificaciones que queremos recibir, o el nuevo aspecto de las Notificaciones con fotos de los contactos e iconos de apps más grandes y fáciles de identificar, así como un resumen de todas ellas.

Y qué decir de la nueva barra de pestañas de Safari que ocupa menos espacio y adopta el color de la web que estemos visitando de manera que las páginas se extienden hasta los bordes de la ventana; la Búsqueda en la web vía voz, o el Texto en Vivo para fotos que revela toda la información que hay en nuestras imágenes para poder llamar por teléfono, enviar un mail o buscar una dirección con solo tocar el texto en la foto…

Estamos seguros de que iPadOS 15 hará que el iPad Pro 2021 de 12,9 pulgadas que hemos analizado sea un producto todavía más recomendable.