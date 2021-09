Parece que a SpaceX se le está acabado la paciencia con Blue Origin y Amazon. Y la verdad es que, visto desde fuera, parece perfectamente comprensible. Claro, que en parte también resulta comprensible la «pataleta» de Jezz Bezos, que en los últimos meses parece estar asistiendo a los peores tiempos de su apuesta espacial, materializada tanto en Blue Origin como en el proyecto de Internet satelital de Amazon, Project Kuiper. Las cosas no van bien y, dadas las inversiones que ha efectuado, es comprensible que esté bastante nervioso.

Como ya te contamos hace unos días, la situación actual de Blue Origin no es precisamente positiva, con su imagen en retroceso y algunos empleados clave abandonando el barco. Y aunque en esa ocasión nos centramos en esta compañía, no debemos olvidar que los planes de Jeff Bezos en el espacio no se quedan en dicha empresa, ni mucho menos. También incluyen Project Kuiper, que aspira a ser competencia directa de Starlink, de SpaceX. La diferencia es que Kuiper y Starlink avanzan a muy diferentes ritmos.

Y precisamente a eso se ha acogido SpaceX en su respuesta a la FCC tras la solicitud a la FCC por parte de Amazon, la semana pasada, para que desestimara los planes presentados por SpaceX para el lanzamiento de nuevos satélites de Starlink. Como ya te contamos, SpaceX presentó dos planes, excluyentes entre sí, uno para su puesta en órbita mediante su Starship. El segundo se cubre las espaldas por si Starship no estuviera lista a tiempo, y plantea emplear la Falcon9. Parece una solicitud bastante lógica y, por lo tanto, la actuación por parte de Amazon parece, de nuevo, fruto del enfado de Bezos.

Sin embargo, y vista la respuesta por parte de SpaceX a las objeciones por parte de Amazon, parece que la interpretación que hace la compañía de Elon Musk es un tanto diferente e, innegablemente, deja a Amazon bastante peor. Así empieza la carta:

«Esta carta responde a la última táctica conocida de Kuiper Systems LLC («Amazon») para retrasar a un competidor, esta vez alegando que Space Exploration Holdings, LLC («SpaceX») proporcionó a la Comisión demasiada información sobre su constelación de próxima generación. La reciente misiva de Amazon es, por desgracia, sólo la última de sus continuos esfuerzos por frenar competencia, al tiempo que se olvida de resolver las preocupaciones de la Comisión sobre el propio sistema de satélites de órbita no geoestacionaria («NGSO») de Amazon. La Comisión debería ver a través de estos esfuerzos y poner rápidamente la solicitud de SpaceX a disposición de los comentarios públicos, donde cualquier problema puede ser examinado completamente.

La Comisión emitió una orden en julio de 2020 informando a Amazon de que no había proporcionado información suficiente sobre cómo su sistema propuesto protegería a otros de las interferencias o cumpliría las normas de la Comisión en materia de desechos orbitales. Pero aunque Amazon no ha presentado nada a la Comisión para abordar estas condiciones en su propia licencia durante casi 400 días, sólo tardó 4 días para objetar al sistema NGSO de nueva generación de SpaceX.

De hecho, Amazon no ha tenido ni una sola reunión con la Comisión este año sobre cómo pretende resolver los problemas de interferencia o seguridad de la Comisión. interferencia o seguridad de la Comisión, pero ha tenido 15 reuniones en ese mismo período sólo sobre SpaceX. Mientras que Amazon ha esperado 15 meses para explicar cómo funciona su sistema, ha presentado objeciones a SpaceX una media de 16 días este año.»

Todo un golpe, que continúa en la carta de respuesta, y que da a entender, además de que SpaceX parece estar perdiendo su paciencia, que Amazon es incapaz de iniciar el despliegue de Amazon Kuiper y por eso intenta frenar Starlink. ¿Cómo responderá Amazon? ¿Y qué hará la FCC que, súbitamente, se ha visto en medio de la pelea de dos gigantes?