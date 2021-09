Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y tan pronto vas a leer sobre Kate, como te vas a olvidar de que existió, pero te dejo la pista para que te hagas una idea de cómo está el panorama esta semana… como siempre, con matices.

Netflix

Abrimos la tanda con Netflix, que sigue produciendo basura sin descanso y con toda la variedad deseable, eso sí. ¿Pero entonces Kate también es basura? Pues sí… y no, dependerá de cómo te pille. Por lo demás, macedonia en la que destaca la última temporada de Lucifer y los documentales, principalmente.

Kate es el estreno más destacado de la semana en Netflix y con el titular lo digo todo: una peli más de acción producida por la plataforma que, al igual que el resto, pinta bien y discurre mal. Vaya, que Netflix sigue sin pillarle el truquillo al tema, aunque todo huele a falta de inversión. Porque Kate es un quiero y no puedo al que el calificativo de Jogn Wick de Hacendado le queda incluso un poco excesivo, habida cuenta de que los productos de Hacendado suelen ser de una calidad aceptable.

Sin embargo, la trama que plantea Kate es más típica que buscar la sombra en verano, el pretendido giro argumental solo incide en lo manido de la historia que cuenta, los pocos efectos visuales que hay son un ejercicio de equilibrismo regular, las escenas de acción -la salsa de la película- están apañadas, pero sin terminar de rematar… No todo el malo: la prota -es una mujer, sí- mantiene el tipo, el ritmo no da pie al aburrimiento y el entorno, el Japón nocturno cosmopolita le siente bien.

Por lo general Kate mama de muchas de las últimas grandes franquicias del cine de acción, pero es de John Wick de la que recoge más influencia, del tipo de historia y protagonista al escenario, el apartado visual y por supuesto la acción, sin llegar por supuesto al nivel de la obra protagonizada por Keanu Reeves. Se queda muy lejos, de hecho, pero como digo -la crítica la está masacrando sin piedad- no aburre, que no es poco. Para acompañar a unas palomitas, sirve.

Más contenidos exclusivos:

(T1). «En Los Ángeles, una chef, una madre soltera, una heredera y una desempleada aderezan el amor y el trabajo con una pizca de crisis de la mediana edad antes de la pandemia.» Bahía de invierno . «Elisabeth y John-John residen en la misma ciudad, pero viven en mundos distintos. ¿Podrá la pasión de un primer amor derribar las barreras sociales y culturales?»

(T1). «Desde la preparación previa hasta su aterrizaje, esta docuserie acompaña a la Inspiration4: la primera misión espacial orbital integrada exclusivamente por civiles.» Hermanos de sangre: Malcolm X y Muhammad Ali . «La desconfianza y sus diferentes ideales hacen mella en el vínculo entre Malcolm X y Muhammad Ali, que empezó con un encuentro fortuito y acabó con una trágica disputa.»

(T2). «El sueño de un niño de ser superhéroe se hace realidad cuando encuentra cinco poderosas piedras cósmicas. Pero salvar el mundo es muy difícil… y va a necesitar ayuda.» La casa de papel: de Tokio a Berlín . «Los cineastas de ‘La casa de papel’ y los actores que dan vida a personajes como Tokio y el Profesor hablan del proceso artístico y emocional que supone rodar esta serie.»

(T1). «Los Octonautas exploran más allá del mar, ¡hasta llegar a tierra firme! Con sus nuevos amigos y geniales vehículos, protegerán a todos los animales y hábitats en peligro.» Lucifer (T6). «Cansado de ser el señor del infierno, el diablo se muda a Los Ángeles, donde abre un bar y conoce a una investigadora de homicidios con la que conecta rápidamente.»

(T1). «En este concurso, un grupo de artistas del metal funde, corta y suelda auténticas obras de arte de acero endurecido. Pero solo uno se hará con el premio de 50.000 $.» Presas de caza . «Una excursión por la naturaleza se convierte en un intento desesperado por sobrevivir para cinco amigos que huyen de un misterioso tirador.»

Entra en catálogo:

Bananas!

Big Boys Gone Bananas!

Contra el viento

El escándalo

El hilo invisible

El hombre de la isla de Man

Honey Boy

Omo Ghetto: La saga

Paranormal Activity 4

The Circle: EE UU. (T3)

TRY

Un árbol de Navidad del revés

Disney+

Continuamos el repaso semanal con Disney+, que se enfoca en la efeméride que se celebra hoy, pero que también estrena una serie (en Star) que no es suya, pero que tiene buena pinta si te gusta de dónde viene.

¿Te suena el nombre de American Horror Stories? Está todo dicho, entonces. Se trata de una derivada de la popular American Horror Story y al igual que esta, se consume en forma de antología de terror.

Entra en catálogo:

9/11 Firehouse

9/11 Rescue Cops

9/11: Controlando el cielo

Bin Laden’s Hard Drive

Depredador 2

Doogie Kamealoha: Una médica precoz

El cuerpo

Lejos del mundanal ruido

Narco Wars (T1)

Veintitantos

Amazon Prime Video

En Amazon Prime Video encontrarás esta semana varios estrenos originales y exclusivos, pero… de aquella manera. Ahí van…

Contenidos exclusivos:

Atlético de Madrid: Otra forma de entender la vida . «Un documental que repasa un año histórico para el Atlético de Madrid hasta convertirse en campeones de Liga.»

. «Un documental que repasa un año histórico para el Atlético de Madrid hasta convertirse en campeones de Liga.» Instituto Voltaire (T1). «Es el primer día del curso escolar de 1963 en el instituto Voltaire. Y por primera vez, chicas y chicos asistirán juntos a clase.»

(T1). «Es el primer día del curso escolar de 1963 en el instituto Voltaire. Y por primera vez, chicas y chicos asistirán juntos a clase.» Leonor: El futuro de la monarquía renovada . «Serie de reportajes sobre los asuntos que atrapan a los lectores de la revista ¡HOLA!: los mejores temas de Realeza, celebrities, influencers y todo lo relacionado con la crónica social de España y el mundo.»

. «Serie de reportajes sobre los asuntos que atrapan a los lectores de la revista ¡HOLA!: los mejores temas de Realeza, celebrities, influencers y todo lo relacionado con la crónica social de España y el mundo.» LuLaRich (T1). «Conocida por sus mallas ultrasuaves, la empresa de marketing multinivel se convirtió en viral prometiendo a madres jóvenes la salvación trabajando desde casa.»

(T1). «Conocida por sus mallas ultrasuaves, la empresa de marketing multinivel se convirtió en viral prometiendo a madres jóvenes la salvación trabajando desde casa.» Poliamor para principiantes . «Manu, 28 años, es un friki romántico e intento de youtuber que aún vive con sus padres. Conoce a Amanda, doctora que practica el poliamor, de la que no puede evitar enamorarse.»

. «Manu, 28 años, es un friki romántico e intento de youtuber que aún vive con sus padres. Conoce a Amanda, doctora que practica el poliamor, de la que no puede evitar enamorarse.» PSG, Ciudad de la luz, 50 años de leyenda (T2). «Cuenta la aventura de la temporada 2020-2021 con acceso exclusivo al equipo, y revisa los mejores momentos de la historia del club.»

(T2). «Cuenta la aventura de la temporada 2020-2021 con acceso exclusivo al equipo, y revisa los mejores momentos de la historia del club.» The Voyeurs. «Una joven pareja empieza a interesarse por la vida sexual de sus vecinos de enfrente. Lo que empieza siendo una inocente curiosidad se convierte en una tóxica obsesión.»

Entra en catálogo:

Amateurs

Antes de ti

Asesinato en la ensenada

Código Negro (T1-T2)

Cougar Town (T1-T6)

Crimen a contrarreloj

El cuaderno de Sara

El cuerpo del delito (T1-T3)

El hombre que conocía el infinito

Fear the Walking Dead (T6)

Flashforward (T1)

Gloria Bell

La tragedia de Peterloo

Maggie & Bianca – Fashion Friends (T1)

Mentes criminales: Sin fronteras (T1-T2)

Mi tía joven

Mi vida con John F. Donovan

Ojos Grises

Persépolis

Philomena

Quantico (T1-T3)

Quiero ser italiano

Scandal (T1-T7)

Siren (T1)

The River (T1)

Trump: ¿cuál es el trato?

Apple TV+

Como decía más arriba con otras palabras, hoy es 11 de septiembre de 2021, ergo hoy hace veinte años que sucedió el inolvidable atentado contra las Torres Gemelas -y más sitios, aunque este fue el más destacado- y casi todas las plataformas lo recuerdan de alguna manera. Apple TV+ lo hace con una curiosa representación teatral…

Contenidos exclusivos:

Come From Away: Bienvenidos a Gander. «Producción filmada del musical homónimo de Broadway ganador de los premios Tony y Olivier, que cuenta la historia de 7.000 personas varadas en la pequeña ciudad de Gander, Terranova, después de que todos los vuelos hacia Estados Unidos se quedaran en tierra tras los ataques del 11 de septiembre de 2001.»

HBO

Por último, HBO no estrana nada esta semana, pero entre lo poco que añade a catálogo está la oscarizada Jocker (por si acaso estás suscrito al servicio y no la has visto todavía).

Entra en catálogo: