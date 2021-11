Apple One Premium, la joya de la corona de los servicios de suscripción de Apple, ya puede ser contratado en España. Esto no es, en realidad, una sorpresa, al punto de que ya te lo adelantamos la semana pasada, cuando los de Cupertino lo hicieron oficial mediante un comunicado de prensa. Además, claro, de su mano ha llegado también Apple Fitness+, el servicio de entrenamiento que, en combinación con el Apple Watch, te proponen una completa herramienta para practicar deporte.

La llegada del servicio, no obstante, no está siendo algo especialmente destacado por la propia compañía. Es más, si accedemos en este momento a la página dedicada a Apple One, todavía no podemos encontrar ni información ni precios sobre Apple One Premium. Y con respecto a Apple Fitness+, aunque el servicio se muestra destacado en la home de la web de los de Cupertino en España, a esta hora todavía se sigue indicando que el servicio debutará el 3/10 (es decir, hoy), sin indicar que ya está disponible, sin precios, etcétera. Cabe esperar que en las próximas horas se actualicen ambos apartados.

Sea como fuere, algunos usuarios ya están teniendo la posibilidad de contratar ambos servicios desde sus dispositivos, lo que nos ha permitido averiguar algo que esperábamos desde el anuncio del lanzamiento. Hablo, por supuesto, de los precios. En el caso de Apple One Premium, la cuota mensual asciende a los 28,99 euros, y si hablamos de Apple Fitness+, su cuota mensual es de 9,99 euros, mientras que la contratación anual ofrece un precio mucho más interesante, ya que supondrá un único pago al año de 79,99 euros, unos céntimos más del coste que tendrían ocho meses con la cuota mensual.

Recordemos, eso sí, que Apple One Premium no llega «completo» a nuestro país, es decir, que no contará con los mismos servicios que encontramos en los países en los que debutó el servicio el año pasado. La diferencia la plantea Apple News+, el agregador de noticias personalizado y sin publicidad. Un servicio que posiblemente todavía tardaremos bastante tiempo en ver, pues entiendo que las negociaciones con los grupos editoriales pueden resultar bastante complejas.

Personalmente, y ya lo dije al adelantar la llegada del servicio, cuando todavía no sabíamos cuál sería su precio en España, 28,99 euros pienso que está por encima de lo que debería, y es que asumiendo como inevitable la paridad euro-dólar en estos casos, no creo que aporta Apple News+ a Apple One Premium sea de tan solo un dólar-euro al mes. Y es una pena, porque el resto de servicios me parecen de lo más interesantes, incluidos los dos terabytes de almacenamiento en iCloud para uno de los miembros del grupo familiar.

Creo que ya lo he comentado en alguna ocasión, pero por si no ha sido así, aclaro que soy usuario de Apple One desde el día que debutó en España, hace alrededor de un año. Así, esperaba con mucho interés la llegada de Apple One Premium. Y ahora me debato entre dos puntos de vista: que la oferta conformada por el paquete es bastante interesante (al menos en mi caso, que sí que empleo los servicios), y que no me termina de gustar que el precio sea más elevado que en Estados Unidos, y no solo porque al cambio 28,99 euros es más que 29,99 dólares, sino porque además aquí no contamos con Apple News+.

Más información: Apple