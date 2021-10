Apple One Premium llegará a España la semana que viene

Pronto se cumplirá un año de la llegada a España de Apple One, y pocos días después del cumpleaños el servicio se ampliará con la esperada incorporación de Apple One Premium a las modalidades disponibles en nuestro país. Y no somos el único país en recibir el servicio, la lista completa la forman Alemania, Arabia Saudí, Austria, Brasil, Colombia, Emiratos Árabes Unidos, España, Francia, Indonesia, Irlanda, Italia, Malasia, México, Nueva Zelanda, Portugal, Rusia y Suiza.

Hay una diferencia importante, eso sí, entre el Apple One Premium que vamos a recibir los nuevos países con al ya existente en Australia, Canadá, Estados Unidos y Reino Unido. Y es que en dichos países, desde su lanzamiento, cuenta con el servicio Apple News+, un agregador de noticias personalizables, sin muros de pago ni elementos similares, que proporciona por lo tanto acceso a una amplia selección de medios de comunicación, en feeds que pueden ser personalizados por los usuarios.

Sin embargo, y al menos de momento, Apple One Premium en España, así como en el resto de países anunciados en el comunicado de prensa de Apple, no incluirá Apple News+. Esto, en principio, resulta comprensible, pues la compañía tendrá que llevar a cabo negociaciones con los diversos medios de comunicación de cada geografía, con el fin de gestionar la inclusión de los mismos en este feed premium. Algo que, indudablemente, puede llegar a ser muy complejo.

Será importante, eso sí, comprobar si esta reducción en los servicios incluidos en Apple One Premium se traduce también en un precio menor al que pagan los usuarios que sí que cuentan con el mismo. A este respecto Apple todavía no ha informado de los precios de Apple One Premium en los nuevos países, pero sí que sabemos que su precio en Estados Unidos es de 29,95 dólares, diez dólares más caro que Apple One en modalidad familia, que cuesta 19,95 dólares.

En España, el precio de Apple One en su modalidad familiar es de 19,95 euros, por lo que de incluir todos los servicios, es decir, también Apple News+, el precio de Apple One Premium en España debería ser de 29,95 euros. Sin embargo, y debido a la menor cantidad de servicios incluidos, cabe esperar que su precio sea de 24,95 euros o, como mucho, un euro más.

Pero entonces, ¿qué es lo que hará distinto a Apple One Premium de Apple One en España y en el resto de países anunciados? Son dos las diferencias, y ciertamente son de lo más interesante. La primera es la inclusión del esperado servicio Apple Fitness+, un servicio presentado en la keynote de septiembre del año pasado, y que ofrece un amplio y creciente catálogo de entrenamientos deportivos de todo tipo e intensidad, y que además emplea los sensores biométricos del Apple Watch para mejorar la efectividad de los mismos.

La otra mejora es que, frente a los 200 gigabytes de iCloud que incluye Apple One, con Apple One Premium esta capacidad se multiplica por 10, ofreciendo dos terabytes a cada una de las cuentas incluidas en el plan familiar. Con esta modalidad, las opciones de copia de seguridad y de utilización de iCloud como disco duro en la nube crecen sustancialmente.

Por lo demás, Apple One Premium incluye los mismos servicios ya disponibles en Apple One, por lo que el pack completo queda así:

Apple Music.

Apple TV+.

Apple Fitness+.

Apple Arcade.

2 terabytes de almacenamiento en iCloud.

Así, a la espera de conocer su precio en España, Apple One Premium parece una opción bastante interesante, especialmente para usuarios de Apple Watch y personas que practican deporte (o que desean empezar a hacerlo) de manera habitual. Y también para usuarios que hacen un uso intensivo de las cámaras de sus dispositivos, lo que lleva a que cada cierto tiempo se encuentren con que han agotado la capacidad de almacenamiento de sus dispositivos, y que tendrían que hacer una copia de seguridad y liberar espacio.