Hace unos días vimos una nueva filtración de la GeForce RTX 3050, una tarjeta gráfica que posicionará directamente en una gama que, antes del azote de la inflación y de la enorme especulación que sufrimos actualmente, era considerada como «media económica». No hablo sin razón, recordad que este modelo ocupa el puesto que tuvieron, en generaciones anteriores, las GTX 1650 y GTX 1050.

La GeForce RTX 3050 ya existe en su versión para portátiles, pero NVIDIA nunca llegó a confirmar que fuese a lanzar una variante para PCs de escritorio. Esto, unido a los problemas que vive el mercado de los semiconductores, y al tiempo que ha pasado desde que el gigante verde lanzó sus RTX 30, nos hizo pensar que dicho modelo podría acabar siendo descartado, algo que, según las últimas informaciones, parece que no será así.

Un nuevo rumor da por seguro que NVIDIA lanzará la GeForce RTX 3050 el 27 de enero de 2022. Si esto se confirma, puede que su presentación tenga lugar un poco antes, aunque todavía no hay nada oficial, así que debemos tomar esta información con cautela, ya que obviamente podría no llegar a cumplirse. No obstante, casa con todas las fuentes que aseguraban que dicha tarjeta gráfica llegaría en el primer trimestre de 2022.

GeForce RTX 3050: ¿Cómo posicionaría a nivel de rendimiento?

Es una de las preguntas más importantes que nos hacemos. Según el último listado de especificaciones que tuvimos la ocasión de ver, esta tarjeta gráfica contaría con 3.072 shaders, 24 núcleos RT, 96 unidades de texturizado, 96 núcleos tensor, 48 unidades de rasterizado, bus de 128 bits y 8 GB de memoria gráfica GDDR6 a 14 GHz. Sin embargo, esas especificaciones son demasiado buenas para ser ciertas, y no dejan mucho margen para la llegada de una posible GeForce RTX 3050 Ti. Para entenderlo mejor, solo tenemos que recordar que la GeForce RTX 3060 tiene 3.584 shaders.

Personalmente, creo que los listados de especificaciones que se están filtrando no son correctos y que, al final, la GeForce RTX 3050 podría venir configurada con 2.304 shaders o con un máximo de 2.560 shaders. La primera contaría con 72 unidades de texturizado, 40 unidades de rasterizado, 18 núcleos RT y 72 núcleos tensor, mientras que la segunda tendría 80 unidades de texturizado, 48 unidades de rasterizado, 20 núcleos RT y 80 núcleos tensor. En ambos casos nos encontraríamos, eso sí, con un bus de 128 bits y con esos 8 GB de GDDR6 a los que hicimos referencia.

Dependiendo de la configuración por la que opte NVIDIA, nos vamos a encontrar con un nivel de rendimiento muy distinto. Si esa GeForce RTX 3050 viene con 2.304 shaders, lo más probable es que posicione un poco por encima de la GTX 1660 Ti-GTX 1660 Super, mientras que una versión con 2.560 shaders ofrecería una ventaja más marcada frente a ambas, pero no llegaría a colocarse al nivel de una RTX 2060. Por contra, en caso de que al final esa configuración 3.072 shaders resultase ser cierta, su desempeño sí que sería similar, o quizá un poco superior, al de la RTX 2060.

Todavía tenemos muchas dudas que resolver, pero en cualquier caso lo importante es que parecer que, por fin, habrá movimiento dentro de la gama media económica. Os recuerdo, antes de terminar, que la GeForce RTX 3050 debería competir con la Radeon RX 6500 de AMD, ya que la Radeon RX 6600 compite directamente con la GeForce RTX 3060.