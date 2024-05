NVIDIA cierra una semana redonda

Rara es la semana en la que NVIDIA no protagoniza alguna noticia interesante, ya sea en relación con sus productos o sus servicios: no hay jueves que falte a su cita semanal con GeForce Now, la suma de nuevos títulos compatibles con DLSS también es bastante frecuente, y también es cada vez más común saber de actualizaciones de alguna de sus aplicaciones y revisiones de sus tecnologías. Pero esta semana parece que se han propuesto pulverizar el marcador, pues nos encontramos con novedades en esos cuatro frentes.

La primera, de la que ya te informamos ayer, es la nueva versión de ChatRTX y que, como puedes leer más en detalle en esta publicación, incorpora dos nuevos LLM, suma capacidades para que el chatbot pueda emplear tus propios archivos (de texto e imágenes) y, además, también permite la entrada mediante voz. Si tienes un adaptador gráfico de las series RTX 30 o 40 con 8 o más gigabytes de VRAM, lo mejor es que lo pruebes por ti mismo.

Aunque las tecnologías de mejora de juegos están al alcance de todos los desarrolladores interesados, NVIDIA no se olvida de los modders y las increíbles mejoras que, de su mano, podemos disfrutar el común de los jugadores. El mayor ejemplo de ello lo encontramos con NVIDIA RTX Remix, una aplicación que con la que es posible realizar grandes cambios en el apartado gráfico de los juegos. El primer ejemplo de su funcionamiento lo encontramos en Portal Prelude RTX, una remasterización completa de esta precuela no oficial, y que nos permitió comprobar la gran cantidad de mejoras que se pueden aplicar con esta herramienta.

Tras un tiempo en fase beta cerrada, la tecnológica decidió ampliar el alcance de NVIDIA RTX Remix a principios de este año, dando el paso a beta pública, y ahora nos encontramos con la actualización más interesante que ha llegado a la herramienta desde entonces, y es que esta semana ha sumado compatibilidad con DLSS 3.5, que como ya sabes ofrece la función de reconstrucción de rayos mediante inteligencia artificial, una técnica que resulta menos exigente que el trazado de rayos nativo y que, por lo tanto, mejora sustancialmente la experiencia de juego con un mismo adaptador gráfico.

Esta semana también nos encontramos con novedades en lo referido a títulos compatibles con DLSS, pues se se suman dos nuevos juegos, y un tercero que ha experimentado un importante cambio también da un salto en este sentido:

EVERSPACE 2 : como probablemente ya sabrás, este valorado shooter espacial acaba de dar el salto a Unreal Engine 5 con Incursions, lo que se traduce en una mejora en el apartado visual, pero también en una mayor demanda de recursos. Para que los usuarios puedan disfrutar de esta mejora sin experimentar la pérdida de rendimiento, ha dado el salto de DLSS 2 a DLSS 3 con Frame Generation, de modo que la tecnología de generación de frames basada en IA de NVIDIA hará que podamos disftrutar de un framerate incluso superior al que teníamos antes de la actualización a UE5.

Por último y como mencionaba al inicio, NVIDIA no se salta ni un solo jueves, que como ya sabes es el día elegido para anunciar los nuevos juegos que llegan a GeForce Now, su exitoso servicio de juego en la nube. Y además, como este es el primer jueves del mes, también nos da un adelanto de lo que podemos esperar para mayo.

Veamos, primero, los juegos que se suman esta semana:

Hellblade: Senua’s Sacrifice (Steam y Xbox, disponible en PC Game Pass)

Stormgate Closed Beta (Nuevo lanzamiento en Steam, 30 de abril, inscripción a la beta cerrada)

Gray Zone Warfare (Nuevo lanzamiento en Steam, 30 de abril)

MotoGP24 (Nuevo lanzamiento en Steam, 2 de mayo)

FOUNDRY (Nuevo lanzamiento en Steam, 2 de mayo)

INDIKA (Nuevo lanzamiento en Steam, 2 de mayo)

Orcs Must Die! 3 (Nuevo lanzamiento en Epic Games Store, 2 de mayo)

Pero esto es, eso, solo el principio, pues durante las próximas semanas veremos llegar también a GeForce Now todos estos juegos: