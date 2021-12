MSI MEG Z690 GODLIKE: Tope de gama para Alder Lake

De las placas base anunciadas para Alder Lake-S, sin duda la MSI MEG Z690 GODLIKE es de las que más interés han suscitado. Y no faltan razones para ello, pues a falta de su llegada oficial al mercado y, por lo tanto, de conocer todos sus detalles, promete dejar la marca de los topes de gama en una posición extraordinariamente elevada. Y es que la llegada de LGA 1700 se merecía una placa base por todo lo alto, algo que MSI parece haber tenido en cuenta.

Fue hace algo más de un mes cuando el fabricante anunció su propuesta de placas base para Alder Lake-S, y si bien lo que vimos aquel día ya suponía una oferta de lo más amplia y variada, ahora con esta MSI MEG Z690 GODLIKE, que no fue anunciada aquel día, ya nos termina de quedar claro que se estaban guardando al menos una sorpresa, de la que la propia compañía nos va revelando, poco a poco, nuevos datos de lo más interesantes. Y como ocurre en este caso, alguna sorpresa de esas que no te dejan indiferente.

¿Y de qué estoy hablando? Pues de lo que nos ha mostrado la compañía en un tweet que ha publicado hoy. Un mensaje en el que vemos que la MSI MEG Z690 GODLIKE contará con una pantalla táctil que proporcionará información sobre el funcionamiento del sistema, además de ofrecernos acceso a determinados ajustes de configuración, algo para lo que hasta ahora necesitábamos acceder a la BIOS o contar con alguna aplicación específica para tal fin.

What did you imagine that MEG Z690 GODLIKE would be like? 🔥 The first motherboard with a built-in touch panel is finally here, which supports system tuning and detached mode. It’s just beyond your imagination! 💥 #Z690GODLIKE #GamingMotherboard pic.twitter.com/RaYhPZOmVu

— MSI Gaming (@msigaming) December 12, 2021