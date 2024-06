MSI en Computex 2024: gaming, IA y mucho más

MSI fue otro de los grandes que asistió al Computex 2024 y nos sorprendió con un estand espectacular, donde mostró una enorme variedad de componentes, periféricos, portátiles y accesorios. Esa gran variedad confirma que la compañía ha sabido diversificar y que ha tomado las decisiones correctas para seguir creciendo, y para reforzar su posición como una de las grandes del sector.

La sección dedicada a portátiles gaming MSI estaba muy concurrida, algo que es totalmente comprensible porque estos equipos son muy populares. Ya os contamos hace unos días que MSI había anunciado una importante renovación dentro de varias series de portátiles con los nuevos Stealth A16 AI+ y Creator A16 AI+, y también con los nuevos Prestige, Summit y Modern.

Como no podía ser de otra forma MSI ha apostado por la IA. Sus nuevos portátiles utilizan las APUs Ryzen AI 300 con arquitectura Zen 5, NPUs de nueva generación y Microsoft Copilot+. Los modelos gaming mantienen el clásico enfoque de la compañía por ofrecer una estética muy cuidada y un sistema de iluminación LED RGB totalmente personalizable. Están equipados con tarjetas gráficas GeForce RTX 40, y se dividen en modelos y gamas distintas para llegar a cualquier perfil de usuario.

Los monitores fueron también los grandes protagonistas en el estand de MSI, tanto para gaming como para ofimática. El MPG 34CQPX QD-OLED curvado fue no de los modelos más interesantes, y más atractivos, no solo por su excelente configuración a nivel de hardware, ya que monta un panel OLED curvado con una tasa de refresco de 240 Hz, sino también porque viene con la aplicación Gaming Intelligence App.

Esta aplicación ofrece un conjunto de funciones muy interesantes potenciadas por IA que nos ayudarán a mejorar nuestro rendimiento como jugadores, y según MSI no corremos ningún riesgo de que pueda ser detectada por los juegos como trampa, así que no tendremos nada que temer si decidimos utilizarla. Por ejemplo, la IA puede ayudarnos a identificar mejor a los enemigos y a detectar antes cuándo estamos a punto de sufrir un ataque enemigo, cosa que puede ser muy útil en juegos competitivos como League of Legends, por ejemplo.

MSI también dedicó un espacio a la productividad y a los monitores para ofimática económicos. El modelo Pro MP245PG es una de las opciones más interesantes y equilibradas que tuvimos la oportunidad de ver, ya que tiene un equilibrio perfecto entre tamaño de pantalla, resolución y tasa de refresco (23,8 pulgadas, 1080p y 100 Hz). Cuenta con tecnologías de protección y cuidado de la vista, y un precio muy asequible, lo que lo convierte en una opción ideal para renovar monitor con una inversión muy contenida.

Mención especial merecen las nuevas placas base con chipset X870, que forman parte de la nueva gama alta de MSI para procesadores Ryzen 9000. Tanto por calidad de construcción como por VRM son ideales para montar equipos de alto rendimiento, y tienen además un diseño inteligente sin herramientas, lo que permite retirar los sistemas de refrigeración pasiva para unidades SSD sin tener que utilizar herramientas. Estas placas base soportan Wi-Fi 7 y cuentan con conectividad USB Type-C a 40 Gbps.

La compañía taiwanesa también nos mostró placas base para los próximos procesadores Intel Arrow Lake, así diferentes chasis para montar equipos con perfiles y tamaños distintos, y nos habló de sus soluciones de refrigeración líquida. En este sentido destaca la MAG CoreLiquid I360 White un modelo que tiene una estética muy cuidada y que viene con un sistema de retención al socket universal, lo que significa que sirve tanto para sockets Intel como AMD.

Me parece una idea excelente que MSI haya unificado los sistemas de retención en un único modelo, ya que esto reduce el riesgo de errores y simplifica el montaje del kit de refrigeración líquida. Este kit también viene con un cable todo en uno que simplifica las conexiones entre el bloque de refrigeración y los ventiladores, y tiene iluminación LED RGB personalizable.