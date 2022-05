Parece mentira, pero ya han pasado cinco años desde que Waze, el servicio de mapas colaborativo adquirido por Google, añadió la posibilidad de conectar su app con la de Spotify para, de este modo, contar con los controles básicos de reproducción directamente en la interfaz de Waze. Con esta integración, que posteriormente han adoptado otros servicios, los usuario pueden pausar y reanudar la reproducción, así como moverse entre pistas, sin perder la ruta de vista.

Que el primer servicio con el que Waze estableció esta conexión fuera Spotify es lo más normal del mundo, pues al fin y al cabo era y sigue siendo el servicio de música en streaming más empleado en el mundo. Según los datos del cuarto trimestre del año pasado, su cuota de mercado era del 31%, seguido de Apple Music con un 15%, Amazon Music y Tencent Music, con un 13% cada uno, y YouTube Music en la quinta posición con un 8%.

No obstante la situación ha cambiado sustancialmente en los años transcurridos desde aquella primea integración. En este tiempo hemos visto crecer el número de usuarios de otros servicios y, en consecuencia, esperado que Waze diera más pasos en este servicio, integrándolos en la interfaz de su app para Android e iOS. No es que fuera una necesidad crítica, claro, pues en caso contrario ya se habría resuelto hace años, pero sí una mejora sustancial en lo referido a la usabilidad. Y lo más llamativo es que, efectivamente, así ha sido, pero hasta ahora el servicio de Apple siempre se había quedado fuera.

Y la buena noticia es que, según ha comunicado Google en el blog del servicio, Waze finalmente ha integrado Apple Music en su app para iOS. Sobre la versión de la misma para Android no hay mención alguna en el escueto comunicado, lo que nos hace pensar que los usuarios de Waze que emplean Apple Music en terminales con Android no podrán, al menos en el corto plazo, hacer uso de esta integración, y reconozco que esto es algo que me sorprende.

Este retraso es todavía más sorprendente si tenemos en cuenta que Waze pertenece a Google, y que su otro servicio de mapas, Google Maps, sí que cuenta con dicha integración desde hace ya bastante tiempo. En otras ocasiones, Google ha empleado Waze para probar funciones que posteriormente ha dado el salto a Google Maps. Sería de lo más interesante saber las razones por las que, en esta ocasión, el proceso ha seguido el sentido inverso.