Twitter ya no permitirá ocultar el verificado

En poco tiempo hemos visto como el valor del verificado de Twitter como activo digital se desplomaba a gran velocidad, más incluso que la que ha experimentado la propia red social desde que está en manos de Elon Musk. Aunque no es el único, personalmente me parece que es uno de los más claros exponentes de lo que ha supuesto la gestión de Musk para un servicio que, si bien siempre ha tenido sus puntos débiles, parece innegable que en la actualidad se ha sumido en una exploración permanente de la parte más baja de la tabla.

Como recordarás, en sus tiempos el verificado de Twitter era algo bastante valorado en el contexto de la red social. Solo se podía obtener cumpliendo una serie de condiciones, y el nivel de demanda del mismo era tal que, en más de una ocasión, sus responsables tuvieron que ponerlo en pausa. Al igual que con el resto de gestión del Twitter pre Musk, también tenía puntos débiles pero, en general, el tick azul junto al nombre de usuario era algo que concedía credibilidad a la cuenta.

Todo cambió, claro, cuando (en una de sus primeras acciones como propietario de la red social) Musk pensó que ofrecer el verificado a todo aquel que estuviera interesado en pagar por ello era una buena idea. Y así empezó la debacle del check azul, con suplantaciones que tuvieron efectos más que considerables para algunos afectados, y con usuarios de Twitter Blue que, pese a estar interesados en lo que ofrece esta suscripción, no querían que el verificado se mostrara en sus cuentas. Y así llegamos al verano del año pasado, cuando Twitter no tuvo más remedio que ceder a la demanda de dichos usuarios, permitiendo que lo ocultaran.

BREAKING: #X seems to be removing the ability to hide the verification checkmark! pic.twitter.com/1Kn2OU4puj — Nima Owji (@nima_owji) April 11, 2024

Parece, no obstante, que tomar esa medida no debió gustar demasiado, pues supone reconocer de facto la degradación de algo que pretendían comercializar, pues eso y no otra cosa (pese a que lo intentaran vender como la democratización de la verificación). Así, en una llamativa medida, Twitter dejará de permitir que los usuarios de Twitter Blue oculten el check azul de verificado, algo de lo que los usuarios han empezado a ser notificados por la red social, como puedes ver en el tweet sobre este párrafo.

Al revisar la página de información sobre la suscripción premium de Twitter, vemos que ésta ha sido (torpemente) modificada de manera reciente. Así, en la actualidad todavía (a la publicación de este artículo), muestra un enlace que debería llevar a un apartado que ha sido eliminado. Si lo deseas puedes comprobarlo por ti mismo. Si accedes a la versión actual, verás que en el apartado «FAQ» el penúltimo enlace, con el texto «Can I remove the blue checkmark from my account? Why would my blue checkmark be removed?«, que debería llevar a un apartado de la misma página, ya no funciona. Sin embargo, si revisas la snapshot de la misma tomada por Archive el 5 de abril, comprobarás que sí que lleva al apartado, ahora eliminado, en el que se informa sobre esta función y, es más, incluso se afirma que «Seguiremos desarrollando esta función para mejorarla«. Interesante manera de mejorarla, desde luego…

Entiendo que a la gerencia de Twitter no le haga gracia que la gente reniegue del nuevo verificado, pero esto es algo cuya culpa recae sobre ellos mismos, así que esta medida suena más a una pataleta de un crío que a una medida seria y justificable tomada por adultos funcionales. O, dicho de otra manera, otro día más en el Twitter de Elon Musk.