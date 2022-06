Uno de los rumores que hemos escuchado durante las últimas semanas es que Apple podía presentar la segunda generación de Apple Silicon, el esperado Apple M2, durante la WWDC 2022, y que lo haría con un MacBook Air. El rumor, ahora podemos confirmarlo, era bastante acertado, pero le faltaba un detalle, y es que se le iba a sumar también un MacBook Pro, haciendo que las dos líneas de portátiles de Apple sean los primeros ordenadores de la compañía con la nueva generación del SoC de los de Cupertino.

Esto, lo reconozco, me llama un poco la atención, pienso que habría tenido más sentido combinar un portátil con un PC de sobremesa, aunque claro, es cierto que el Mac Studio vio la luz hace solo unos meses, por lo que presentar hoy un sistema con M2, y especialmente un Mac Mini con un Apple M2, podría haber ido en detrimento de la versión hipervitaminada del Mini. Eso sí, parece que para cualquier opción de sobremesa Pro con Apple Silicon todavía tendremos que esperar un poco más.

Apple M2

Lo primero es lo primero, y en este caso lo primero es el primer salto evolutivo de Apple Silicon, la segunda generación de su integrado, después de haber cultivado excelentes críticas por el buen trabajo hecho con el M1 y sus variantes de mayor rendimiento. ¿Supone el Apple M2 un gran salto cualitativo con respecto al M1? La respuesta a esta pregunta me recuerda a Both Sides Now, de Joni Mitchell, puede ser que sí, o puede ser que no, aunque parece predominar el sí. Veamos los números.

La primera métrica que miramos para valorar el rendimiento de un chip como el Apple M2 es el número de núcleos que integra, y a este respecto vemos que se mantiene en ocho núcleos para la CPU (cuatro de rendimiento y cuatro de eficiencia) y hasta 10 para la GPU, con fotolitografía de 5 nanómetros. Esto, en primer lugar, nos invitaría a pensar en que no se ha producido evolución con respecto a la generación anterior, pero en realidad no es así. Y es que, según afirma la compañía, se han producido importantes mejoras en el diseño, que ha permitido incrementar el número de transistores en el Apple M2 hasta nada menos que 20.000 millones, frente a los 16.000 millones del M1.

Otra mejora importante de Apple M2 con respecto a u predecesor la encontramos en lo referido a la memoria. Recordemos que Apple Silicon emplea memoria unificada (es decir, que CPU y GPU comparten el mismo pool de memoria). Con M1 la cantidad máxima que podía gestionar eran 16 gigabytes, que en esta generación se incrementan hasta 24 gigas de RAM LPDDR5 , un 50% extra, y que además disfrutará de un ancho de banda de 100 GB/s, de nuevo un incremento del 50% con respecto a su predecesor.

Esta mejora en CPU y en RAM con seguridad se notará en tareas muy exigentes con la memoria, como procesos de análisis masivo de datos y procesos relacionados con la realidad artificial. Y precisamente hablando de inteligencia artificial, en este campo encontramos otra de las mejoras del Apple M2, que con sus 16 núcleos Neural Engine dedicados a la IA, es capaz de realizar hasta 15,8 billones de operaciones por segundo, en una mejora del 40% con respecto al Apple M1.

Con todas esta mejoras, Apple se apunta un incremento de rendimiento del 18% de la CPU, que crece hasta el 25% si hablamos de su GPU, con el mismo consumo del M1. Pero eso no es todo, y es que según afirman, los equipos motorizados con un Apple M2 podrán, anteponiendo rendimiento a eficiencia, obtener hasta un 35% más de rendimiento del que proporcionaba la primera generación de Apple Silicon. Sin duda hablamos de un importante salto cualitativo.

MacBook Air M2 2022

Dentro de lo dudoso de los rumores, uno de los más repetidos con respecto a la WWDC 2022 y el posible anuncio del esperado Apple M2, era que debutaría de la mano de un nuevo MacBook Air 2022, y finalmente así ha sido. Nada más terminar el rápido repaso a las prestaciones y novedades del nuevo SoC de Apple, hemos saltado al primer ordenador que lo equipa, el más ligero y portable de los portátiles de los de Cupertino, y el que parece que ha experimentado un mayor rediseño aprovechando la incorporación del Apple M2.

Empezando por su aspecto, en este caso sí que podemos hablar de un rediseño en toda regla, con el que Apple ha conseguido reducir su grosor a tan solo 11 milímetros y su peso a menos de 1,3 kilos, todo un logro en un portátil que, generación tras generación, sigue marcando la pauta en lo referido a la reducción de grosor y peso. Y eso que el Apple M2 suma 4.000 millones de transistores con respecto a su predecesor, ahí es nada. Personalmente me gusta mucho el nuevo diseño, más sobrio y elegante, pero bueno, eso va en gustos.

La cara más visible del MacBook Air M2 2022 es, claro, su pantalla. Y en este aspecto nos encontramos con un panel Retina Liquid Display de 13,6 pulgadas con un brillo de 500 nits, con una resolución nativa de 2.560 x 1.664 y densidad de 224 píxeles por pulgada, que se acompaña de cuatro altavoces compatibles con Audio Espacial, la implementación de Apple del sonido posicional que presentaron el año pasado, de manera simultánea a Apple Music HiFi. La pantalla se completa con un notch en la parte superior central, en la que se aloja una cámara FaceTime con resolución 1.080p.

Ya en su interior, y evidentemente además del SoC Apple M2, nos encontraremos con configuraciones de hasta 24 gigabytes de memoria RAM LPDDR5 y hasta dos terabytes de almacenamiento SSD, todo esto dentro de un chasis unibody en el que solo encontraremos elementos de disipación pasiva, es decir, nada de ventiladores, por lo que, como es tradición en la familia MacBook Air, este modelo será tan silencioso como sus predecesores.

En cuanto a su autonomía, Apple ha querido poner el foco tanto en el Apple M2 como en los equipos presentados hoy, en la eficiencia energética. De este modo, nos encontramos con una batería de polímeros de litio con una capacidad de 52,6 vatios/hora, que según afirma la compañía es capaz de proporcionar hasta 18 horas de reproducción de vídeo en la app Apple TV y hasta 15 horas de navegación web inalámbrica mediante su conectividad wifi 802.11ax, que se complementa con Bluetooth 5.0.

Y si hablamos de conexiones, aunque en este caso cableadas, encontraremos cuatro puertos en el MacBook Pro M2 2022: dos puertos Thunderbolt/USB 4 compatibles con DisplayPort, un conector minijack para auriculares, que también comparte las funciones de audio espacial de sus altavoces y, algo que me genera bastante nostalgia (de la buena), el retorno de MagSafe para su carga, en mi opinión el mejor sistema de conexión de carga que ha existido jamás. Además, para mejorar todavía más la experiencia, por primera vez el MacBook Air cuenta con función de carga rápida, a 67 vatios, que según la compañía permitirá una carga del 50% en media hora.

Los nuevos MacBook Air M2 2022 llegarán saldrán a la venta el próximo mes de julio, con las dos variantes del SoC Apple M2, cuya diferencia es contar con una GPU de ocho o de diez núcleos. La opción más económica será el MacBook Air M2 2022 con el Apple M2 con GPU de ocho núcleos, ocho gigabytes de memoria unificada y 256 GB de almacenamiento, cuyo precio es de 1.519,00 euros. Y en el extremo contrario, el modelo más caro es el que equipa el chip Apple M2 con GPU de 10 núcleos, 24 gigabytes de memoria unificada y dos terabytes de almacenamiento, que asciende hasta los 3.019,00 euros.

MacBook Pro M2 2022

Interesante sorpresa, pues de la mano del Apple M2 esperábamos un MacBook Air y, quizá, un equipo de sobremesa, pero la opción de un MacBook Pro M2 2022 parecía menos probable en base a los rumores. Bien es cierto, no obstante, que en este caso no nos encontramos ante un rediseño como el que ha experimentado el MacBook Air y, de hecho, el tiempo que le ha dedicado Apple en la presentación ha sido muy reducido, en comparación.

Ojo, con esto no quiero dar a entender que se trate de una actualización menor, pues solo por el salto a Apple M2 desde su predecesor, ya encontraremos un incremento destacable de su rendimiento, si bien es cierto que buena parte de las novedades que recibe, son las que ya hemos visto en el MacBook Air, y que gran parte de ellas están directamente relacionadas con el nuevo SoC de Apple. Aún así, veamos qué características exclusivas encontramos en este MacBook Pro M2 2022.

En primer lugar, aclarar que hablamos de un MacBook Pro con pantalla de 13,3 pulgadas, los modelos de 14 y de 16 se mantienen, de momento, en la generación anterior del SoC, por lo que podemos esperar que salten a Apple M2 en algún momento entre octubre de este año y verano de 2023. Y en cuanto a la misma, la pantalla, en este caso es una Retina de 13,3 pulgadas con True Tone, con una resolución nativa de 2.560 1.600 puntos y una densidad de 227 puntos por pulgada y un brillo de 500 nits.

A diferencia del MacBook Air, en este MacBook Pro M2 2022 sí que encontramos elementos de disipación activa, una señal evidente de que hablamos de un equipo diseñado para soportar cargas de trabajo muy exigentes de manera continuada. Sensación que se confirma al saber que, en este caso, solo podremos optar por el modelo de SoC con la GPU de 10 núcleos, es decir, el tope de gama actual de Apple M2, y que cuenta con aceleración por hardware para H.264, HEVC, ProRes y ProRes RAW, motor de codificación y decodificación de vídeo y motor de codificación y decodificación ProRes para edición de vídeo hasta 8K.

Otra diferencia reseñable que encontramos en el MacBook Pro M2 2022 frente al Air es su autonomía, que en este caso se eleva hasta 20 horas de reproducción de vídeo en la app Apple TV y hasta 17 horas de navegación web inalámbrica, gracias a la eficiencia del Apple M2 y de su batería de polímeros de litio de 58,2 vatios/hora. Al igual que en el MacBook Air, en este caso también contamos con función de carga rápida de 67 vatios.

En lo referido a sus conectores, ninguna sorpresa pues, dado que hablamos más de una actualización que de un rediseño, este MacBook Pro M2 2022 mantiene los dos puertos Thunderbolt/USB 4 compatibles con DisplayPort y el conector minijack de audio. Cruzo los dedos para el retorno de MagSafe al MacBook Pro, del que nunca debió salir, en un futuro diseño del mismo.

Con configuraciones basadas en el Apple M2 con GPU de 10 núcleos, el nuevo MacBook Pro M2 2022 llegará al mercado el próximo mes de julio con configuraciones de 8, 16 y 24 gigabytes de memoria unificada, y 256 GB, 512 GB, 1 y 2 terabytes de RAM. La versión más económica, con 8 gigas de memoria y 256 gigas de almacenamiento costará 1.619,00 euros, mientras que el tope de gama, con 24 gigas de memoria y dos terabytes de almacenamiento, escalará hasta los 2.999,00 euros.

