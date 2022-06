El servicio HP Instant Ink te hace la vida más fácil, te contamos cómo

En nuestro día a día podemos encontrarnos con diversos problemas y obstáculos, pero gracias a al servicio HP Instant Ink la tinta ya no será uno de ellos. Desde el momento en el que empieces a utilizar dicho servicio podrás despreocuparte por completo por la tinta, y disfrutarás de una serie de ventajas únicas que, al final, te harán la vida más fácil.

Suena bien, ¿verdad? Seguro que estás deseando saber más, y puedes estar tranquilo, no te vamos a dejar con la intriga, pero antes de entrar en materia vamos a descubrir qué es exactamente HP Instant Ink.

Como te hemos dicho al principio, HP Instant Ink es un servicio, concretamente un servicio de reposición de tinta automatizado y a domicilio que solo utiliza cartuchos de tinta original HP. Para poder darte de alta solo necesitas contar con una impresora compatible, completar un sencillo proceso de registro, disponer de una conexión a Internet y utilizar un método de pago válido. Una vez que completes el proceso de alta, recibirás en un plazo aproximado de diez días un pack de cartuchos vinculados al servicio, y cuando los instales en la impresora tu suscripción habrá comenzado.

Sé lo que estás pensando, que al ser un servicio basado en una suscripción mensual seguro que es necesario aceptar algún tipo de compromiso. Pues nada más lejos de la realidad, cuando te das alta en el servicio HP Instant Ink no asumes ningún tipo de obligación. Eres libre para cambiarte de plan todas las veces que necesites, y para quedarte solo el tiempo que tú quieras.

Así es como el servicio HP Instant Ink te hace la vida más fácil

Cuando empiezas a utilizar el servicio HP Instant Ink te olvidas por completo de la tinta. Esto quiere decir que:

Ya no tendrás que volver a controlar los niveles de los cartuchos de tinta, la impresora lo hará por ti.

Nunca más volverás a quedarte sin tinta en el peor momento posible. La impresora detectará cuando los niveles de tinta estén próximos a agotarse, y hará un pedido de nuevos cartuchos con margen suficiente para que los recibas antes de que se agoten los que estás utilizando.

Todos los packs de cartuchos te llegarán a domicilio y sin gastos de envío. Se acabó tener que perder el tiempo saliendo a comprar tinta, y tampoco tendrás que preocuparte por pedir por Internet y pagar gastos de envío.

Gracias a ese servicio automatizado y a domicilio tendrás más tiempo libre para ti y para los tuyos, y podrás olvidarte por completo de la tinta para centrarte en cosas más importantes. Pero esto no es todo, con el servicio HP Instant Ink el gasto en tinta ya no será un problema, y podrás ahorrar hasta un 70%. Sí, has leído bien, hasta un 70%. Esto es posible porque:

Es un servicio basado en páginas imprimidas, lo que significa que no tiene en cuenta la tinta que gastas, solo las páginas que has imprimido en un mes.

Una página impresa en color, a toda página y con calidad alta cuesta lo mismo que una página imprimida en blanco y negro y calidad baja. Podrás imprimir en color sin miedo a los costes de impresión.

Siempre tendrás tinta original HP disponible, lo que significa que todas tus impresiones tendrán una calidad de impresión profesional, y tendrán una alta resistencia al paso del tiempo, lo que supone una mayor vida útil.

Comodidad y ahorro se dan la mano en el servicio HP Instant Ink para hacerte la vida más fácil, pero es probable que también te preocupen otras cosas, como por ejemplo el impacto de la impresión en el medio ambiente y los cambios que puedas experimentar en tu día a día.

Así, por ejemplo, puede que un mes no necesites imprimir lo mismo que el anterior, y que te preocupe tener que pagar lo mismo a pesar de no haber gastado las mismas páginas. Puedes estar tranquilo, ya que con el servicio HP Instant Ink:

Puedes cambiarte de plan tantas veces como quieras, tanto a uno inferior como a uno superior.

tantas veces como quieras, tanto a uno inferior como a uno superior. Si necesitas darte de baja podrás hacerlo sin tener que dar explicaciones, y luego podrás volver a darte de alta sin problema.

En caso de que no gastes todas las páginas que incluye tu plan en el mes correspondiente estas se acumularán para el próximo. Tus páginas no se pierden, podrás gastarlas en el próximo mes.

El servicio HP Instant Ink utiliza cartuchos de tinta original HP de alta capacidad, lo que reduce el número de envíos y el consumo de recursos. Además de esto, un 85% están fabricados con materiales reciclados, así que son sostenibles desde el principio.

Puedes reciclar todos los cartuchos que gastes, sin coste y sin esfuerzo, gracias al programa de reciclaje que incluye tu suscripción al servicio HP Instant Ink.

Con el servicio HP Instant Ink nunca fue tan fácil ahorrar y cuidar del planeta sin tener que volver a preocuparnos por la tinta. ¿Necesitas más información? Pues sigue este enlace.

Contenido ofrecido por HP.