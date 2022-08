No, el James Webb no ha refutado el Big Bang

Es agotador, verdaderamente agotador. Soy una persona a la que le gusta mucho la ciencia (no confundir con cienciólogo), celebro sus avances y procuro permanecer razonablemente informado al respecto. Y me alegra bastante ver lo que parece un creciente interés por parte de la sociedad hacia la misma. A esto, sin duda, contribuye que muchos medios de comunicación masivos se hagan eco de hitos, como es el caso reciente del James Webb.

Soy, no obstante, muy consciente de mis limitaciones y, más aún, de la responsabilidad de cada una de las letras que escribo en lo que publico. Una costumbre que tengo la suerte de compartir con todos los compañeros de esta casa y que veo en otros muchos profesionales de la comunicación. En muchos, pero no en todos, y esto se refiere tanto a profesionales en particular como a determinados medios en general. En esos casos, el clickbait e incluso la información incorrecta pero llamativa suelen ser protagonistas.

Y en estos días estamos viendo un caso más de tan lamentable y habitual comportamiento, dado que una buena cantidad de medios están afirmando que las imágenes capturadas por el James Webb contradicen la teoría el Big Bang, es decir, la más extendida y aceptada de las teorías que explicarían el origen del Universo. Esto, de ser cierto, supondría una noticia más que relevante, pues obligaría a replantearse la investigación sobre su origen. Si fuera cierto, claro. El problema es que no lo es.

Las teorías (y en muchos casos llamarlas teorías es generoso, pues no llegan ni a conjeturas) que intentan desacreditar el Big Bang son comunes desde hace décadas, recuerdo haber leído la primera allá por mitades de los ochenta, y en general es positivo que se planteen, siempre que sea desde el rigor. El problema llega cuando sin la más mínima base, pero por llamar la atención, se toman elementos aleatorios, no conexos entre sí, y a partir de los mismos se llega a conclusiones que en realidad no se sostienen en base a los datos argumentados.

Como decía antes, en los últimos días hemos podido ver múltiples publicaciones que señalan que algunas imágenes capturadas por el James Webb niegan el Big Bang. Pero esto no es cierto en absoluto. Lo que han hecho algunas imágenes es poner en duda determinadas conclusiones sobre los efectos del Big Bang en la formación del Universo. Algo que no solo no resulta extraño, sino que en realidad era más que imaginable.

Veámoslo en el sentido inverso para entenderlo mejor. A lo largo de su historia, el ser humano ha ido profundizando en el conocimiento del cuerpo humano y sus interacciones con otras formas de vida. Debido a las limitaciones técnicas de cada momento, la evolución de dicho conocimiento se ha ido produciendo en progresión. Girolamo Fracastoro teorizó, en 1530, sobre una especie de «semillas invisibles» que ocasionaban el contagio de algunas enfermedades. Y no fue hasta más de un siglo después, en 1659, que Athanasius Kircher pudo observar las bacterias por primera vez. Y aún tuvieron que pasar 15 años más hasta que Anthony Van Leeuwenhoek confirmó el descubrimiento, allá por 1674.

Los avances en los medios empleados son un elemento clave en la evolución de la ciencia y, muy probablemente, su uso dará lugar a correcciones sobre la teoría original. Kircher pudo desentrañar qué eran esas semillas invisibles señaladas por Fracastoro. No enmendó la teoría anterior, la actualizó, y eso es algo que se ha repetido en muchas ocasiones a través de los años. Hasta mitades de los ochenta se desconocía que había una bacteria (helicobacter pylori) capaz de sobrevivir a las condiciones extremas que se dan en el estómago humano.

Las imágenes tomadas por el James Webb nos cuentan que hay una cantidad muy superior de galaxias antiguas a lo predicho anteriormente, pero en vez de entender que esto lo que cuestiona es la teoría sobre los efectos del Big Bang y la formación inicial del Universo, han decidido que resulta mucho más llamativo afirmar que este nuevo dato no encaja con la teoría del Big Bang. ¿Por qué? Pues como se suele decir entre los más jóvenes, porque patatas. O porque clickbait, en realidad.

Con información de Cnet