Primer vídeo de la serie de The Last of Us, no tiene mala pinta

Hace un par de años empezamos a hablar de la serie de The Last of Us, y vimos que HBO había empezado a dar los primeros pasos. Dar forma a un proyecto de este nivel era algo que iba a requerir tiempo, eso estaba claro, pero afortunadamente parece que el proyecto ha ido bastante bien, tanto que ya tenernos con nosotros el primer vídeo con imágenes reales, y la verdad es que tengo sensaciones contrapuestas.

Aunque el vídeo es corto logra transmitir el espíritu de la franquicia, y parece que la ambientación se ha cuidado al milímetro. Al final se ha confirmado el reparto que habíamos ido viendo en informaciones anteriores, lo que significa que Pedro Pascal da vida a Joel y que Bella Ramsey encará a Ellie. Gabriel Luna actuará en el papel de Tommy, Merle Dandridge será Marlene, Anna Torv tiene el papel de Tess, Storm Reid será Riley Abel y Nick Offerman será Bill.

Esta serie se basa en los hechos narrados en The Last of Us, lo que significa que cabe la posibilidad de que veamos una segunda temporada basada en The Last of Us Part II. Centrándonos en lo que vemos en el vídeo, tenemos un enfoque bastante fiel al videojuego original en casi todos los aspectos (mención especial merece la pared con hongos cordyceps), aunque obviamente es imposible hacer una valoración profunda y totalmente fiable partiendo de un vídeo de menos de 30 segundos de duración.

Las primeras sensaciones que tengo en ese sentido son buenas, aunque debo reconocer que me chirría bastante el reparto de actores. Qué puedo decir, el carisma que tienen Joel y Ellie en los videojuegos hacen que resulte muy complicado dejar de asociar sus caras al personaje que representan, y esto al final me ha pasado factura al ver el vídeo. Estoy convencido de que me acabaré acostumbrando a ver a Pedro Pascal en el papel de Joel, porque al final hay un parecido mínimo que lo hace más fácil, pero en el caso de Bella Ramsey tengo claro que no voy a ser capaz de hacer lo mismo.

Bella Ramsey es una gran actriz, eso es indiscutible, pero las productoras tienen que entender que si quieren hacer adaptaciones fieles de un videojuego la esencia del mismo está ligada al carisma y al aspecto de sus protagonistas. Por ello es imprescindible buscar actores que tengan un cierto parecido físico con ellos, un concepto tan simple como importante que se ha adoptado a la perfección en numerosos filmes, como la serie Resident Evil de Paul W. S. Anderson, y también en las adaptaciones al cine de Mortal Kombat o Street Fighter.

Y a vosotros, ¿os ha gustado la elección de los actores para la serie de The Last of Us? Mi opinión ya ha quedado clara, y es un no rotundo. Podéis dejar la vuestra en los comentarios, nos leemos.