Alan Wake Remastered: filtrada la fecha de lanzamiento

A todos los que disfrutamos en su momento del original, desde los primeros rumores de Alan Wake Remastered hemos estado esperando para saber qué podemos esperar de esta revisión de un juego que en su momento resultó, sin duda, de lo más innovador. Y, reconozco que no soy imparcial, teniendo en cuenta que hablamos de Remedy, los padres del insuperable Control, igual estoy cometiendo un error, pero tengo unas expectativas realmente altas.

Sea como fuere, todavía es muy poco lo que sabemos de Alan Wake Remastered: ¿será simplemente una revisión en la que se han mejorado imagen y sonido o, por el contrario, nos encontraremos alguna otra sorpresa? Hace tiempo que tengo ganas de volver a jugar el original, pero desde que se empezó a hablar del nuevo proyecto del estudio, que planea combinar los mundos de Alan Wake y Control, espero que hayan incluido al menos algún guiño a ese futuro y muy llamativo proyecto.

Sea como fuere, parece que todavía tendremos que esperar, pero la buena noticia es que no será mucho tiempo. Y es que debido a una filtración accidental de Rakuten Taiwan detectada y publicada por el tuitero Wario64, hemos podido saber que Alan Wake Remastered saldrá a la venta el próximo 5 de octubre. Además, y según podemos ver en la imagen del tweet, la versión para PlayStation 5 tendrá un precio de 788 nuevos dólares taiwaneses, aproximadamente 24 euros al cambio.

Aunque los enlaces del tweet ya no están operativos, según su autor señalaban a la diferentes versiones de Alan Wake Remastered para PlayStation 4, PlayStation 5 y Xbox (no aclara si para la generación actual o la anterior). Y sí, es que el título que fuera exclusivo de la consola de Microsoft, en su versión remasterizada pasa a ser multiplataforma, lo que como persona contraria a las exclusividades (aunque entiendo su razón de ser), me parece una buena noticia.

Para quienes no lo jugaron en su momento, Alan Wake Remastered os pondrá en la piel de un exitoso escritor especializado en las novelas de terror que, tras una larga temporada sufriendo el bloqueo del escritor, decide trasladarse junto a su mujer a un lugar tranquilo en busca de la tranquilidad y la inspiración. Sin embargo, poco antes de trasladarse lo paranormal hace su primer acto de aparición, alertando al escritor de las sombras y mostrándoles que su arma contra las mismas no será otra que la luz.

Poco después, y tras llegar a una apacible cabaña rodeada de naturaleza, Wake descubre que todo es una encerrona de su mujer para que hable con un psicólogo que intente romper su bloqueo. Sin embargo su enfado dura poco, pues presencia como su mujer es arrastrada al lago por una fuerza misteriosa. A partir de ahí tu papel en Alan Wake Remastered será, claro, intentar averiguar qué ha ocurrido, encontrar a tu mujer y, por el camino, intentar entender qué está pasando y a qué se está enfrentando.