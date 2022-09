Estrenos de cine (09/22): ‘Avatar’ y ‘Spider-Man’ vuelven a las salas

Tres mil años esperándote, Viaje al paraíso o No te preocupes querida son algunos de los estrenos de cine más esperados para este mes de septiembre que ya encauza su segunda semana, pero si bien van a ser unas semanas plagadas de lanzamientos para la gran pantalla, son dos los que están llamados a eclipsar al resto, aun cuando casi todo el mundo los ha visto ya: Avatar y Spider-Man: No Way Home.

Quizás haya a quien le suene un poco cutre, pero a falta de los habituales taquillazos en potencia que se prodigan en salas en los últimos años, léase superproducciones hollywoodienses para público poco crítico, 20th Century Fox por un lado y Disney por el otro, han tenido a bien -para sus intereses, claro está- reestrenar dos de sus mayores pelotazos, aunque uno sea mucho más reciente que el otro.

En todo caso, si te perdiste Spider-Man: No Way Home cuando pasó por cines a finales del año que viene, o te sucedió lo mismo con Avatar hace ya más de una década, vuelves a tener la oportunidad de ver ambas superproducciones en todo su esplendor visual y sonoro. Pero no te quedes solo con eso, que hay mucho más en la cartelera española, de lo cual solo recogemos un poco, pero de todo… ¡y sin spoilers!

Estrenos de cine del 2 de septiembre

Tres mil años esperándote

Comenzamos reculando, y es que llegamos un pelín tarde a nuestra cita, con al menos un par de lanzamientos que rescatar de la primera semana de septiembre, de los cuales Tres mil años esperándote es sin duda el más destacado…. aunque no le está yendo nada bien en taquilla. Hablamos de lo último de George Miller (Mad Max, Las brujas de Eastwick), un drama fantástico con tintes románticos protagonizado por Tilda Swinton (Constantine, Suspiria) e Idris Elba (La Torre Oscura, El Escuadrón Suicida).

Dragon Ball Super: Super Hero

Los más otakus y nostálgicos tienen también la oportunidad de ver al mismísimo Goky y compañía en la pantalla grande con el estreno de Dragon Ball Super: Super Hero, el último largometraje de los personajes creador por Akira Toriyama, quien además pone el guión a esta obra producida por Toei Animation y distribuida por 20th Century Studios. Ojo, que está gustando.

Estrenos de cine del 9 de septiembre

Viaje al paraíso

Para este viernes se espera uno de los estrenos más llamativos del mes, a tenor de quiénes lo protagonizan: nada más y nada menos que dos dinosaurios hollywoodienses con más tirón como son George Clooney (Ocean’s, Abierto hasta el amanecer) y Julia Roberts (Pretty Woman, Notting Hill), a los que el director británico Ol Parker (Mamma Mia: Una y otra vez) ha vuelto a juntar para dar forma a su nueva comedia romántica, Viaje al paraíso.

El colegio de los animales mágicos

Un estreno para toda la familia es el de El colegio de los animales mágicos, una suerte de refrito de Harry Potter a la alemana, basado en la novela del mismo nombre, en la que el principal ingrediente es la magia, sí, pero a través de los animalitos que pueblan la historia. La película es de 2021, aunque se estrena ahora en España… y ya tiene una secuela.

Il buco

Nos salimos de lo habitual para hacerle un pequeño hueco a Il buco, un drama basado en hechos reales, pero sobre todo en paisajes reales como son los del floreciente norte de Italia, en la meseta de Calabria, donde a principios de los años sesenta del pasado siglo unos espeleólogos descubren una de las cuevas más profundas del mundo, el Abismo de Bifurto. Llévate al cine un bocata de lomo añejo con queso de cabra para sumergirte en la experiencia.

Estrenos de cine del 16 de septiembre

La invitación

Ya en la tercera semana de septiembre nos encontraremos en la cartelera con el estreno de La invitación, una película a medio camino entre el suspense y el terror que ya ha pasado por los cines de Estados Unidos con más pena que gloria, cuyo principal atractivo es volver a ver a Nathalie Emmanuel (Juego de tronos). Sin terminar el tráiler ya vas a saber hasta cómo termina, pero…

La vida padre

Y la otra cara de la moneda: La vida padre, una comedia española del responsable de la terrible Cuerpo de élite cuyo principal gancho, que no atractivo, es el de contar con la presencia de Karra Elejalde (apellidos); aunque si de atractivo se trata, por ahí anda también Megan Montaner (30 monedas)…; y luego está el protagonista de la historia, Enric Auquer (Quien a hierro mata).

Estrenos de cine del 23 de septiembre

No te preocupes, querida

Dirigida por Olivia Wilde (House, Tron: Legacy) y protagonizada por Florence Pugh (Viuda negra, Tron: Legacy) y Harry Styles (Dunkerque, Dunkerque), No te preocupes, querida se estrena en cines el próximo 23 de septiembre precedida por la polémica de muy diferentes formas, aunque todo apunta a la desesperación de su directora por promover una cinta que huele a podrido. Habrá que verla para juzgar… o no.

Crímenes del futuro

Más interesante a todos los niveles se prevé Crímenes del futuro, lo nuevo del maestro de la repulsión David Cronenberg (La mosca, Crash), que sigue en sus trece. Para esta nueva desventura se ha rodeado de intérpretes como Viggo Mortensen (El Señor de los Anillos, Green Book), Léa Seydoux (007, Malditos bastardos) o Kristen Stewart (Crepúsculo, Blancanieves y la leyenda del cazador). Cuidado si eres sensible, que hasta el tráiler (en inglés) espanta un poco.

Modelo 77

Del director de títulos como Grupo 7, La isla mínima o La peste llega este mes a los cines Modelo 77, un drama carcelario cuyo escenario nos traslada a la Barcelona de finales de los años setenta con un reparto repleto de caras conocidas: del protagonista de la historia, al da vida Miguel Herrán (La casa de papel, Élite), hasta a quienes le rodean, por ejemplo Javier Gutiérrez (Campeones, Águila Roja) o Fernando Tejero (Días de fútbol, La que se avecina).

Spider-Man: No Way Home

En efecto, el viernes 23 de septiembre se reestrena en los cines españoles Spider-Man: No Way Home… pero no la versión que ya has visto, sino una versión extendida que a ver qué incluye, porque hablamos de la friolera de 11 minutos más de metraje. Que si ya fue paliza tal y como vino en su día… Pero esa es mi opinión; qué sabré yo de truños superheróicos fanservice, cuando en Estados Unidos ya esta en los cines y de nuevo en el número uno, petándolo como solo el trepamuros puede hacer.

Estrenos de cine del 30 de septiembre

Smile

Ya en la última semana del mes podremos ver estrenos como este, una peli de esas que te hará sonreír… o más bien no. Con un reparto encabezado por Sosie Bacon (Mare of Easttown) por el que pululan otras caras más o menos conocidas de la pequeña y gran pantalla como Jessie T. Usher (The Boys), Kyle Gallner (Scream) o Rob Morgan (Stranger Things), Smile es un terror psicológico a priori, pero del malrrollero. Ojalá confirme las previsiones y sea de pasmo.

Objetos

También en el género del thriller, el suspense o la intriga, tanto monta porque cada uno tiene sus matices, en este caso policíaco, aunque todos giran en torno a conceptos similares, tenemos la española Objetos, protagonizada por el cada vez más conocido dentro y fuera de nuestras fronteras Álvaro Morte (La casa de papel, La rueda del tiempo). Una historia de pérdidas, búsquedas y encuentros que así a primera vista no tiene mala pinta.

El niño delfín

Y para que no se diga que nos olvidamos de los más pequeños de la casa, el estreno más potable del mes, de nuevo a primera vista, es la producción rusa El niño delfín, un largometraje de animación que, al menos por el tráiler, se ve apañado en el apartado visual. Lo demás habrá que verlo, porque suena a refrito del refrito, pero tampoco es que suelan darse habitualmente las sorpresas en el cine infantil.

Avatar

Terminamos la selección mensual de estrenos de cine con todo un clásico del séptimo arte, aun cuando no es tan vieja. Sin embargo, bien podría considerarse Avatar como la obra culmen de James Cameron (Titanic, Terminator), lo cual ya es mucho decir. Nueve Premios Oscar, unos efectos especial a otro nivel para la época (2009), la película más taquillera de la historia hasta que se estrenó Vengadores: Endgame, y aun así puede presumir de seguir siéndolo a modo de historia original e independiente de franquicias… Y su secuela está cada vez más cerca, de manera que el hito vuelve a los cines, para el deleite de quienes no pudieron verla en su momento.