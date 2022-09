La serie para televisión de ‘The Last of Us’ es otra de las producciones que adaptan un videojuego de éxito. El objetivo es atraer al gran grupo de jugones a las plataformas de streaming, no ya jugando (aunque algunas como Netflix están metiendo mucho dinero en videojuegos) sino aprovechando la atracción de las grandes franquicias.

Y es que una época de refritos, remakes, precuelas, secuelas y demás engendros, la adaptación a la pequeña pantalla de videojuegos populares (Halo, Witcher, Arcane o la que nos ocupa) sigue siendo una buena vía de escape. Hasta que llegue la inspiración para abrirse a contenido más original, se entiende.

Qué te vamos a contar que no sepas de The Last of Us, uno de los títulos más galardonado de todos los tiempos, bien valorado por crítica y público, con puntuaciones sobresalientes en apartados como la narrativa, la mecánica de juego o el diseño visual y sonoro, y convertido en un éxito total de ventas, 17 millones de copias hasta 2018 en PS3 y PS4 y eso que era exclusivo para la plataforma de Sony.

En esa atracción es en la que confía HBO para crear una adaptación televisiva de éxito en colaboración con PlayStation Productions. Teniendo en cuenta que el guión ha sido coescrito por Neil Druckmann (vicepresidente del estudio Naughty Dog y guionista y director creativo del juego The Last Us y secuela) era seguro que la serie capturaría una buena parte de la atmósfera del videojuego. Con sus notables diferencias por la distinta manera de disfrutar del medio de entretenimiento y las necesarias licencias creativas en una adaptación.

Los avances que vimos en los últimos meses de la producción iba por esa vía y el primer tráiler completo publicado lo confirma. La ambientación se reproduce en un mundo postapocalíptico en el año 2033, 20 años después de un brote de hongos (Cordyceps) que convirtió a los humanos en terribles zombies.

Los personajes principales tendrán que escapar de ellos en un reparto en que Pedro Pascal da vida a Joel y Bella Ramsey a Ellie, mientras que Gabriel Luna actúa en el papel de Tommy, Merle Dandridge es Marlene, Anna Torv en el papel de Tess y otros secundarios como Storm Reid será Riley Abel.

La serie para televisión de ‘The Last of Us’ es una de las más caras de las que ha producido HBO y se habla de cifras superiores a los 10 millones de dólares por episodio. Se estrenará en HBO y HBO Max en algún momento del primer semestre de 2023. Buena pinta.