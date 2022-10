Cómo acceder a tu historial de vídeos vistos en TikTok

TikTok es la red social instantánea, como el café soluble; una hecha por y para el momento en la que, como muchos de sus usuarios reconocen, es fácil perderse deslizando el dedo sin fin, y es que la mezcla del formato y un algoritmo que hará todo lo posible por atraparte cuanto antes mejor, es toda una experiencia de enganche.

Así, mientras que TikTok está hecha, mucho más que otras plataformas de su estilo, para poner la mente en blanco y dejarse llevar por el entretenimiento más espurio, como todo en esta vida, hay excepciones y contenido interesante que es fácil que aparezca y desaparezca de la vista sin darte la oportunidad de guardarlo o compartirlo.

TikTok mejoró estos aspectos con los me gusta y con los marcadores, pero seguía echándose en falta una opción de historial de los vídeos vistos, para al menos intentar recuperar algún vídeo que viste y que por cualquier razón -no lo guardaste, cerraste la app, o le diste al botón que no era y se reinició el carrusel- perdiste de vista.

Pues bien, esa opción, la de poder acceder al historial de vídeos vistos, llegó hace poco, pero en una forma nada intuitiva. Vamos a ver cómo se hace.

Cómo revisar tu historial de visionado en TikTok

Sería de esperar que un tipo de aplicación como esta, de vídeos al fin y al cabo, tuviese un apartado específico al que acceder para ver el historial de visionado, pero no es el caso. O sea, el apartado existe, pero está oculto, por extraño que parezca. Hay que buscarlo, y nunca mejor dicho:

Pulsa sobre la lupa para realizar una búsqueda y pon un asterisco (*). Al mostrarse los resultados, verás aparecer una opción que no tiene pérdida: «Mira tu historial de visualización«. Antes de acceder, puedes delimitar la búsqueda aplicando diversos filtros según tu actividad o la fecha de publicación. En todo caso, el historial se muestra en orden cronológico. Una vez en tu historial, puedes elegir desactivarlo o borrarlo, si es que no quieres utilizar esta función, aunque por lo que se indica en los ajustes, solo se incluyen los vídeos vistos en el dispositivo.

Y eso es todo. Ya sabes cómo revisar tu historial de vídeos vistos en TikTok, si es que aún no lo sabías. Ahora solo falta que afinen un poco la función para que sea más accesible, porque tal y como está deja un poco que desear.